‘Venezüella, altınlarını Türkiye, Rusya gibi dost ülkelerde rafine etmek zorunda'

Vatan Partisi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner "Venezüella'yı yöneten hükümetin altınını Türkiye ve Rusya gibi dost ülkelerde işlemesi bir tercih değil, zorunluluktur. Venezüella, kendi içinde toplumsal istikrarını ve ekonomik gelişimini sağlamak için bunu yapmak zorunda" dedi.

Bir süredir ABD destekli darbe girişiminin ve tehditlerin odağındaki Venezüella, şimdi de altın rezervleri üzerinden hedef alınıyor. Bloomberg'de yer alan habere göre, İngiltere, Venezuela'nın 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1.2 milyar dolarlık kısmının transfer edilmesi talebini Washington'ın baskısıyla reddetti. Ancak uzun süredir ABD'nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Venezüella, bir süre önce altınlarını, Türkiye'de rafine etme kararı almıştı. Hatta bu kapsamda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum'da bulunan bir Ahlatçı Holding'e ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere şehre gitmişti.

‘AMERİKANCI DARBENİN BAŞARILI OLMA İHTİMALİ YOK, ABD TAVİZ KOPARMAYA ÇALIŞIYOR'

Hem söz konusu altın rafine sürecini hem de Venezüella'daki darbe girişim denemelerini, Vatan Partisi ve Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Sputnik'e değerlendirdi. Soner'e göre Venezüella'yı hem darbe denemeleriyle hem de ekonomik yaptırımlarla köşeye sıkıştırma girişimleri "başarısızlıkla sonuçlanmaya" mahkum:

"Amerikancı darbenin başarılı olma ihtimali yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin tanıdığını ilan ettiği ve savunduğu yönetim, Venezüella'yı yönetebilecek bir hükümet değil. Ben Vatan Partisi yöneticisi sıfatıyla hem Chavez hem de Maduro döneminde 3 kez Venezüella'yı ziyaret ettim. Venezüella Chavez döneminden bu yana, kamucu, bağımsızlıkçı, karma ekonomiyi savunan, katılım ve eşitlikçi bir iktidar tarafından yönetiliyor. Kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise böyle bir programa sahip değil. ABD de bunun farkında ancak başarısızlığa uğramaya mahkum bu darbe girişimleriyle Venezüella yönetiminden taviz koparmaya çalışıyor" dedi.

‘AMERİKANCI BİR HÜKÜMETİN VENEZÜELLA'YI YÖNETEMEYECEĞİNİ ABD DE BİLİYOR'

İngiltere'nin Venezuela'nın 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1.2 milyar dolarlık kısmının transfer edilmesi talebini Washington'ın baskısıyla reddettiği iddiaları ile Venezüella'nın altınlarını Türkiye'de rafine etme kararının hatırlatılması üzerine Soner şunları söyledi:

"Amerikancı bir hükümet, Venezüella'da iktidara gelse, ülke Chavez öncesi güvenlikten yoksun, insanların hava kararınca sokağa çıkamadığı ve ekonomik anlamda çok zorlu dönemine geri döner. Bunu ABD de biliyor. Venezüella'yı ancak Maduro yönetimi, yönetebilir. Venezüella'yı yöneten hükümetin de, altınını Türkiye ve Rusya gibi dost ülkelerde işlemesi bir tercih değil, zorunluluktur. Venezüella, kendi içinde toplumsal istikrarını ve ekonomik gelişimini sağlamak için altınını Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde rafine etmek zorundadır."