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21:55 06 Şubat 2019
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    S-400

    Rus askeri uzman: Türk yapımı şasinin geliştirilmesi S-400'lerin Türkiye'de yerel üretiminin ilk etabı olabilir

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    Maksim Durnev
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    Rus yetkililerin S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimi ve bazı unsurlarının yerel üretimi hakkında yaptığı açıklamaları yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, sistemler için Türkiye yapımı şasinin geliştirilmesinin, yerel üretimin ilk etabı olabileceğini vurguladı.

    S-400
    © AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA
    Rusya: S-400'ler sonbaharda Türkiye'ye teslim edilecek
    Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Kommersant gazetesine verdiği demeçte S-400 füze savunma sistemlerinin anlaşmaya uygun olarak 2019 sonbaharında Türkiye'ye teslim edileceğini belirtti. Şugayev ayrıca Rus yetkililerin, S-400 sisteminin belirli unsurlarının yerelde üretimine geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

    Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi üyesi, Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik'e verdiği röportajda S-400'leri, Türkiye'nin ulusal egemenliği ve güvenliğini sağlamasında en önemli unsur olarak niteledi.

    ‘TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLERE RAĞMEN ERDOĞAN, RUSYA İLE ANLAŞMAYA OLAN BAĞLILIĞINI TEYİT ETTİ'

    Korotçenko, "Rus üretimi uzun menzilli S-400 sistemlerini almak, Türkiye'nin ulusal egemenliğini ve güvenliğini sağlamasının en önemli unsuru, zira günümüzde tüm ana tehditler, hava saldırı araçlarından kaynaklanıyor. Bunlar modern hava araçları, hassas silahlar, seyir füzeleri, ileriye dönük te hipersonik silahlar olarak sayılabilir. S-400'ler tüm bu tehditler yelpazesiyle baş edebilecek durumda. Bu bağlamda ABD ve NATO tarafından yapılan baskıya, Türkiye'ye yönelik tehditlere rağmen (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, ilkesel tutumuyla Rusya ile kontrata ve aynı zamanda Türkiye'nin baskı yapılması mümkün olmayan egemen bir devlet yapısına bağlılığını teyit etmiş oldu. ABD tarafından hiçbir tehdit, Türkiye'nin S-400 temelinde modern bir hava savunma sistemini kurma kararlılığını sarsamaz" diye konuştu.

    F35 savaş uçağı
    © REUTERS /
    S-400 füze sistemiyle F-35'lerin uyumu masada

    ‘TOR M2 VE S-400'ÜN BİRLEŞİMİ TÜRKİYE'YE OLAĞANÜSTÜ SAVUNMA KABİLİYETİ KAZANDIRACAK'

    Rusya ve Türkiye'nin S-400 ve hava savunma sistemleri alanındaki teknolojik işbirliğinin geleceğini değerlendiren Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Teknolojik işbirliği, Türk sanayi sektörünün böyle bir işbirliğine hazır olduğu ölçüde gerekli. Üretimin yerelleşmesinin ilk etabında bunun S-400'lerin kurulacağı Türk şasinin geliştirilmesi olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Türkiye, S-400'lerin uzun menzilli bir hava savunma sistemi olduğunu ve (sınırları) aşan saldırı araçlarından, ayrıca insansız hava araçlarından (İHA) korunması için başka sistemlerin de gerekli olduğunu anlıyor olmalı".

    Hava sahası korumasının en iyi şekilde sağlanması için S-400'lerin yine Rus yapımı TOR M2 uçaksavar füze sistemleri ile takviye edilebileceğine dikkat çeken Korotçenko, "TOR M2 ve S-400'ün birleşimi Türkiye'ye olağanüstü savunma kabiliyeti kazandıracak" ifadelerini kullandı.

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    S-400, Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS), NATO, Igor Korotçenko, Dmitriy Şugayev, Suriye, Türkiye, Rusya
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