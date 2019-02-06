‘2019’da Türk plajlarını yüzde 20 daha fazla Rus ziyaret edebilir’

ERKEN REZERVASYON SAYISI, 2018 GÖSTERGESİNİ GEÇTİ
Türkiye'ye erken rezervasyon fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10-15 oranında yükseldiğini belirten Lomidze, "Fiyattaki artışa rağmen Türkiye'ye erken rezervasyonlar büyük hızla ilerliyor. Türkiye'ye tur paket satışları şimdiden 2018 göstergelerini yüzde 20 oranda geçmiş durumda. Türkiye, erken rezervasyonda en büyük talep gören destinasyon. Gözlemlenen eğilim, sezon başlayana kadar ve sonrasında da devam etme şansına sahip" ifadelerini kullandı.
RUSYA'YI 36 BİN TÜRK ZİYARET ETTİ, SAYI ARTABİLİR
Türkiye'yi ziyaret eden Rus sayısı ile Rusya'yı ziyaret eden Türk sayısı arasındaki farkın kıyaslanmayacak kadar büyük olduğunu kaydeden Lomidze, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'yı, işadamları dahil 36 bin Türk ziyaret ederken Türkiye'ye 6 milyon Rus gidiyor. Görüşümüze göre, Rusya Türk pazarında yeterince tanıtılmıyor. Umut var, özellikle vize muafiyeti bağlamında. Ama henüz beklentiler gerçekleşmiş değil. Muhtemelen yeni Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı, bu orantının değişmesine yardımcı olacak. Mevcut kanunlarda vurgu çıkış turizmine yapılıyor, iç ve giriş turizmiyle ilgili düzenleme ise çok zayıf. 1996 tarihli eskimiş kanunun yerini alacak yeni kanuna ihtiyaç var. Bu yapılırsa Türkiye dahil yurtdışından gelen turist sayısında yükselme olabilir".
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