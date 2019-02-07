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13:11 07 Şubat 2019
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    Fahrettin Altun

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Ülkem için bir fikrim var' projesi

    © AA / Kriter Dergisi
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    Yurdagül Şimşek
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesini başlattı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla '2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesini başlattı. Uygulama, politika ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı platformun, ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması amaçlanıyor.

    Fahrettin Altun
    © AA / Kriter Dergisi
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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projesi, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı" dedi.

    Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı her sınamada, koşulsuz en büyük desteği veren milleti, şimdi ülke için düşünmeye davet ettiklerini belirten Altun, "Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum" diye konuştu.

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    © AFP 2018 / Namgyal Sherpa
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    Altun, bu amaçla ülkenin her köşesinden doğrudan kendilerine ulaşılabilmesi için yenilenen web siteleri "iletisim.gov.tr" üzerinden oluşturdukları "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformunu 28 Ocak'ta faaliyete geçirdiklerinin bilgisini verdi. "Her yaştan fikir geliyor"

    Bir hafta gibi kısa bir sürede çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

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    - Çeşitliliğin görülebilmesi için gelen fikirlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Yaya geçidi kullanım kültürünün oluşmasına yönelik yaya geçitlerine mavi trafik lambası konulması, ülkemiz için bir devlet arması tasarlanması, hasta ve sağlık personelinde olumsuz algı oluşturduğu için hastane yerine şifahane isminin kullanılması, hem
    trafiğin akışını bozmayacak hem de çöp konteynerinden yayılacak kimyasal kokuları engelleyecek akıllı çöp kamyonları tasarımı ve kullanımı, sokak hayvanları için hazine arazilerinde yaşam alanları oluşturması ve şehir merkezlerine yaprak dökmeyen ağaçları dikilerek yaprakların rögar kapaklarını tıkamasının engellenmesi gibi yüzlerce fikirden bahsediyoruz. Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması. Örneğin devlet arması önerisi 16 yaşında bir gencimize ait. Şu ana dek gelen fikirlere baktığımızda yaş aralığının 16-69 şeklinde gerçekleştiğini ve Türkiye'nin her bölgesinden geldiğini görüyoruz.

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    Prof. Dr. Fahrettin Altun, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Başkanlığımıza ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletimizin ilgili birimleri ile paylaşılıyor.

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    Bakanlıklarımız ve başkanlıklarımızda bu projenin temsilcileri bulunuyor ve orada detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sonrasında ise uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleri ile iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılması ve fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

    'Ülkem için bir fikrim var' platformunun istek, talep ve şikayet uygulamaları ya da proje destek süreçlerinden ayrıldığını vurgulayan Altun, "Buradaki amaç, ‘ülkem için çok güzel bir fikrim var ama kimseye iletemiyorum' diyen, ülkesi için derdi olan insanların yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmak." değerlendirmesinde bulundu.
    Altun, "Küresel mücadelenin, her alanda ilerlemeyi zorunlu kıldığı bu zorlu dönemde bize milletçe daha çok düşünmek, fikir üretmek ve işimizi en iyi yapmak görevleri düşüyor. Bu düşüncelerle, 2019 yılı boyunca sürecek olacak projemize, yenilikçi bakış açıları, hayat tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

    Etiketler:
    plastik, çöp, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye
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