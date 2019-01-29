‘Kenevirden kaporta bile yapılabilir, Türkiye petrol ihracatını da kademeli olarak azaltabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine dönüş sinyali verdiği açıklamasıyla birlikte Türkiye'de yerli kenevir üretimi resmen başlıyor. Çoğunlukla "uyuşturucu üretimi" ile özdeşleşen kenevir, aslında kağıttan inşaat sektörüne onlarca alana az maliyetli ve doğa dostu hammadde sağlıyor. Sekiz kez kağıda dönüştüğü ve petrokimya ürünlerinde, petrole alternatif hammadde sağladığı bilinen kenevirin kullanım alanlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği "Dost görünen düşmanların bu bitkinin üretimini Türkiye'nin elinden alma sürecini" ve merak edilen pek çok konuyu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Kendir Enstitüsü Başkanı ve "Mucize Bitki Kenevir" isimli kitabın yazarı Dr. Erdem Ulaş'la konuştuk.

Ulaş "ASAM Kendir Enstitüsü olarak iki sene önce bu çalışmalara başladık. Dünyayı tarayarak ‘Mucize Bitki Kenevir' diye bir kitap yazdım. Bu kitabı ve bilgilerimizi Cumhurbaşkanımıza ulaştırdık, süreç de Cumhurbaşkanımızın üç hafta evvel yaptığı açıklamayla hızlandı. Bu süreçte, milli ekonomiye katkı olacak, başta inşaat sektörü, polimer, kağıt-karton, enerji, otomotiv ve birçok alt sektöre öncülük yapacak dünyada 50 bin çeşit ürün yapılan bu bitkiyi ekerek, milli tohumlarımızı da üreterek, bu tohumlardan da lif, sap kısımlarını ayırarak her türlü ürün yapacağız. Şu an için gelişmeler olumlu. İş adamlarımızın konuya yoğun bir ilgisi var" diye konuştu.

‘RUSYA'DA TIBBİ KENEVİR YASALLAŞTI, ÇİN SÜREKLİ ÜRETİM ARTIRIYOR'

Dünyanın pek çok ülkesinde eşzamanlı olarak kenevire dönüş olduğuna işaret eden Ulaş "Kenevir'in izleri, Sümer tabletlerinde bile bulunacak kadar geçmişe gidiyor. Bu nebat, geçmişi ve Türk kültüründe yeri olan bir ürün. Eskiden biz kenevirden halat, sicim, ip, tekstil malzemesi, yelken ve gıda yapımında kullanırmışız ama bu kapsamda yavaş yavaş unutturulmuş. Süreç içinde tohumumuz 4500-5000 tondan 1 tonun altına düşmüş. Geçen sene toplam tohumumuz 260 kilogramdı. Ekim sonrasında bu sene elimizde olan tohum 2.5 ton. Anlaşılan petrol tröstleri, global küresel sermaye faktörü sebebiyle, eskiden ABD'de kenevir ekmeyen çiftçiye ceza kesilirken daha sonra kenevir ekene ceza kesilmesi durumuna gelinmiş. Ancak şimdilerde, farklı yönde gelişmeler yaşanıyor. Rusya'da Aralık ayında tıbbi kenevir yasallaştı. Yine aralık ayında ABD'de 38 eyalette yasallaştı. Hollanda, Fransa ekim alanlarını artırdı. Çin sürekli artırıyor. Almanya fonlarıyla Yunanistan'da 2018 yılında 30 bin dekar ekim yaptırdı. Bulgaristan'da 60 bin dekar ekim yapıldı. Romanya'da da 200 bin dekar ekim yapıldı. Bir fabrika, bir laboratuvar kuruldu. Kanadalı bir firma, Bulgaristan'da 150 bin dönüm civarında kenevir ekimi yapmayı planladığı yazıldı. Uluslararası STK'lar ve küresel işbirlikleri bu işin önünü açmış gibi görünüyor" dedi.

