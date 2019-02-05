81 ilde eş zamanlı ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ eylemi

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik bir adım atıldı.
Bu amaçla İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eylem gerçekleştirilecek ve 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi de kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek olan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' eylemine katılacak. İçișleri Bakan Yardımcıları da illerde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Muhterem İnce Antalya'da, Mehmet Ersoy Bursa'da, İsmail Çataklı Diyarbakır'da, Tayyip Sabri Erdil ise Konya'da yapılacak etkinliklerde yer alacak.
‘YAKLAŞIK 200 BİN KOLLUK PERSONELİ OKUL VE YAYA GEÇİTLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK'
Trafik zabıtası olmayan kolluk personeline, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün sağlanması ve yaya trafiğinin yönetilmesi için gerekli eğitim ve görevler verilecek. Ayrıca görevli tüm personel Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında yaya ve okul geçitlerinde hazır olacak. Görevlendirilen tüm kolluk personeli; il, ilçe merkezlerindeki yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirecek.
DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KATILIMI SAĞLANARAK ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Vali ve kaymakamların koordinesinde yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ışıksız bir yaya geçidinde il, ilçede görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kampanya sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız tarafından taşınması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.
Valiler ve kaymakamların koordinesinde yarın tüm okullarda ‘yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik' konulu programlar yapılacak. Bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş/çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.
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