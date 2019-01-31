Suriye-Irak sınırında sıkışan IŞİD, İdlib'e kaçmak istiyor

Suriye'de elinde tek kasaba kalan ve sıkışmış durumda bulunan IŞİD'in, İdlib tarafına kaçmak istediği öğrenildi. Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Komutanı Demhat Serekaniye ise, IŞİD militanlarının İdlib ve Türkiye tarafına kaçmak istediğini belirterek, IŞİD'in İdlib tarafına geçmesi talebini reddettiklerini söyledi.

Türkiye tarafından 'PKK'nın Suriye kolu' olarak görülen YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, DSG güçleri Suriye'de IŞİD'in son kalesi olan Bagoz kasabasını IŞİD'in elinden almaya çalışıyor.

Suriye ile Irak sınırındaki Bagoz kasabasında kuşatılan IŞİD militanları ile ailelerinden bazıları DSG'ye teslim olurken, bazıları ise İdlib ve Türkiye tarafına kaçmak istiyor ancak DSG yetkililerin buna izin vermediği belirtiliyor.

IŞİD, daha önce de birçok kez sivillerin arasına karışarak İdlib tarafına ve oradan da Türkiye'ye kaçmaya çalışmıştı.

HTŞ YOLLARI TOPRAK BARİYERLERLE KAPATTI

El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) da Deyr ez Zor bölgesinde kaçan IŞİD militanlarının İdlib'e girmemesi için Afrin-İdlib arasındaki tüm yolları toprak bariyerlerle kapattı.

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN IŞİD, Suriye'nin doğusunda DSG mevzilerine saldırdı

Türkiye destekli ÖSO güçleri ve Türk kuvvetleri de, IŞİD militanlarının kendi bölgelerine kaçmamaları için sınırda önlemler aldılar.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Deyr er Zor bölgesi Komutanı Demhat Serekaniye, Bagoz kasabasında IŞİD ile aralarında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Suriye'de IŞİD'in bitmesine çok az kaldı. Çatışmalar ise IŞİD üyeleri sivillerin arasına karıştığı için uzadı. IŞİD, sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor ancak bölgede IŞİD'i kuşatmış durumdayız. Çok zor durumda kalan IŞİD, İdlib ve Türkiye sınırına doğru gitmek istedi. Biz bu talebi reddettik."