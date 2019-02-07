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20:56 07 Şubat 2019
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    ABD - bayrak

    'ABD, Kürt projesine çok yatırım yaptı, şimdi vazgeçmeye hazır değil'

    © Flickr /
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    Maksim Durnev
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    ABD'nin, Türkiye'yle vardığı Suriye anlaşmasını yerine getirmeye hazır olmadığını belirten Rus uzman Fenenko, Washington'un Kürt oluşumlar ile Türk tarafı arasında manevra yapma politikasına devam edeceğini kaydetti.

    Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi Uluslararası Güvenlik Bölümü'nden Doç. Aleksey Fenenko, Sputnik'e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye konusunda ‘verilen sözleri tutma' çağrısını değerlendirdi.

    DSG
    © AFP 2018 / Delil souleiman
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    ‘ABD, KÜRT OLUŞUMLAR İLE TÜRKİYE ARASINDA VOLTA ATMAYA DEVAM EDECEK'

    Fenenko, "Korkarım Amerikan tarafı, Türkiye'ye verdiği sözü tutmaya hiç hazır değil. Çünkü Kürt projesi Amerikalılar için çok değerli. Amerikalılar son 15 yıldır bu projeye çok büyük yatırım yaptı, bu yüzden şimdi ondan vazgeçmesi mümkün değil. Onlar volta atmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

    ‘ABD'NİN ÖZERKLİK OLUŞTURMASI, TÜRKİYE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLUR'

    ABD'nin hangi eyleminin Türkiye için bardağı taşıran son damla olacağı sorusuna Rus uzman şu yanıtı verdi: "Eğer Amerikalılar, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir gerçek özerklik kurarsa bu kırmızı çizgi olur".

    ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te kurduğu yeni üssün fotoğraflarını uluslararası haber ajansları paylaştı.
    © REUTERS / Rodi Said
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    ‘İNGİLTERE, FRANSA VE AVUSTRALYA'NIN DAHİL EDİLMESİ BOŞ LAF'

    ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturmayı planladığı güvenlik bölgesine İngiltere, Fransa ve Avustralya güçlerini dahil etme girişimine de değinen Fenenko, bu fikrin eskiye dayanan kökleri olduğunu kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

    "Onlar bu fikri, 2016'da da dile getirmişti. Ama başarısız olmuşlardı. Şimdi bu eski projeyi canlandırmaya çalışıyorlar. İngilizler elbette seve seve yapar ama bildiğim kadarıyla Fransızlar veya Almanlar orada savaşmak istemiyor. Bu projenin neden geçen sefer başarısız olduğu ve şimdi neden yine gündeme geldiğini bize kimse söylemeyecek. Aksi halde bunlar sadece boş laflardır".

    Kamışlı
    © Sputnik / Hediye Levent
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    Kürt silahlı oluşumların ABD'ye yönelik tutumunda bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Rus uzman, şöyle konuştu:

    "Onlar ABD'ye çok büyük güven duyuyor. Onlar, bugün ABD'nin onların tek koruyucusu ve yardımcısı olduğunu anlıyor. Başka güvenecek kimseleri yok. Rusya, Kürt oluşumlar yüzünden ne Türkiye ne de diğer müttefikleriyle çatışmaya girmez. Üstelik bu oluşumlar açık bir şekilde ABD'nin tarafını tutuyor ve bu politikasını sürdürüyorlar".

    Kürt oluşumların, Suriye hükümetiyle müzakere sürecini başlatma fırsatını geri teptiğini dile getiren Fenenko, "Onlar sadece ABD'yle çalışmayı tercih etti. Onlar Fransa'nın girişimlerini bile reddetti. Amerikalıların onlara çok ihtiyacı olduğuna inanıyorlar" yorumunda bulundu.

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    Etiketler:
    kürt, Moskova Devlet Üniversitesi, Doç. Aleksey Fenenko, Suriye, ABD, Rusya
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