Suriye’de bitme noktasına gelen IŞİD, Irak’a kaçıyor

Suriye’de bitme noktasına gelen ve ülkede sadece elinde bir kasaba kalan IŞİD, Irak tarafına kaçmaya çalışıyor. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, Suriye’de bitme noktasına gelen IŞİD’in Irak tarafına kaçmaya çalıştığını ve Irak’a kaçan militanları sınırda öldürdüklerini söyledi.