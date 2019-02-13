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00:59 14 Şubat 2019
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    S-400

    ‘ABD, Türkiye’yi S-400’den vazgeçmeye zorlayacak durumda değil’

    © Sputnik / Vitaliy Ankov
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    Tatiana Şuvalova
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    ABD’nin Türkiye’nin kararını etkilemek için yeterli sayıda baskı aracına sahip olmadığını belirten Rus uzman Ponomarenko, tehditlerin devam edeceğini kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Maksim Blinov
    'Türkiye’nin S-400 kararını hiçbir dış faktör değiştiremez'
    Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi'nden askeri uzman Oleg Ponomarenko, Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson'ın Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

    ABD'nin bu yaklaşımlarını daha önce de görüldüğünü söyleyen uzman, "Türkiye her anlamda önemli ölçüde büyüdü. Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesi ve ciddi bir bölgesel aktör. Bu yüzden Türkiye'ye baskı için pek fazla seçenek yok. Sanırım mevcut durum böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

    'ABD İLERLEME KAYDETMEDİ'

    Amerikalıların isteklerinin açık olduğunu dile getiren Ponomarenko, bu konuyla ilgili şu yorumunda bulundu:

    "Onlar, Türkiye'nin, iki rakip sistemin en iyi silahları olan Rus S-400 hava savunma sistemi ile ABD'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olarak teknik bilgileri elde etmesini istemiyor. Ancak Türkiye'nin, yürüttüğü politikadan vazgeçeceğini düşünmüyorum çünkü bariz olumsuz sonuçlar görünmüyor. Türkiye ile işbirliğini askıya almak ne ABD ne de NATO'nun yararına değil, Avrupalılar için de rasyonel değil. ABD'nin yapabileceği tek şey, baskı uygulamak ve Türkiye'nin Rus teknolojilerinden vazgeçeceği umuduyla bunu devamlı yapacak. ABD, birebir alternatif sunamıyor. Mesele sadece teknik özellikler değil. ABD yavaş yavaş pazarı kaybetmeye başladığından tedirgin. Bunu Hindistan'da da görüyoruz. ABD, Hindistan'a baskı yapıyor ama bu baskı hiçbir sonuç vermiyor. Yani eğer Rus sistemler değerliyse, Türkiye ve Hindistan'ın çıkarlarına uygunsa bu ülkeler her şeye rağmen bu sistemleri seçer. Durum olduğu gibi kalıyor. ABD'nin, Türkiye'yi S-400'den vazgeçmeye zorlama yönünde ilerleme kaydettiği görünmüyor".

    'ABD, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ'

    S-400
    © Sputnik /
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    ABD'nin Türkiye'ye tehditlerinin devam edeceğini vurgulayan Ponomarenko, "Çünkü hedefi, her yönden, askeri-teknik ve askeri-politik yönlerde maksimum etkiyi elinde tutmak, belli sayıda pazarları elinde tutmak. Bu yüzden baskı devam edecek. S-400'lerin Türkiye'ye teslimi hiçbir şey değiştirmez. Durum iki yönlü. ABD hem Türkiye'yi bu adımlardan uzaklaştırmak istiyor hem de elinde hiçbir gerçek baskı aracı yok ve aynı zamanda Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz. ABD'nin Türkiye'ye karşı sert adım atması ise diğer büyük alıcılara, Amerikalıların kendi partnerleriyle nasıl çalıştığına dair fikir verir. Yani sadece silah alımı yüzünden sert eylemlere başvurulması, genel olarak işbirliğini gözden geçirmeye zorlayacak" dedi.

    Etiketler:
    S-400, NATO, Oleg Ponomarenko, Türkiye, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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