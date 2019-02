‘Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının gücü test ediliyor'

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO) Politik Teori Bölümü'nden Doç. Kirill Koktış, Sputnik'e açıklamasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bazı Batılı ülkelerin İdlib anlaşmasını bozmak için Heyet Tahrir-üş Şam'ı teşvik ettiği açıklamasını değerlendirdi.

‘TÜRKİYE VE RUSYA ARASINI BOZMAK İSTEYEN GÜÇLER VAR'

Ortadoğu'daki herhangi bir ülkede kurulan düzeni test etmek isteyecek gücün her zaman bulunacağına dikkat çeken Koktış, "Bu bölgede istikrarsızlık isteyen, bölgedeki düzeni ve sosyokültürel yönelimini değiştirmeye çalışan çok fazla güç var. Ortadoğu'da uzun süre sürdürülen her bir düzen, her zaman ne kadar dayanıklı ve ciddi olduğu konusunda test edilecek" dedi.

Suriye topraklarındaki bazı aktörlerin amacının, Rusya ve Türkiye'nin Soçi'de vardığı anlaşmaya darbe vurmak ve resmi Suriye yönetiminin askeri başarılarını engellemek olduğunu dile getiren uzman, "Suriye'nin istikrarsızlığını ve Rus-Türk ittifakını ve bu ittifaktaki karşılıklı anlayışı bozmak isteyen güçler var. Bu, onlar için bölgede fırsat kapılarını açar" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmayı bozmaya yönelik eylemlerin ve İdlib'deki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik adımların, tarafları askeri çözüm arayışına itebileceğini belirten Koktış, mevcut aşamada askeri senaryonun gerilimi daha da artıracağını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "İdlib sorununu askeri yolla çözme kararının bedeli her zaman ağır olacak, hem politik hem de askeri açıdan".

‘TÜRKİYE VE RUSYA'NIN İDLİB'DEKİ İŞBİRLİĞİNİN BAŞINDAN BERİ ÇOK SAYIDA KARŞITI VARDI'

Diğer yandan Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Küresel Ekonomi ve Politika Fakültesi Şarkiyat Okulu'nun öğretim görevlisi, Oryantalist ve Arabist Andrey Çuprıgin, Sputnik'e açıklamasında, "Türkiye ve Rusya'nın İdlib bölgesindeki işbirliğinin başından beri çok sayıda karşıtı vardı. Aralarında ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Fransa yer alıyor. Yani Suriye topraklarını bombalayanlar. Uzağa gitmeye gerek yok. Suriye muhalefetinin silahlı oluşumlarının finansmanı, Suriye'deki çatışma başladığından beri vardı ve bugüne kadar devam ediyor".

Çuprıgin, "Bu ülkelerin ilk ve temel amacı, Esad rejimini devirmek. Bu amaç, isyanın başladığı 2011'den beri var. Bunun bir sıra sebebi var. Ekonomik, politik ve dini" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU'DAKİ ROLÜNÜN GÜÇLENMESİNDEN HOŞLANMAYANLAR VAR'

Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin kızgınlık yarattığı sebeplerden birinin, bu ülkelerin bölgedeki artan rolü olduğunu kaydeden Rus uzman, "Türkiye'ye yönelik düşmanlığın nedeni, Türkiye'nin kendini Ortadoğu'nun lideri olarak konumlandırması. Bundan hoşlanmayanlar var. Bunu engellemek isteyen ama bunu açık açık dile getirmeyen ülkelerin listesi oldukça uzun" yorumunda bulundu.

Aynı zamanda bazı ülkelerin, Rusya'nın Ortadoğu'daki rolünün güçlenmesine karşı olduğunu söyleyen Çuprıgin, "Bu bölgede çok sayıda çıkar çatışıyor ve bu yüzden bu bölge bize her gün yeni görev veriyor" diye ekledi.