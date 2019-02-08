Türkiye ve Rusya ‘Rektörler Çalıştayı’nda yükseköğretimde işbirliğini görüştü

Türkiye ve Rusya üniversiteleri ‘Rektörler Çalıştay’ında yükseköğretim alanında işbirliğini değerlendirdi. Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı AK Partili Ahmet Berat Çonkar, “Türkiye ve Rusya olarak birçok alanda işbirliğimiz mevcut ve önemli hedeflerimiz var. İşbirliğinin geliştirilmesinde en büyük potansiyele sahip alan eğitim ve bilim” dedi.

Rektörler Çalıştayı, Türkiye ve Rusya arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 10 çalışma komitesinden biri olan Eğitim ve Bilim Komitesi tarafından düzenlendi.

Çalıştayda, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörleri ve Üst Düzey Yöneticileri ile YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er hazır bulundu. Çalıştaya, Rusya'dan da 9 üniversitenin rektör ve yöneticisi katıldı.

Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim ve Bilim Komitesi Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay üç oturum olarak gerçekleşti.

Çalıştayda, Türkiye ve Rusya arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak öğretim programlarının oluşturulması, diploma denkliği, ortak araştırma projeleri, ortak kültü, sanat ve spor faaliyetleri, Türkçe ve Rusçanın kültür ve felsefe eğitimi, mesleki eğitim, teknoloji sahasındaki işbirliği, tarım, tıp, denizcilik, havza ve bölgesel bazlı çalışmalar, arşivlerden gereği gibi istifade edilebilmesi, yaz ve kış okulları, eğitim alanında ortak yayınların artırılması, ortak üniversite kurulması, medya alanındaki eğitim ve işbirliği gibi pek çok konu ele alındı.

‘VİZE KARARNAMESİ İLİŞKİLERE VERİLEN ÖNEMİ GÖSTEREN İRADENİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ'

Türk-Rus Toplamsal Forum Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Rektörler Çalıştay'ında yaptığı konuşmada, Toplumsal Forum'un 10 adet çalışma komitesiyle Türkiye-Rusya ilişkilerine her alanda katkı sunma gayretinde olan bir yapı olduğunu vurguladı.

Bölgesel bazda bakıldığında Rusya ve Türkiye'nin Kafkasya, Ortadoğu ve Karadeniz havzasında etkin ve önemli aktörler olduğunu kaydeden Çonkar, özellikle 2000'li yılların başından itibaren Türkiye-Rusya ilişkilerinde ciddi bir canlanma söz konusu olduğunu söyledi. Çonkar, şöyle devam etti:

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"Moskova ve Ankara olarak başta ticaret, turizm ve enerji alanları olmak üzere mevcut potansiyeli keşfettik ve gerekli mekanizmaları harekete geçirerek her iki tarafa da kazanç sağlayan ilişkiler geliştirdik. Ve bu ilişkiler ağı her geçen gün daha da gelişmekte. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'in ilişkilere verdiği önem ve ortaya koydukları siyasi irade çok önemlidir. Bu irade, kısa zamanda önemli mesafeler kat edilmesine ve ilişkilerimizi zehirlemeye yönelik büyük sınamaları az zararla atlatmamıza çok büyük imkânlar sunmuştur. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in, iş seyahati amacıyla Rusya'ya giden vatandaşlarımız için, hakeza tır ve kamyon şoförlerimiz için vizeleri kaldıran kararnamesi, ikili ilişkilere verilen önemi gösteren mevcut iradenin güzel bir örneğidir. Tabi, Türk ve Rus halkının ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki arzu ve iradesini de göz ardı etmemeliyiz.

‘SİYASİ ANLAYIŞ VE ÇIKARLAR HER ALANDA ÖRTÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEYİZ AMA…'

Çok boyutlu dış politika yürüten Türkiye, Rusya Federasyonu ile ilişkilerin geliştirilmesi noktasında son yıllarda önemli bir ivme yakalamıştır. Bu ilişki bizim için önemlidir. Bu ilişkiden rahatsız olan ve rahatsızlıklarını izhar edenler karşısında hükümetlerimiz baskılara boyun eğmemiş, her zaman kararlılıkla ilişkisine ve taahhütlerine sahip çıkmıştır. Bununla birlikte ülkemizin siyasi anlayışının ve çıkarlarının Rusya Federasyonu ile her alanda örtüştüğünü de elbette söyleyemeyiz. Hakeza Rusya Federasyonunu açısından da durum böyle. Ama bugün tarihimizi, kültürümüzü, coğrafyamızın avantajlarını, komşuluğumuzun hukukunu da dikkate alarak, sorumlu davranmak suretiyle, ikili ilişkilerimizde işbirliği ve anlaşmazlık alanlarını başarı ile birbirinden ayırabiliyoruz. Ve bu sayede başta ülkelerimizin ve coğrafyamızın faydasına olan önemli işler yapabiliyoruz."

‘GELİŞTİRİLMESİNDE EN BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP ALAN EĞİTİM VE BİLİM"

AK Partili Çonkar, Türkiye ile Rusya'nın birçok alanda işbirliği olduğunu, önemli hedefleri de bulunduğunu belirtirken, bunların içinde işbirliğinin geliştirilmesinde en büyük potansiyele sahip alanın da eğitim ve bilim olduğunu söyledi.

Çonkar, "Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin, insan faktörü ön planda olan eğitim ve bilim alanındaki temas ve işbirliğimizi çok daha etkili bir koordinasyon altına almamızı zorunlu kıldığı kanaatindeyim. Eğitim ve Kültür alanındaki işbirlikleri, siyasi ve iktisadi işbirliğine en büyük destektir. Başka bir deyişle, Eğitim ve Kültür alanındaki ilişkileri bir noktada barışın ve sürdürülebilir bir ekonomik ilişkinin güvencesi olarak görebiliriz" dedi.

Yükseköğretim alanında birçok Türk ve Rus üniversitesinin çeşitli alanlarda temas halinde olduğunu anlatan Çonkar, birçok ortak programın sürdürüldüğünü, karşılıklı bilim ve kültür merkezleri açıldığını, öğrencilere burs imkanları sunulduğunu söyledi.

Çonkar, "Ancak bütün bunların ülkelerimizin ulaştığı ilişki seviyesine uygun ve yeterli olmadığı aşikâr ve bu alandaki ilişkilerin geliştirilmeye ihtiyacı var. Çok sayıdaki ortak evlilikler, Turizmin ulaştığı nokta, enerji ve diğer alanlardaki ilişkilerimiz ve daha birçok sebeple buna mecburuz" diye konuştu.