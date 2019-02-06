‘Türkiye’nin S-400’leri satın alması NATO’nun içindeki kriz eğilimlerine işaret ediyor’

Şugayev, diğer Rus hava savunma sistemlerine sahip olan ülkelerin S-400'leri de aldığı halde kendilerine ‘eksiksiz ve delinemeyecek bir kalkan' sağlayacağı için ‘rahat uyuyabileceklerini' vurguladı.
‘S-400'LERİN SATIN ALINMASI ÇOK CİDDİ BİR ADIM'
Ortadoğu-Kafkasya Araştırma Merkezi Başkanı, Türkolog ve siyaset bilimci Stanislav Tarasov, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını çok ciddi bir adım olarak niteledi.
‘S-400'LER ÇOK ÇEŞİTLİ GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İMKÂN TANIYOR'
Ankara'nın S-400'leri satın alması için duygusal nitelikte farklı motifleri de olduğu olasılığını dışlamayan Tarasov, şöyle konuştu:
"Örneğin, ABD'nin Cumhurbaşkanı'na (Recep Tayyip Erdoğan'a) desteğini ifade etmede pek aceleci davranmadığı, Temmuz 2016'da yaşanan başarısız darbe girişimi sırasında darbeciler aktif bir şekilde savaş uçakları kullandı. Cumhurbaşkanı'na sadık kalanların elindeyse o anda darbecilerin uçaklarını düşürecek herhangi bir imkân yoktu. S-400'lerse, bu tür görevler de dâhil olmak üzere, çok çeşitli görevleri yerine getirmeye imkân tanıyor".
‘S-400'LER SADECE BİR BAŞLANGIÇ'
"Bu kuşkusuz bir atılım. Ankara'nın Rusya'dan S-400 sistemlerini satın alması, NATO'nun içinde bir takım kriz eğilimleri olduğunu gösteriyor ve bu, muhtemelen sadece bir başlangıç. Türkiye hem Rusya, hem de Çin'le askeri-teknik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'nin kendi askeri sanayi sektörü de son yıllarda çok hızlı gelişiyor. Yani biz, Türkiye'nin zaman içerisinde kendisini sadece bölgesel bir güç olarak değil, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olarak konumlandırmaya hazır olacağının tüm belirtilerini görüyoruz".
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)