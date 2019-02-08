Peşmerge güçleri Irak ordusuyla anlaştı, tartışmalı bölgelere yeniden dönecek

Irak'ta merkezi hükümet ile Kürt yönetimi arasında ilişkiler iyiye doğru giderken, Peşmerge güçleri Irak ordusu ile yaptıkları anlaşma kapsamında tartışmalı bölgelere yeniden dönecek. Peşmerge Komutanı Xelil Şirvan, Peşmerge ile Irak ordusunun anlaştığını, Peşmerge’nin Kerkük kırsalı, Diyala, Mahmur, Hanekin ve Şengal'e döneceğini söyledi.

Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tartışmalı bölgeler için 5 komisyon kurdu. Komisyon Selahattin, Kerkük, Mahmur, Musul'un batısı ve doğusu için çalışacak.

Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında dün başkent Erbil'de bir toplantı düzenlenerek Irak anayasasında ‘tartışmalı bölgeler' olarak tanımlanan IKBY İdaresi Dışında Kalan Kürt Bölgeleri'nde güvenliğin sağlanması konuları masaya yatırıldı.

Toplantı sonucunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölgesi (IKBY) dışında Kalan Kürt Bölgeleri'nde güvenliğin sağlanması konusunda Peşmerge Bakanlığı ile Irak ordusu arasında bir koordinasyon kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca IŞİD'e karşı mücadele etmek amacıyla ortak bir operasyon odası kurulacak. Irak ordusu ile Peşmerge arasında varılan anlaşmaya göre Peşmergeler Diyala, Hanekin ve Gulale merkezlerinin dışında yerleştirilecek, Diyala polisleri de Hanekin'den çekilecek.

Irak ordusu ve Peşmerge arasındaki anlaşma uygulamaya konulursa, Haşdi Şabi güçleri bu bölgelerden çekilecek. Bölgeler, Peşmerge ve Irak ordusunun kontrolü altına girecek.

© AFP 2018 / SAFIN HAMED Peşmerge, Kerkük ve tartışmalı bölgelere yeniden girecek

Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Xelil Şirvan, Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelere yeniden döneceğini belirterek, şöyle konuştu:" Peşmerge güçleri 2014'ten önceki sınırlarına dönecek. Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelere girmesi için Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasında yoğun görüşmeler var. Görüşmeler sonucunda varılan mutabakata göre Peşmerge güçleri ile Irak ordusu Kerkük kırsalı, Diyala, Mahmur, Hanekin ve Şengal'de birlikte olacaklar. Buralarda bu iki güç olacak. Buraları birlikte savunacaklar. Ayrıca Peşmerge güçleri ile Irak ordusu 18 Şubat'ta IŞİD'e karşı operasyon yapmak amacıyla ortak bir operasyon odası da kuracaklar.

‘PERŞMERGE KERKÜK KENT MERKEZİNE GİRMEYECEK'

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Kerkük Komutanı Zeki Muratlı ise Peşmerge güçlerinin Kerkük kent merkezine girmeyeceğini ifade ederek, Kerkük'te güvenliğin Irak askeri, polisi ve Haşdi Şabi tarafından sağlandığını söyledi.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ise yaptığı açıklamada Irak Savunma Bakanlığı ile Kürdistan Peşmerge Bakanlığı'nın IŞİD'e karşı mücadele çerçevesinde ortak operasyon odası kuracağını belirterek, Tartışmalı bölgeleri Peşmerge ile birlikte koruyacaklarını açıkladı.