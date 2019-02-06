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15:36 06 Şubat 2019
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    DSG

    DSM: Fransa, İngiltere ve Avustralya’nın güvenli bölge kurmasını istiyoruz

    © AFP 2018 / Delil souleiman
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    Hikmet Durgun
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    Demokratik Suriye Güçleri’nin siyasi kolu DSM, Türkiye’nin güvenli bölgede yer almasına karşı çıktıklarını belirterek, uluslararası devletlerin güvencesinde güvenli bölge istediklerini ve Fransa, İngiltere ile Avustralya'nın çatısı altında bir güvenli bölge kabul edeceklerini söyledi.

    Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma tartışmaları devam ederken, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde DSG'nin elindeki bölgelerden çekilmesinin ardından güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge ile ilgili ABD ile DSM arasında görüşmeler oluyor. Görüşmeler kapsamında DSM Yürütme Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, bir haftadır ABD'de çeşitli görüşmeler yürütüyor.

    ABD askerleri Türkiye-Suriye sınırında
    © AFP 2018 / Delil souleiman
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    Güvenli bölge tartışmalarıyla ilgili DSM Yöneticisi Gelo İsa, Sputnik'e konuştu.

    Güvenli bölgeyi istediklerini ancak Türkiye'nin bu planda olmasını istemediklerini belirten İsa, şöyle konuştu:" Sadece Türkiye değil, Türkiye'nin müttefikleri de güvenli bölge planında olmasın. Bizim edindiğimiz bilgilere göre ABD, Suriye'den çekilirken güvenli bölge için Fransa, Avustralya ve İngiltere'yi düşünüyor. Bu devletlerle güvenli bölge kurmayı planlıyor. Biz bu planı kabul ediyoruz. Bu devletlerin güvenli bölge oluşturulmasını kabul ediyoruz."

    ‘GÜVENLİ BÖLGEDE UÇUŞA YASAK BÖLGENİN DE OLMASINI İSTİYORUZ'

    Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Eşbaşkanları Riad Darar ile İlham Ahmed (sağda)
    © REUTERS / Rodi Said
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    İsa, "Güvenli bölge düşüncesine olumlu bakıyoruz. Olumlu bir adım olur. Güvenli bölge bizi Türkiye'nin tehditlerinden kurtarır. Biz güvenli bölgenin uluslararası devletlerin kontrolünde olmasını istiyoruz. Güvenli bölge şimdi Suriye'de bizim bölgemizde IŞİD ile mücadele eden koalisyon devletlerinin güvencesi altında olmalıdır. Türkiye'nin kontrolünde olmasını istemiyoruz. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de var olmasının hiçbir hakkı yoktur. Türkiye Suriye toprağına girmemelidir. Güvenli bölgede uçuşa yasak bölgenin de olmasını istiyoruz" diye ekledi.

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    Etiketler:
    IŞİD, DSM, DSG, İlham Ahmed, Gelo İsa, Avustralya, İngiltere, Fransa, Türkiye, Suriye'nin kuzeyi, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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