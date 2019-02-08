Londra’da hazırlanan rapora göre Tahir Elçi’nin muhtemel 3 faili

İngiltere'nin Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü (Forensic Architecture) Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti ile ilgili hazırladığı raporda, ‘kuvvetli suç şüphesi olan’ 3 muhtemel faile dikkat çekti. Sputnik Türkiye, hazırlanan raporun detaylarına ve araştırma görüntülerine ulaştı.

Cinayet günü çekilmiş videolar, sokağın mimari yapısına ilişkin görseller, tanık ifadeleri ve birçok materyal üzerinde uzun süre yapılan araştırmaların ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Barosu tarafından paylaşıldı.

Baro, Elçi cinayeti soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na raporu daha önce teslim etmiş ve muhtemel faillerin 'şüpheli' sıfatı ile çağrılıp, ifadelerine başvurulmaması halinde ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

'TÜM VİDEOLAR EŞ ZAMANLI HALE GETİRİLDİ'

© Sputnik / Sertaç Kayar Tahir Elçi vurulduğu yerde anıldı: Bazı görüntüler ortadan kayboldu

Hazırlanan raporda, yapılan araştırmalarla, videolar ses kayıtlarına referansla eşzamanlı hale getirildiği ve görsel işaretlerin doğrulama için kullanıldığı belirtildi.

Raporda, "Elçi’nin vurulma anı dört kameranın da kadrajı dışında gerçekleştiğinden, bu anı mevcut diğer tüm deliller ve tanıklıklarla çapraz referanslandırarak yeniden canlandırıldı. En başta Elçi’nin öldürülmüş olabileceği en kısa zaman aralığı belirlendi ve bunun için Elçi’nin yaşarken görüldüğü son an ile bedeninin yerde görüldüğü ilk an gözlemlendi" deniliyor.

'KAMERA KALİBRASYONU İLE OLAY YERİNDEKİ KİŞİLERİN KONUMLARI VE YÖNELİMLERİ TESPİT EDİLDİ'

© Sputnik / Sertaç Kayar Raporda, dört eşzamanlı hale getirilen video kaydının ses ve görüntü kanalları analiz edilerek, araştırmaya konu olan zaman aralığı içinde duyulan ve görülen tüm silah atışları sayıldı ve kayda geçildiği belirtildi. Böylece hangi atışların, olay yerinde bulunan hangi bireyler tarafından yapıldığı tespit edilerek işaretlendi.

Elçi’nin, PKK'lıların, polis memurlarının ve basın mensuplarının konumlarını saptayabilmek için kamera kalibrasyonu tekniğinin kullanıldığı belirtilen raporda, bu işlem sayesinde bir kameranın odak mesafesi, varil distorsiyonu, optik merkezi gibi iç optik özelliklerini hesaplamanın yanı sıra, kameranın mekândaki belirli unsurlara göre konumu ve yönelimi gibi dış parametreleri de saptamanın mümkün olduğu kaydedildi.

Bu kalibrasyon işlemi ile olay yerindeki nesne ve kişilerin konumlarını, yönelimlerini ve ölçekleri saptandığı ifade ediliyor.

'ELÇİ’NİN HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA VURULDUĞU VE POZİSYONU TESPİT EDİLDİ'

Hazırlanan raporda, Elçi’nin 10.55 sularında vurulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Olaydaki her bir aktörün Elçi’nin öldürülmesiyle ilişkisini analiz edebilmek için, eşzamanlı hale getirilen dört videoda Elçi’nin hangi zaman aralığında vurulduğunu belirledik. İncelememize konu olan zaman aralığının başlangıcını belirlemek için Elçi’nin ayakta görüldüğü son kareyi tespit ettik ve zaman aralığının sonunu belirlemek için Elçi’nin yerde yattığının görüldüğü ilk kareyi tespit ettik. Bu iki nokta arasında duyulan son atış, zaman aralığını daha da daraltmamızı sağladı."

© Sputnik / Sertaç Kayar "Tahir Elçi’nin bedeninin konumu ve yönelimi kamera kalibrasyonu sayesinde hesaplanmıştır. Bağımsız Adli Tıp Uzmanı Dr. Ümit Biçer’in uzman görüşüne dayanarak Elçi’nin kafasından vurulduğu anda ayakta olabileceği en geniş alana dair tahmin yürütmek mümkündür."

'MUHTEMEL FAİL 3 POLİSTEN BİRİ'

© Sputnik / Sertaç Kayar "Araştırma, olay yerindeki polis memurlarından kesin olarak hangisinin Elçi’nin ölümünden sorumlu olduğunu tespit etmemekle birlikte, kuvvetli suç şüphesi altında olan polis memurlarını saptamıştır."

Hazırlanan raporun sonuç bölümünde muhtemel faillerin kimlerin olabileceğine dair şu bilgiler verildi: "Tahir Elçi, saat yaklaşık 10.55’te, 7 saniye 12 karelik (7:12) bir süre diliminde tek bir mermiyle vurularak öldürülmüştür. PKK mensuplarından ikisi de öldürücü atışı yapmamış görünmektedir. Araştırmaya konu olan zaman aralığında yapılan bütün atışların benzer ses profilleri vardır. Bu süre içinde kayda değer derecede uzak bir mesafeden uzun namlulu bir silahın ateşlendiğine dair herhangi bir işitsel delil yoktur. Üç polis memurunun A (Mavi ceketli polis), C (Siyah ceketli polis) ve D’nin (Kahverengi ceketli polis) Elçi’ye yönelik doğrudan bir ateş hattı vardır ve silahlarını birden çok kere ateşledikleri görülmektedir. Aralarında polis memuru C, Elçi’ye yönelik açık ve engelsiz bir ateş hattıyla silahını ateşleyen tek memurdur."

FORENSİC ARCHITECTURE’NİN YAPISI VE ÇALIŞMALARI

Araştırma ajansı olan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) mimarlar, bilim insanları, akademisyenler, basın uzmanları, sinemacılar, teknoloji uzmanları ve diğer uzman profesyonellerden oluşuyor. Uluslararası savcılar, insan hakları kuruluşları, siyasi kuruluşlar ve çevre adaleti örgütleri için ileri düzey mimari ve mecra odaklı araştırmaları ile bilinen ajans, uluslararası hukuk alanında pek çok insan hakları soruşturması ve kovuşturması için mekânsal araştırma ve delil sağlıyor. Ekibin bazı üyeleri ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Teknoloji Danışma Kurulu’nda yer alıyor.