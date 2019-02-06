‘2019’da Türk plajlarını yüzde 20 daha fazla Rus ziyaret edebilir’

Türkiye’ye tur fiyatları beklendiği gibi yükseldi. Bazı uzmanların tahmin ettiği gibi yüzde 30’luk artış yaşanmadı ama piyasada en az yüzde 10’luk istikrarlı bir artış gözlemleniyor.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin ATOR: Türkiye, Rus turistlere yönelik özel seçeneklerden vazgeçtiği için fiyatlar yükseldi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Sputnik'e özel açıklamasında, fiyatlardaki artış bağlamında, bu yıl Türkiye'yi ziyaret edecek Rus turistlerin sayısında nasıl bir değişikliğin beklendiğini anlattı.

ERKEN REZERVASYON SAYISI, 2018 GÖSTERGESİNİ GEÇTİ

Türkiye'ye erken rezervasyon fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10-15 oranında yükseldiğini belirten Lomidze, "Fiyattaki artışa rağmen Türkiye'ye erken rezervasyonlar büyük hızla ilerliyor. Türkiye'ye tur paket satışları şimdiden 2018 göstergelerini yüzde 20 oranda geçmiş durumda. Türkiye, erken rezervasyonda en büyük talep gören destinasyon. Gözlemlenen eğilim, sezon başlayana kadar ve sonrasında da devam etme şansına sahip" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Merkezi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Moskova’da: Rus dostlara Türkiye’yi açacağız, Ruslar bize Rusya’yı açacak

ATOR Başkanı, erken rezervasyon kampanyalarına göre satın alınan yaz tatilinin, mart ayından sonra alınacak paketlere göre yüzde 25-40 daha ucuz olduğunu hatırlattı.

RUSYA'YI 36 BİN TÜRK ZİYARET ETTİ, SAYI ARTABİLİR

Türkiye'yi ziyaret eden Rus sayısı ile Rusya'yı ziyaret eden Türk sayısı arasındaki farkın kıyaslanmayacak kadar büyük olduğunu kaydeden Lomidze, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'yı, işadamları dahil 36 bin Türk ziyaret ederken Türkiye'ye 6 milyon Rus gidiyor. Görüşümüze göre, Rusya Türk pazarında yeterince tanıtılmıyor. Umut var, özellikle vize muafiyeti bağlamında. Ama henüz beklentiler gerçekleşmiş değil. Muhtemelen yeni Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı, bu orantının değişmesine yardımcı olacak. Mevcut kanunlarda vurgu çıkış turizmine yapılıyor, iç ve giriş turizmiyle ilgili düzenleme ise çok zayıf. 1996 tarihli eskimiş kanunun yerini alacak yeni kanuna ihtiyaç var. Bu yapılırsa Türkiye dahil yurtdışından gelen turist sayısında yükselme olabilir".