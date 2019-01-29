'ABD, Ortadoğu'daki çıkarları uğruna Türkiye'yi kurban ediyor'

© REUTERS / Lucas Jackson ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Coats: Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor

Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Şarkiyat Merkezi'nden Andrey Çuprıgin, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Coats, sadece Türkiye'yle ilgili değil, Rusya ve Çin'le de ilgili konuştu. Bu ülkelerin güya ABD'ye inat olsun diye tüm dünyadaki durumu istikrarsızlaştırdıklarını iddia etti. Coats'a göre ABD ise sadece istikrar getiriyor. ABD, günümüzde Türkiye'yle ilgili aktif bir özel politika izliyor. Amaç, bu ülkeyi ABD'nin Ortadoğu stratejisi kapsamında ortak bir paydaya getirmek. Amerikalılar, Türk yönetiminin bağımsız politika izlemesinden dolayı çok sinirleniyor. Ankara haklı olarak Ortadoğu bölgesinde kendi çıkarlarına sahip olduğunu savunuyor ve bu çıkarlar, ABD'kinden daha güçlü temele sahip. Bölgede yaşanan her şey doğrudan Türkiye'deki durumu etkiliyor. Aynısını ABD için söyleyemeyiz. Ama elbette Amerikalılar bu tür bağımsızlıktan hoşnut değil, çünkü Türkiye her zaman bir müttefikti ama son zamanlar belli ki rayından çıkan bir şeyler var".

‘ABD, TÜRKİYE'NİN AKTİF EYLEMLERE GEÇME YETENEĞİ OLDUĞUNU ANLIYOR'

Coats'un açıklamasının Ankara'ya bir uyarı niteliğini taşıdığına dikkat çeken Çuprıgin, Washington'un Ankara'yı Suriye ve Irak sınırında ve doğrudan Suriye'nin içinde sert eylemlerden vazgeçirmeye çalıştığını belirterek değerlendirmesine şöyle devam etti:

"ABD, Suriye'den çıkacağını açıklayarak Türkiye'nin de Suriyeli Kürtlere iyi davranmasını umduklarını net bir şekilde belirtti. Doğrusunu söylemek gerekirse Amerikalılar Suriyeli Kürtleri aslında attı. Türkiye, ABD'nin bu tür tek taraflı kararın bölgeye daha fazla gerilim kattığının ve Suriye sınırındaki eylemlerini gözden geçirmesi ihtiyacını doğurduğunun farkında. İdlib bölgesindeki zorluklar dikkate alındığında Amerikalılar şimdi, Türkiye aktif eylemlere geçme yeteneğinde olduğunu anladı. ABD Ulusal İstihbaratı, Coats'ın bu açıklamasıyla Türkiye'ye, Ortadoğu ile ilgili tüm eylemleri için ABD'den izin alması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuş oluyor".