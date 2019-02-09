DSG, IŞİD'in Suriye'deki son kalesine yönelik operasyon başlattı

Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği ‘son köye' yönelik operasyon başlattıkları öğrenildi. Sputnik'e konuşan DSG Komutanı Demhat Serekaniye, bölgede IŞİD ile aralarında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, IŞİD'in çok yakında Suriye'de bitirileceğini söyledi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski ‘DSG, gençlerin Suriye ordusunda görev yapmasına izin vermiyor’

Türkiye tarafından 'PKK'nın Suriye kolu' olarak görülen YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri, basın birimi üzerinden, Suriye'nin güneydoğusundaki Deyr ez Zor bölgesinde bulunan Bagoz köyünün IŞİD militanlarından temizlenmesi amacıyla operasyon başlattıklarını duyurdu.

Operasyonun dün gece başlatıldığı belirtilen açıklamada, "DSG IŞİD teröristlerinin saklandığı son kale olan Baguz köyünde IŞİD'i bitirmek amacıyla son savaşa başladı" dendi.

'20 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ'

© REUTERS / Rodi Said DSG’den, Türkiye sınırında uluslararası kontrol oluşturulması teklifi

Operasyon öncesi Bagoz'un etrafındaki yaklaşık 20 bin sivilin bölgeden tahliye edildiği belirtilen açıklamada, diğer sivillerinse ‘savaşın tehlikelerinden tecrit edildikleri' kaydedildi.

DSG Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter'den yaptığı paylaşımda Bagoz'u ‘IŞİD'in kontrolünde kalan Suriye'nin son köyü' olarak tanımlamıştı.

'KÖYÜ YARINA KADAR ALMAYI HEDEFLİYORLAR'

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve lojistik desteğiyle operasyonu başlatan DSG güçleri, yarına kadar köyü almayı hedefliyor. Köyün IŞİD'in elinden alınmasıyla Suriye'de IŞİD'in elinde hiçbir bölge kalmamış olacak.

Sputnik'e konuşan DSG Komutanı Demhat Serekaniye, bölgede IŞİD ile aralarında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, IŞİD'in çok yakında Suriye'de bitirileceğini söyledi.

Bölgede çok sayıda sivilin IŞİD bölgesinden kaçarak kendilerine teslim olduğunun bilgisini veren Serekaniye, IŞİD militanlarından da çok kişinin kendilerine teslim olduğunu aktardı.