‘KENEVİR, KAĞITTAN İNŞAAT MALZEMESİNE PEK ÇOK MALİYETİ DÜŞÜRECEK'

Kenevirin maliyeti artan pek çok ürünü ikame edebilecek seçeneklerin önüne açacağına işaret eden Ulaş "İnşaat maliyetlerimiz, ürünler bazında yüzde 40-50 arasında arttı. Demir-çelik fiyatları arttı. Kenevirden yapılan tuğlalar 700 derece sıcaklığa dayanıklı, radyasyon geçirmiyor. Sağlıklı olduğu için yalıtım malzemesi olarak inşaat sektörü için kullanılacaktır. İdeal bir ürün olacak. İkincisi kağıt sektöründe bir yıl içerisinde 3.2 milyar dolar kağıt-karton ithalatımız var. Bu kağıdı yerli yaptığımız zaman, bu bitki 5 ayda 5 metre yüksekliğe ulaşıyor. Bünyesinde yüksek düzeyde, yüzde 85 düzeyinde selüloz barındırıyor. Kağıt üretimi için de selüloz önemlidir. İlk kağıt papirüsten yapıldı. Yani kenevirden yapıldı. Amerikan (Bağımsızlık) Bildirgesi kenevirden yapılmış olan kağıda basılmıştır. Normal bir kağıt üç kere dönüştürülürken kenevirden yapılmış olan kağıt 8 kere dönüştürülebiliyor ve bu çerçevede baktığımız zaman kağıt-karton sektörü için ideal bir üründür. Kağıt sektörü için çok avantajlı bir ürün. Üretim maliyetine de dışarıdan almayacağımız için milli bir katkısı olacaktır" dedi.

‘KAPORTALAR KENEVİRDEN YAPILABİLİR, HEM UCUZ HEM DE ÇELİĞE GÖRE 10 KAT DAYANIKLI'

Kenevirin otomotiv sektöründe de önemli rol oynayacağının altını çizen Ulaş "Almanya'da şu anda kullanılan otomobillerin iki yıl içerisinde 2020-2021 sürecinde birçok aracın kaportaları kenevirden olacak. Türkiye için de aynısı yapılabilir. Otomobillerin, otobüslerin, kamyonların kaportalarını kenevirden yapabiliriz. Hem imalatı çok kolay hem de çeliğe göre on kat daha dayanıklı malzeme oluyor. Elektrikli otomobiller gündemde, Avrupa'da elektrikli otomobillere geçecek. İletişim sistemlerinde özellikle bilgisayara dayalı iletişim sistemi olduğu için çoğu otomobilde, radyasyonu da düşüren bir nebat olduğu için iç, dış aksamı, kaportalar, gövde her tarafını kenevirden yapabileceğiz otomobil için. Katma değeri çok yüksek bir ürün. Kenevirden ayrıca biyoyakıt da yapılabilir. Petrol ithalatımızı da kademeli olarak azaltabiliriz. Biyokütle ile elektrik üretimi de mümkün" diye konuştu.

‘KENEVİRDEN ÜRETİM İÇİN TÜRK DEVLETİ YAKINDA AR-GE ÇALIŞMALARINI BAŞLATACAKTIR'

© AA / Erçin Top Erdoğan açıkladı: Türkiye kenevir üretimine başlıyor

Ulaş "Cumhurbaşkanımız, plastik poşet kullanılmaması talimatını vermişti. Poşetler yerine kenevirden file ürettiğiniz zaman bu fileler atık sulara karışmaz, denizlerimize karışsa dahi canlılara bir zararı olmaz. Ekosistemi koruyucu bir ürün. Neticede radyasyon emici bir ürün. Doğayı temizliyor, havadaki azotu çekiyor. En iyi ağaçtan misliyle oksijen veriyor doğaya.Yakın zamanda Antalya'da, Bodrum'da yaşanan hortum ve sel felaketleri doğanın bozulmasından kaynaklı. Radyasyon miktarı çok yükseliyor. Yeni telefonlarda, bilgisayarlarda, televizyonlarda her tarafta radyasyon miktarı yükseliyor. Kenevir de radyasyonu emici özelliği ile tanınmış bir ürün. Kenevir, bu felaketleri engellemede rol oynabilir. Gıda sektöründe kullanılmasıyla besin değeri yüksek olduğu için sağlık için de çok faydalı bir ürün. Çok geniş spektrumu var. Her yerde kullanılabilecek bir ürün. O yüzden ana sektörler olarak bahsettiğim sektörlerde AR-GE'ler başlayacaktır. Devletimizin organları paralel çalışmalar yürüttüğü süre içerisinde hayata dönük çalışmalar yakın zamanda olacaktır" diye ekledi.