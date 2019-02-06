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15:36 06 Şubat 2019
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    Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan Suriye değerlendirmesi: ABD'ye rağmen operasyon yapılabilir ama AK Parti hükümetinin yapacağı kanaatinde değilim

    © AA / Erçin Top
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    Yurdagül Şimşek
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Menbiç'e operasyonla ilgili açıklamalarını değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD'ye rağmen operasyon yapılabilir ama AK Parti hükümetinin yapacağı kanaatinde değilim" dedi. Karamollaoğlu, Suriye'de bir koridor oluşturulduğunu, bunun de kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

    Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda biraraya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iç politikadaki gelişmelerin yanı sıra dış politikadaki tartışmalı konularla ilgili görüşlerini de açıkladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan: Teröristler birkaç hafta içinde Münbiç'ten çıkarılmazsa bekleme süremiz sona erer
    Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, "Sizce bu operasyon mümkün müdür? Suriye bağlamında Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, "Çok kestirme olacak ama Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmez. Bunu bir defa baştan söylemeliyim" dedi.

    Karamollaoğlu şöyle devam etti:

    'RUSYA GİRMESEYDİ ZATEN İŞ GİTTİYDİ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde
    "Hele Trump bunu çok net ifade etti, ‘önce Amerika', çok açık, ‘benim menfaatimin olmayan hiçbir yerde ben yokum' dedi. Bunun için Amerikalılar ile birlikte Amerikan'ın ilgi duyduğu bir alanda siz problemi çözemezsiniz. Rusya girmeseydi zaten iş gittiydi. Sonradan aklımız başımıza geldi işte birazcık da 15 Temmuz vesile oldu, Putin ile beraber yeniden dostluk kurma mecburiyetinde kaldı Türkiye, Tayyip Erdoğan daha doğrusu.

    Onun için ben Amerika'nın ben Ortadoğu'da hakkaniyete dayalı bir politika izlediği kanaatinde değilim. Burada bir karar verilecekse Türkiye, Rusya, İran etkili olmalı. Uzlaşmalı. Amerika kendi menfaatlerinden… Bakın Amerika'da Trump bir tüccar mantığı ile hareket ediyor. ‘Ben buradan nakit bir şey alamıyorum çekeceğim kuvvetlerimi' dedi, Pentagon devreye girdi ‘çekemezsin' dediler. Çekemiyor, çekemez, ‘kuvvet çekeceğim' derken ‘çekmeyi hızlandırmak için 600 asker daha gönderiyorum' dedi. Çelişkiye bakın. 600 asker daha gönderecek. Bu, hükümetin içine düştüğü çelişkinin ifadesi benim kanaatim. ABD ile Ortadoğu'nun problemleri birlikte çözülmez, çözülemez. İnşallah, hükümet istikrarlı bir yol bulur. Ortadoğu'daki çalışmalardan bir an önce kurtuluruz. "

    'SURİYE'DE YANLIŞ POLİTİKA İZLENİYOR'

    Karamollaoğlu, "ABD'ye rağmen askeri operasyon yapar mı Türkiye?" sorusu üzerine de, "Ben Amerika'ya rağmen Türkiye'nin… Yani daha doğrusu şöyle; ABD'ye rağmen operasyon yapılabilir ama AK Parti hükümetinin yapacağı kanaatinde değilim. El altından anlaşır hiç olmazsa" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Muhalefetten Erdoğan’ın Suriye açıklamasına değerlendirme
    ABD'ye rağmen bir operasyonu kendilerinin yaptığını ifade eden Karamollaoğlu, "1974'de Kıbrıs hareketini yaptık, biz yaptık ama. ABD o zaman tavır koydu" dedi.

    Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüldüğüne ilişkin açıklamasını da değerlendiren Karamollaoğlu, Suriye'de yanlış bir politika izlendiğini söyledi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

    "Suriye kan gölüne döndü, yarısı yer değiştirdi, yer değiştirenlerin yarısı da Türkiye'ye geldi. Yani Esad ille de gidecek denildi, şimdi aynı terane devam ediyor. Gider mi gitmez mi bilmem. Neticede sadece Türkiye'nin vereceği bir karar değil, ittifakla verilecek bir karar. İster ABD ister Rusya isterse İran Esad ile münasebet kuruyorlar. Biz sadece ‘olmaz' diyoruz. Ben bu mantıkla gidildiği taktirde problemlerin çözüleceğini zannetmiyorum. ‘Ama bir defa bir yol girdik, nasıl çıkacağımızı da bilemiyoruz' diyorlar şimdi, hükümet aslında. En azından şu anda bir savaş ortamı yok, ortadan kalktı. Bundan dolayı memnununuz."

    'BİR TEMAS KURULURSA FAYDALI OLUR KANAATİNDEYİZ'

    AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
    © AA /
    AK Partili Yılmaz: Bazı ülkelerin aksine Türkiye, Suriye’nin bütünlüğü konusunda son derece hassas
    Karamollaoğlu, "Erdoğan'ın bu açıklamasını olumlu karşılıyor musunuz, üst düzey temaslar konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da, "Bunlar da hep çelişkili. Bir temas kurulması faydalı olur kanaatindeyiz. Savaşmak yerine silaha başvurmak yerine ne dedik, savaşarak değil barış içinde çatışarak değil diyalogla problemleri çözersek bu daha olumlu neticeler doğurur" yanıtını verdi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, güvenli bölge tartışmalarını değerlendirirken de, "Suriye'de bir koridor oluşturuluyor, bu bizi endişelendiriyor. Hükümet de bunu söylüyor, ‘ o koridoru kim kontrol edecek, biz etmeliyiz' diyor. Peki de Amerika oraya niye girdi? O koridoru kurmak ve o koridoru kontrol etmek için girdi. Türkiye'ye ‘buyur gel burayı sen kontrol et' der mi veya zamana yayar mı, ne kadar bir zamana yayar? Bunların hepsini göreceğiz. Biz Türkiye'nin bu noktada maalesef izlediği politikaların çok çelişkili olduğunu şahit oluyoruz" diye konuştu.

    Etiketler:
    AK Parti, Saadet Partisi, Beşar Esad, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Rusya, İran, Ortadoğu, Menbiç, Suriye, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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