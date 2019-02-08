RTİB: Rusya ile Türkiye'nin artık tam vize serbestliğine geçmesi lazım

Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek.

Putin’in imzaladığı kararnameyi Sputnik’e yorumlayan Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) Eş Başkanı Naki Karaaslan şu değerlendirmede bulundu: "Anladığım kadarıyla, vizeler özel pasaportlara, hizmet pasaportlarına ve TIR söförlerine kaldırıldı. Yani bu iş adamlarına yönelik vize rahatlaması değil, yeşil-kırmızı pasaportlar ve şöförlere yönelik bir uygulamaydı. Tabii, moral anlamında ileriye dönük çok güzel bir işaret, çok pozitif bir gelişmedir. Bu, iki ülkenin birbirine inancını, güvenini gösteren ilerleme. Ama tabi bunun mutlaka arkasının da gelmesi lazım."

© Sputnik / 2018 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

Rus liderinin vize kararının iki ülke arasındaki ticaret hacmi üzerindeki olası etkisine değinen Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti: ''Ticaretin dengelerini biliyorsunuz. Rusya’dan daha çok enerji kaynaklı ihracat yapılıyor, Türkiye’den ise daha çok belli kalemlerde yapılan ihracat söz konusu. Maalesef, bu ‘dört Türkiye alıyor ve bir Türkiye satıyor’ durumu hala devam ediyor. Bence bu dengenin biraz daha birbirine yaklaşması lazım. Yani yetmişe otuz, altmışa kırk gibi. Bununla ilgili ticari faaliyetleri yönlendirip onun planlarını yapmak lazım. Belli hedeflere ulaşmanın yolu bizim hep öngördüğümüz şey, mutlaka Türkiye’den, Rusya’dan ticaretin içinde olan bürokrasinin olduğu bir beyin takımının oluşturulup önümüzdeki ilk beş yılın planlarını yapıp ticarette hep gösterilen bu hedefe nasıl ulaşacağımızı konuşmamız lazım. Eğer bunlar konuşulursa Rusya ve Türkiye ticarette birbirini çok güzel tamamlıyor. İki ülke hiç bir konuda rakip değil,Türkiye’nin güçlü olduğu kalemler var, Rusya’nın güçlü kalemler var. Bunları ortak değerlendirirsek, hem ticaretimiz hem de karşılıklı ekonomik faydalarımız büyüyecek diye düşünüyorum''.

© AA / Fatih Aktaş Rusya'nın vize kararı ile ilgili Türk Dışişleri'nden açıklama

Karaaslan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği perspektiflerini değerlendirerek, "Rusya ve Türkiye’nin bu vize konularında artık tamamen serbestliğe geçmesi lazım. Bunlar karşılıklı güvenin işaretleri. Vizesiz seyahatlerin iki ülke arasındaki diyaloğu daha fazla geliştireceği inancındayım. Ayrıca karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması lazım. Ne kadar az bürokrasi, ne kadar az gümrük engelleri olursa karşılıklı ticaret daha çok kolaylaşır. Ama iki ülke ilişkilerinde bizim hep söylediğimiz ayrıcalıklı ticaret ile ilgili çalışmaların mutlaka netleşmesi lazım. Bunlar sağlanabilirse hem Rusya-Türkiye ilişkilerine faydası olacak, hem de o beklenilen hedeflere ulaşılacak diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.