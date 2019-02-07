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19:21 07 Şubat 2019
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    Vize

    Moskova’daki Türk iş adamlarından vize açıklaması: Bu kararname harika, genel vizelerin de kalkmasını çok isteriz

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    Tatiana Şuvalova
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. Moskova’daki Türk iş adamları, bu gelişmeden memnun olduklarını ve genel vizelerinde kalkmasını umduklarını söyledi.

    Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin, Türk iş adamları ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırdı
    Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek.

    Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Komitesi Başkanı, AGS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Galip Savaşır kararnameyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

    ‘İkili ilişkiler zaten çok iyi gidiyor. Bu kararname çok önemli bir aşamadır, harika olarak değerlendiriyorum. Beklenen bu gelişimden çok mutluyuz.  Ticari  ve TIR vizelerin kalkması, yeşil pasaportlar için vizesiz giriş yapabilmesi işadamlarına çok kolaylık sağlayacak.  Bu çalışma yapanları,  o imzayı atan devlet başkanlarımızı teşekkür ediyoruz,  kutluyorum. Genel vizelerin kalkmasını da çok isteriz. Bunlara karşılık işadamları olarak elimizden ne geliyorsa ticaret hacmimizi artırmak için çalışacağız’.

    Vize
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    Rusya'nın vize kararı iş dünyasını memnun etti
    RTİB (Rus-Türk İşadamları Birliği) Eşbaşkanı Sabahattin Yavuz konuyla igili  şöyle düşünceleri paylaştı:

    ‘Uzun süredir çok beklenen bir adımdı. Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinde  en önemli konulardan bir tanesiydi. Malum talihsiz  uçak olayından sonra uygulamaya giren vize konusu bugün itibariyle doğru yöne girmeye başladı.  Moskova’daki Türk işadamları olarak bu gelişimi olumlu değelendiriyoruz.  Yansımaları da çok pozitif olacaktır.  Ancak bugün yapılan açıklamada hususi pasaportlar ve TIR şoförleri denilen kapsamı daha ilerki dönemlerde kırmızı pasaportlara yani topluma yansımasını çok  önemsiyoruz ve  böyle bir şey olmasını istiyoruz.  Tabii bu süreç, bütün gerekli detayların uygulamaya girmesi ve antant kalınması  konusunda belli bir dönem alacaktır. İki ülke bu konuda çalışmalara başlayacaktır. Bu açıklamanın bir an önce  devreye girmesini ve  hızlı bir şekilde gelişmesine umut ediyoruz’.

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    Etiketler:
    Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), RTİB, Sabahattin Yavuz, Ali Galip Savaşır, Türkiye, Rusya
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