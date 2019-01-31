Suriye-Irak sınırında sıkışan IŞİD, İdlib'e kaçmak istiyor

Suriye ile Irak sınırındaki Bagoz kasabasında kuşatılan IŞİD militanları ile ailelerinden bazıları DSG'ye teslim olurken, bazıları ise İdlib ve Türkiye tarafına kaçmak istiyor ancak DSG yetkililerin buna izin vermediği belirtiliyor.
IŞİD, daha önce de birçok kez sivillerin arasına karışarak İdlib tarafına ve oradan da Türkiye'ye kaçmaya çalışmıştı.
HTŞ YOLLARI TOPRAK BARİYERLERLE KAPATTI
El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) da Deyr ez Zor bölgesinde kaçan IŞİD militanlarının İdlib'e girmemesi için Afrin-İdlib arasındaki tüm yolları toprak bariyerlerle kapattı.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Deyr er Zor bölgesi Komutanı Demhat Serekaniye, Bagoz kasabasında IŞİD ile aralarında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Suriye'de IŞİD'in bitmesine çok az kaldı. Çatışmalar ise IŞİD üyeleri sivillerin arasına karıştığı için uzadı. IŞİD, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor ancak bölgede IŞİD'i kuşatmış durumdayız. Çok zor durumda kalan IŞİD, İdlib ve Türkiye sınırına doğru gitmek istedi. Biz bu talebi reddettik."
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