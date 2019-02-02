Haşdi Şabi: ABD askerlerini Musul'a sokmadık

Muratlı, bugün öğle saatlerinde Musul'a girmek isteyen ABD askerlerinin önünü zırhlı araçlarla ve ağır silahlarla kestiklerini anlattı. Muratlı, işgalci ve düşman güç olarak gördükleri ABD'yi, Irak'ta istemediklerini vurguladı.

Haşdi Şabi Operasyon Komutanı Haci Rezwan Elanzi ise "Amerikalıların bu faaliyetini kasıtlı bir ihlal olarak görüyoruz. Bu da Haşdi Şabi güçlerinin, Amerikalıların hareketliliğine düşman olmasına yol açmıştır. Yolları kapatarak Musul'a girmelerini engelledik ve doğrudan uyardık" dedi.