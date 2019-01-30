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12:16 30 Ocak 2019
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    Suriyeli göçmenler

    'AB, mülteciler konusunda 'Türkiye nasılsa yapıyor' havasında'

    © AP Photo / Marko Drobnjakovic
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    Amur Gadjiev
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    Avrupa Birliği’nde göç ve mülteciler sorunu bir türlü çözülemiyor. Tersine, yeni gerginliklere sebep olabiliyor. Örneğin, Fransa ile İtalya arasında bu konuda ciddi anlaşmazlıklar söz konusu. Bu anlaşmazlıklar, AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin son zirve toplantısını da etkiledi.

    Zirvede konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Avrupa, göç sorununu çözmeye çalışmazsa bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini” söylede. 
    Peki bu koşullarda AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşması ne olacak? Türkiye bu anlaşma çerçevesinde üstlendiği yükümlülükleri yerine getiriyor. Ya AB, taahhütlerini yerine getirecek mi?

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı, Emekli Büyükelçi Oktay Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu.

    Şimdi problem, Macron’un da ifade ettiği gibi, Avrupa Birliği’nin bir birlik halinde göç sorununa eğilememesi. Avrupa’ya şu an büyük bir mülteci akını var. Türkiye üzerinden de var tabi, ama asıl Afrika tarafından, Akdeniz’in güneyinden geliyorlar. Avrupa ülkeleri ise bunu sadece engellemeye çalışıyorlar. Sadece engellemeye çalışmakla sorunun çözülemeyeceği aşikar.

    Türkiye'ye sığınan Suriyeliler
    © Sputnik /
    Türkiye’nin ‘kayıp kuşak’ gerçeği: Suriyeli çocuklar

    Sorunun denetiminin daha düzenli bir hale sokulması için bizim AB ile yaptığımız bir anlaşma var. Onu da Alman Şansölyesi Merkel’in konuyu üstlenmesiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ama diğer Avrupa ülkelerinden, konu özellikle maddi katkılarda bulunmaya gelince, çekinceler oluyor. Ondan dolayı bazı sıkıntılı durumlar var; vadedilen miktarda yardım yapılmıyor, birtakım projeler sadece Türkiye tarafından yürütülür hale geldi.

    Avrupa Birliği (AB)
    © Fotoğraf : Pixabay/Mediamodifier
    AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele misyonu tehlikede

    Avrupalılar şu anda bunun rahatlığı içinde, “Türkiye nasılsa yapıyor” havasına girmişler. Bu gerçekten ciddi bir konu. Avrupa Birliği, her şeyden önce bir birlik halinde hareket etmeyi kararlaştırmalı. Brexit konusunda birlik olabiliyorlar. Fakat dışarıdan onlara birtakım maddi yük olabilecek konuların kenarından bile geçmek istemiyorlar. Ancak böyle bir tutum aralarında gerginliklere ve sorunlara yol açmakta. Dolayısıyla konuyu daha ciddi bir şekilde ele almaları lazım.

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    Etiketler:
    Emmanuel Macron, AB, İtalya, Fransa, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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