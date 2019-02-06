Karamollaoğlu'ndan Suriye değerlendirmesi: ABD'ye rağmen operasyon yapılabilir ama AK Parti hükümetinin yapacağı kanaatinde değilim

Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda biraraya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iç politikadaki gelişmelerin yanı sıra dış politikadaki tartışmalı konularla ilgili görüşlerini de açıkladı.
Karamollaoğlu şöyle devam etti:
'RUSYA GİRMESEYDİ ZATEN İŞ GİTTİYDİ'
Onun için ben Amerika'nın ben Ortadoğu'da hakkaniyete dayalı bir politika izlediği kanaatinde değilim. Burada bir karar verilecekse Türkiye, Rusya, İran etkili olmalı. Uzlaşmalı. Amerika kendi menfaatlerinden… Bakın Amerika'da Trump bir tüccar mantığı ile hareket ediyor. ‘Ben buradan nakit bir şey alamıyorum çekeceğim kuvvetlerimi' dedi, Pentagon devreye girdi ‘çekemezsin' dediler. Çekemiyor, çekemez, ‘kuvvet çekeceğim' derken ‘çekmeyi hızlandırmak için 600 asker daha gönderiyorum' dedi. Çelişkiye bakın. 600 asker daha gönderecek. Bu, hükümetin içine düştüğü çelişkinin ifadesi benim kanaatim. ABD ile Ortadoğu'nun problemleri birlikte çözülmez, çözülemez. İnşallah, hükümet istikrarlı bir yol bulur. Ortadoğu'daki çalışmalardan bir an önce kurtuluruz. "
'SURİYE'DE YANLIŞ POLİTİKA İZLENİYOR'
Karamollaoğlu, "ABD'ye rağmen askeri operasyon yapar mı Türkiye?" sorusu üzerine de, "Ben Amerika'ya rağmen Türkiye'nin… Yani daha doğrusu şöyle; ABD'ye rağmen operasyon yapılabilir ama AK Parti hükümetinin yapacağı kanaatinde değilim. El altından anlaşır hiç olmazsa" dedi.
Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğüne ilişkin açıklamasını da değerlendiren Karamollaoğlu, Suriye'de yanlış bir politika izlendiğini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Suriye kan gölüne döndü, yarısı yer değiştirdi, yer değiştirenlerin yarısı da Türkiye'ye geldi. Yani Esad ille de gidecek denildi, şimdi aynı terane devam ediyor. Gider mi gitmez mi bilmem. Neticede sadece Türkiye'nin vereceği bir karar değil, ittifakla verilecek bir karar. İster ABD ister Rusya isterse İran Esad ile münasebet kuruyorlar. Biz sadece ‘olmaz' diyoruz. Ben bu mantıkla gidildiği taktirde problemlerin çözüleceğini zannetmiyorum. ‘Ama bir defa bir yol girdik, nasıl çıkacağımızı da bilemiyoruz' diyorlar şimdi, hükümet aslında. En azından şu anda bir savaş ortamı yok, ortadan kalktı. Bundan dolayı memnununuz."
'BİR TEMAS KURULURSA FAYDALI OLUR KANAATİNDEYİZ'
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, güvenli bölge tartışmalarını değerlendirirken de, "Suriye'de bir koridor oluşturuluyor, bu bizi endişelendiriyor. Hükümet de bunu söylüyor, ‘ o koridoru kim kontrol edecek, biz etmeliyiz' diyor. Peki de Amerika oraya niye girdi? O koridoru kurmak ve o koridoru kontrol etmek için girdi. Türkiye'ye ‘buyur gel burayı sen kontrol et' der mi veya zamana yayar mı, ne kadar bir zamana yayar? Bunların hepsini göreceğiz. Biz Türkiye'nin bu noktada maalesef izlediği politikaların çok çelişkili olduğunu şahit oluyoruz" diye konuştu.
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