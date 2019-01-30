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15:32 30 Ocak 2019
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    Atina ziyareti Erdoğan Çipras

    'Kıbrıs konusunda federasyon seçeneği kabul edilmediği sürece bütün görüşmeler sonuçsuz kalır'

    © REUTERS / Costas Baltas
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    Amur Gadjiev
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    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 5 Şubat’ta İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

    Görüşme sırasında ikili ilişkilerdeki sorunların yanı sıra Kıbrıs meselesinin de görüşüleceği tahmin ediliyor.

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    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Kıbrıs müzakerelerinin ve çözüm sürecinin ilerlemesi açısından ilk önce şunu anlamak gerekir: Bugün Kıbrıs konusunda federasyon dışında herhangi bir alternatif düşünülemez. Evet, muhtelif zamanlarda sayın Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’a gelmesiyle birlikte iki devletli fonksiyon birkaç kere dile getirilmişti. Ama benim açımdan Türkiye tarafından böyle bir formül sunulması, pek inandırıcı değil. Bu, dünya ve Birleşmiş Milletler nazarında da pek inandırıcı ve bilimsel bir çalışma unsuru olmaz.

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    © AA / İbrahim Erikan
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    Bundan dolayı Kıbrıs konusunda tek yaklaşım ve süreç – federasyondur. Ancak federasyonun kurulması konusunda Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin anlaşmaları, oldukça zor ve uzak bir ihtimaldir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde Kıbrıs konusunda sadece bir görüşme olsun anlamında görüşmelerin yapılacağını düşünüyorum. Türkiye ve Yunanistan’ın da, benim gördüğüm kadarıyla, Kıbrıs konusunda sırf görüşme olsun diye bir görüşme planladıklarını görüyorum. Bu çerçevede baktığımızda Çipras’ın Türkiye’ye gitmesi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından önemli bir gelişme, ama Kıbrıs açısından ise bu görüşme çerçevesinde yeni bir açılım ihtimalini görmüyorum.

    Etiketler:
    Aleksis Çipras, Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, KKTC, Kıbrıs, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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