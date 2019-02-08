Londra’da hazırlanan rapora göre Tahir Elçi’nin muhtemel 3 faili

Cinayet günü çekilmiş videolar, sokağın mimari yapısına ilişkin görseller, tanık ifadeleri ve birçok materyal üzerinde uzun süre yapılan araştırmaların ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Barosu tarafından paylaşıldı.
Baro, Elçi cinayeti soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na raporu daha önce teslim etmiş ve muhtemel faillerin 'şüpheli' sıfatı ile çağrılıp, ifadelerine başvurulmaması halinde ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.
'TÜM VİDEOLAR EŞ ZAMANLI HALE GETİRİLDİ'
Raporda, "Elçi’nin vurulma anı dört kameranın da kadrajı dışında gerçekleştiğinden, bu anı mevcut diğer tüm deliller ve tanıklıklarla çapraz referanslandırarak yeniden canlandırıldı. En başta Elçi’nin öldürülmüş olabileceği en kısa zaman aralığı belirlendi ve bunun için Elçi’nin yaşarken görüldüğü son an ile bedeninin yerde görüldüğü ilk an gözlemlendi" deniliyor.
'KAMERA KALİBRASYONU İLE OLAY YERİNDEKİ KİŞİLERİN KONUMLARI VE YÖNELİMLERİ TESPİT EDİLDİ'
Elçi’nin, PKK'lıların, polis memurlarının ve basın mensuplarının konumlarını saptayabilmek için kamera kalibrasyonu tekniğinin kullanıldığı belirtilen raporda, bu işlem sayesinde bir kameranın odak mesafesi, varil distorsiyonu, optik merkezi gibi iç optik özelliklerini hesaplamanın yanı sıra, kameranın mekândaki belirli unsurlara göre konumu ve yönelimi gibi dış parametreleri de saptamanın mümkün olduğu kaydedildi.
Bu kalibrasyon işlemi ile olay yerindeki nesne ve kişilerin konumlarını, yönelimlerini ve ölçekleri saptandığı ifade ediliyor.
'ELÇİ’NİN HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA VURULDUĞU VE POZİSYONU TESPİT EDİLDİ'
Hazırlanan raporda, Elçi’nin 10.55 sularında vurulduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Olaydaki her bir aktörün Elçi’nin öldürülmesiyle ilişkisini analiz edebilmek için, eşzamanlı hale getirilen dört videoda Elçi’nin hangi zaman aralığında vurulduğunu belirledik. İncelememize konu olan zaman aralığının başlangıcını belirlemek için Elçi’nin ayakta görüldüğü son kareyi tespit ettik ve zaman aralığının sonunu belirlemek için Elçi’nin yerde yattığının görüldüğü ilk kareyi tespit ettik. Bu iki nokta arasında duyulan son atış, zaman aralığını daha da daraltmamızı sağladı."
'MUHTEMEL FAİL 3 POLİSTEN BİRİ'
FORENSİC ARCHITECTURE’NİN YAPISI VE ÇALIŞMALARI
Araştırma ajansı olan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) mimarlar, bilim insanları, akademisyenler, basın uzmanları, sinemacılar, teknoloji uzmanları ve diğer uzman profesyonellerden oluşuyor. Uluslararası savcılar, insan hakları kuruluşları, siyasi kuruluşlar ve çevre adaleti örgütleri için ileri düzey mimari ve mecra odaklı araştırmaları ile bilinen ajans, uluslararası hukuk alanında pek çok insan hakları soruşturması ve kovuşturması için mekânsal araştırma ve delil sağlıyor. Ekibin bazı üyeleri ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Teknoloji Danışma Kurulu’nda yer alıyor.
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