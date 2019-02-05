Kayıt
15:02 05 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın

    81 ilde eş zamanlı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ eylemi

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 20

    İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yarın 81 ilde eylem yapacak. eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.

    İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik bir adım atıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    DHA
    Soylu: Devlet, yaya öncelikli trafik için eylem yapacak
    Yapılan düzenleme ile ‘Yaya Öncelikli Trafik' anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken ‘yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ‘ilk geçiş hakkını vermesi' zorunlu hale geldi.

    Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eylem gerçekleştirilecek ve 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi de kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek olan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemine katılacak. İçișleri Bakan Yardımcıları da illerde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Muhterem İnce Antalya'da, Mehmet Ersoy Bursa'da, İsmail Çataklı Diyarbakır'da, Tayyip Sabri Erdil ise Konya'da yapılacak etkinliklerde yer alacak.

    ‘YAKLAŞIK 200 BİN KOLLUK PERSONELİ OKUL VE YAYA GEÇİTLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK'

    İstanbul - Haliç
    © REUTERS / Osman Orsal
    Haliç’teki üç köprü bu gece yaya ve araç trafiğine kapatılacak
    81 İlde eş zamanlı yarın 12.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecek eylemde, Bakan Yardımcıları, Valiler, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, kaymakamlar ile il ilçe emniyet müdürleri, il ilçe jandarma komutanları hazır olacak. Vali ve kaymakamlar tarafından yaya trafiğinin olduğu yerler başta olmak üzere, İl ve ilçelerde görev yapan yaklaşık 200 bin kolluk personeli okul ve yaya geçitlerinde görevlendirilecek.

    Trafik zabıtası olmayan kolluk personeline, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün sağlanması ve yaya trafiğinin yönetilmesi için gerekli eğitim ve görevler verilecek. Ayrıca görevli tüm personel Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında yaya ve okul geçitlerinde hazır olacak. Görevlendirilen tüm kolluk personeli; il, ilçe merkezlerindeki yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirecek.

    New York'ta araç yayaları ezdi
    © REUTERS / Mike Segar
    New York'ta araç yayaları ezdi: 1 ölü, 23 yaralı
    ‘Yaya Öncelikli Trafik' için hazırlanan afiş ve pankartlar çoğaltılarak tüm il, ilçe merkezlerindeki kamu kurum ve kuruluşlara asılacak. Etkinliğin yapılacağı yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılacak. Ayrıca yaya güvenliğine yönelik hazırlanan video yaşam tünellerinde ve uygun yerlerde gösterilecek.

    DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KATILIMI SAĞLANARAK ETKİNLİK DÜZENLENECEK

    Vali ve kaymakamların koordinesinde yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ışıksız bir yaya geçidinde il, ilçede görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kampanya sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız tarafından taşınması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

    Konya’daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
    İHA
    Konya’daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
    Vali ve kaymakamlar tarafından okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri tespit ettirilerek, belediyeler tarafından en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması ve yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirlerin alınması sağlanacak.

    Valiler ve kaymakamların koordinesinde yarın tüm okullarda ‘yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik' konulu programlar yapılacak. Bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş/çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.

    İlgili konular:

    İstanbul'da kar trafiği
    AK Partili Ünal'dan belediye başkanı tarifi: Çakarlı arabasıyla, rahatsız edici sireniyle trafiği yarıp geçmemeli
    Belçika'da hava trafiği durdu
    ABD, Fransa ve İngiltere'den 'Suriye'ye müdahale' gündemli görüşme trafiği
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylem trafiği durdurdu
    Etiketler:
    kaza, yaya, trafik, Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın, Yaya Öncelikli Trafik, İçişleri Bakanlığı, Tayyip Sabri Erdil, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, Süleyman Soylu, Konya, Diyarbakır, Bursa, Antalya, Ankara, Kızılay Meydanı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu: Şahika Ercümen
    Karikatür
    Trudeau, Guaido ile Venezüella’da 'dürüst başkanlık seçimlerini' konuştu
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet