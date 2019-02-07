Rusya'nın vize kararı iş dünyasını memnun etti. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, vize kararını ‘ticari ilişkiler açısından oldukça sevindirici bir gelişme' olarak nitelendirdi. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da "Bu çok güzel bir gelişme. Hem ticareti, hem turizmi geliştirir, hem de bu işten ekmek yiyen şoförlerimizi rahatlatır" dedi.

© AA / Fatih Aktaş Rusya'nın vize kararı ile ilgili Türk Dışişleri'nden açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. Karar meslek örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

MÜSİAD BAŞKANI KAAN: TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ AÇISINDAN OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın vize kararının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Kaan, şu görüşleri dile getirdi:

"İş seyahatlerinin yanı sıra tır ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giriş yapacak olan Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulamasının kaldırılması, 2018 yılı itibariyle en çok ihracat yaptığımız 12'inci ülke konumunda bulunan Rusya'yla ticari ilişkilerimiz açısından oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte; 2013 yılında 6,9 milyar dolarla zirve yaptıktan sonra düşüşe geçen ve 2015 yılında yaşanan uçak krizinin ardından belirgin bir şekilde ivme kaybı yaşayan Rusya'ya ihracatımızın, artışını hızlandıracağını tahmin ediyoruz. Nitekim önceki yıla göre kaydedilen yüzde 24,4'lük artışa karşın, 2018 yılında Rusya'ya olan ihracatımız 3,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan ekonomik ilişkilerin tamamen normalleşmesi durumunda, hâlihazırda toplam ihracatımızdaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunan Rusya ile daha üst seviyelerde bir ticari ilişki kurulacağına yönelik inancımız tamdır."

TŞOF BAŞKANI APAYDIN: OLUMLU BİR GELİŞME KARAR ŞOFÖR VE İŞYERLERİNİ RAHATLATMIŞ OLDU

© AFP 2018 / ZACH GIBSON Rusya Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

Sputnik'e konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da özellikle tır şoförü veya uluslararası yolcu taşıyan şoförlerin bazı devletlerin uyguladığı vizeler nedeniyle çok sıkıntı yaşayıp zaman kaybettiklerini söyledi. Bu konuda federasyona da şikayetler geldiğini anlatan Apaydın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tır şoförlerine yönelik vizeleri kaldırma kararının ‘olumlu bir gelişme' diye değerlendirdi. Apaydın, şöyle konuştu:"Bu çok güzel bir gelişme. Hem ticareti geliştirir hem turizmi geliştirir, hem de bu işten ekmek yiyen şoförlerimizi rahatlatır, ithalat ve ihracat yapan tüm insanlarımızı rahatlatır. Güzel bir gelişme, ben tebrik ediyorum, bu işe sebep olanlardan Allah razı olsun diyorum. En büyük ihracatçımız Rusya, oraya sebze satıyoruz, meyve satıyoruz, narenciye satıyoruz, onlardan sanayi mamulü alıyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz son günlerde gayet güzel. Bu da ona katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum."

Özellikle tır şoförlerinin vizelerin kaldırılmasına yönelik haberi uzun süredir beklediğini kaydeden TŞOF Başkanı Apaydın, "Çünkü Rusya'ya ticaretimiz çok fazla özellikle kara ulaşımı ağıyla. Bu vize kararı şoförlerimizi ve onların çalıştığı iş yerlerimizi de rahatlatmış oldu" diye konuştu.