Moskova’daki Türk iş adamlarından vize açıklaması: Bu kararname harika, genel vizelerin de kalkmasını çok isteriz

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı, AGS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Galip Savaşır kararnameyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
‘İkili ilişkiler zaten çok iyi gidiyor. Bu kararname çok önemli bir aşamadır, harika olarak değerlendiriyorum. Beklenen bu gelişimden çok mutluyuz. Ticari ve TIR vizelerin kalkması, yeşil pasaportlar için vizesiz giriş yapabilmesi işadamlarına çok kolaylık sağlayacak. Bu çalışma yapanları, o imzayı atan devlet başkanlarımızı teşekkür ediyoruz, kutluyorum. Genel vizelerin kalkmasını da çok isteriz. Bunlara karşılık işadamları olarak elimizden ne geliyorsa ticaret hacmimizi artırmak için çalışacağız’.
‘Uzun süredir çok beklenen bir adımdı. Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinde en önemli konulardan bir tanesiydi. Malum talihsiz uçak olayından sonra uygulamaya giren vize konusu bugün itibariyle doğru yöne girmeye başladı. Moskova’daki Türk işadamları olarak bu gelişimi olumlu değelendiriyoruz. Yansımaları da çok pozitif olacaktır. Ancak bugün yapılan açıklamada hususi pasaportlar ve TIR şoförleri denilen kapsamı daha ilerki dönemlerde kırmızı pasaportlara yani topluma yansımasını çok önemsiyoruz ve böyle bir şey olmasını istiyoruz. Tabii bu süreç, bütün gerekli detayların uygulamaya girmesi ve antant kalınması konusunda belli bir dönem alacaktır. İki ülke bu konuda çalışmalara başlayacaktır. Bu açıklamanın bir an önce devreye girmesini ve hızlı bir şekilde gelişmesine umut ediyoruz’.
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