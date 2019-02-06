‘Türkiye’nin S-400’leri satın alması NATO’nun içindeki kriz eğilimlerine işaret ediyor’

Rus yetkililerin S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye bu yıl teslim edileceği yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus siyaset bilimci Stanislav Tarasov, Ankara’nın bu sistemleri satın almasının sadece bir başlangıç olduğunu belirtti.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Kommersant gazetesine verdiği demeçte S-400 füze savunma sistemlerinin anlaşmaya uygun olarak 2019 sonbaharında Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı.

Şugayev, diğer Rus hava savunma sistemlerine sahip olan ülkelerin S-400'leri de aldığı halde kendilerine ‘eksiksiz ve delinemeyecek bir kalkan' sağlayacağı için ‘rahat uyuyabileceklerini' vurguladı.

‘S-400'LERİN SATIN ALINMASI ÇOK CİDDİ BİR ADIM'

Ortadoğu-Kafkasya Araştırma Merkezi Başkanı, Türkolog ve siyaset bilimci Stanislav Tarasov, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını çok ciddi bir adım olarak niteledi.

© AFP 2018 / Natalia KOLESNIKOVA Rusya: S-400'ler sonbaharda Türkiye'ye teslim edilecek

Tarasov, "Türkiye, Rus yapımı füze savunma sistemlerinin satış kontratını imzalayarak çok ciddi bir adım attı ve ardından ABD tarafından yapılan baskıya boyun eğmedi. Neden? Anlaşmanın teknik ve ticari içerik bakımından koşulları Türkiye için karlı, ancak mesele sadece bundan ibaret değil. Ankara bu şekilde askeri-teknik işbirliği alanında bağımsız bir politika yürütmeye, yani ABD ve diğer NATO partnerlerinin kontrolünden çıkmaya yönelik çabasını ortaya koyuyor" diye konuştu.

‘S-400'LER ÇOK ÇEŞİTLİ GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İMKÂN TANIYOR'

Ankara'nın S-400'leri satın alması için duygusal nitelikte farklı motifleri de olduğu olasılığını dışlamayan Tarasov, şöyle konuştu:

"Örneğin, ABD'nin Cumhurbaşkanı'na (Recep Tayyip Erdoğan'a) desteğini ifade etmede pek aceleci davranmadığı, Temmuz 2016'da yaşanan başarısız darbe girişimi sırasında darbeciler aktif bir şekilde savaş uçakları kullandı. Cumhurbaşkanı'na sadık kalanların elindeyse o anda darbecilerin uçaklarını düşürecek herhangi bir imkân yoktu. S-400'lerse, bu tür görevler de dâhil olmak üzere, çok çeşitli görevleri yerine getirmeye imkân tanıyor".

‘S-400'LER SADECE BİR BAŞLANGIÇ'

Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemleri satın almasının NATO'da yeni bir eğilime işaret ettiğini söyleyen Tarasov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kuşkusuz bir atılım. Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemlerini satın alması, NATO'nun içinde bir takım kriz eğilimleri olduğunu gösteriyor ve bu, muhtemelen sadece bir başlangıç. Türkiye hem Rusya, hem de Çin'le askeri-teknik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin kendi askeri sanayi sektörü de son yıllarda çok hızlı gelişiyor. Yani biz, Türkiye'nin zaman içerisinde kendisini sadece bölgesel bir güç olarak değil, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olarak konumlandırmaya hazır olacağının tüm belirtilerini görüyoruz".