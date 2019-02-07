Kayıt
13:10 07 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Vize

    Rusya'nın vize kararı iş dünyasını memnun etti

    Twitter
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 0 0

    Rusya'nın vize kararı iş dünyasını memnun etti. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, vize kararını ‘ticari ilişkiler açısından oldukça sevindirici bir gelişme' olarak nitelendirdi. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da "Bu çok güzel bir gelişme. Hem ticareti, hem turizmi geliştirir, hem de bu işten ekmek yiyen şoförlerimizi rahatlatır" dedi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
    © AA / Fatih Aktaş
    Rusya'nın vize kararı ile ilgili Türk Dışişleri'nden açıklama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. Karar meslek örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

    MÜSİAD BAŞKANI KAAN: TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ AÇISINDAN OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın vize kararının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Kaan, şu görüşleri dile getirdi:

    "İş seyahatlerinin yanı sıra tır ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giriş yapacak olan Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamasının kaldırılması, 2018 yılı itibariyle en çok ihracat yaptığımız 12'inci ülke konumunda bulunan Rusya'yla ticari ilişkilerimiz açısından oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte; 2013 yılında 6,9 milyar dolarla zirve yaptıktan sonra düşüşe geçen ve 2015 yılında yaşanan uçak krizinin ardından belirgin bir şekilde ivme kaybı yaşayan Rusya'ya ihracatımızın, artışını hızlandıracağını tahmin ediyoruz. Nitekim önceki yıla göre kaydedilen yüzde 24,4'lük artışa karşın, 2018 yılında Rusya'ya olan ihracatımız 3,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan ekonomik ilişkilerin tamamen normalleşmesi durumunda, hâlihazırda toplam ihracatımızdaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunan Rusya ile daha üst seviyelerde bir ticari ilişki kurulacağına yönelik inancımız tamdır."

    TŞOF BAŞKANI APAYDIN: OLUMLU BİR GELİŞME KARAR ŞOFÖR VE İŞYERLERİNİ RAHATLATMIŞ OLDU

    Rusya bayrağı
    © AFP 2018 / ZACH GIBSON
    Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması
    Sputnik'e konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da özellikle tır şoförü veya uluslararası yolcu taşıyan şoförlerin bazı devletlerin uyguladığı vizeler nedeniyle çok sıkıntı yaşayıp zaman kaybettiklerini söyledi. Bu konuda federasyona da şikayetler geldiğini anlatan Apaydın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tır şoförlerine yönelik vizeleri kaldırma kararının ‘olumlu bir gelişme' diye değerlendirdi. Apaydın, şöyle konuştu:
    "Bu çok güzel bir gelişme. Hem ticareti geliştirir hem turizmi geliştirir, hem de bu işten ekmek yiyen şoförlerimizi rahatlatır, ithalat ve ihracat yapan tüm insanlarımızı rahatlatır. Güzel bir gelişme, ben tebrik ediyorum, bu işe sebep olanlardan Allah razı olsun diyorum. En büyük ihracatçımız Rusya, oraya sebze satıyoruz, meyve satıyoruz, narenciye satıyoruz, onlardan sanayi mamulü alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz son günlerde gayet güzel. Bu da ona katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum."

    Özellikle tır şoförlerinin vizelerin kaldırılmasına yönelik haberi uzun süredir beklediğini kaydeden TŞOF Başkanı Apaydın, "Çünkü Rusya'ya ticaretimiz çok fazla özellikle kara ulaşımı ağıyla. Bu vize kararı şoförlerimizi ve onların çalıştığı iş yerlerimizi de rahatlatmış oldu" diye konuştu.

    Etiketler:
    açıklama, vize kolaylığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), MÜSİAD, Fevzi Apaydın, Abdurrahman Kaan, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz
    Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz: Sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim
    Karikatür
    ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’
    Rusların 6 geleneksel kıyafeti
    Rusların 6 geleneksel kıyafeti
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet