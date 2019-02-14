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01:50 14 Şubat 2019
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    Meral Akşener

    Akşener: Erdoğan’ın yıkılmaz algısı ‘patır kütür çöktü’

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    Yurdagül Şimşek
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    Seçimlerin gerçek öznesinin ekonomi olacağını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aday listelerinin YSK’ya verileceği tarihe sayılı günler kala AK Parti ve MHP’nin ittifakı genişletme kararı almasını ‘korku işareti’ olarak değerlendirdi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıkılmaz algısının ‘patır kütür çöktüğünü’ öne sürdü.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Kamacı
    Özhaseki: İttifak yapılan il sayısıyı 50'ye çıkabilir
    31 Mart yerel seçimleri için aday listeleri 19 Şubat Salı günü YSK'ya verilecek. Bu nedenle siyasi partiler aday listelerindeki son şeklini vermeye çalışıyor. Seçimlerde işbirliği yapma kararı alan AK Parti ve MHP ile CHP ve İYİ Parti arasındaki görüşmeler de özellikle belediye meclisi üyelikleri konusunda devam ediyor.

    Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP adayların kesinleşmesine sayılı günler kala işbirliği yapılacak seçim bölgelerinin sayısını artırma kararı aldı. Buna göre Cumhur İttifakı, bazı il, ilçe ya da beldelerde yarışa ayrı ayrı adaylar yerine tek adayla katılacak. Anlaşmaya göre de ya AK Parti ya da MHP daha önce açıklanan adayını geri çekecek.

    Partiler bir yandan aday listeleri üzerinde çalışırken bir yandan da seçim bildirgelerini açıklayıp kampanyalarına start veriyorlar. AK Parti ve CHP'nin ardından İYİ Parti de 20 Şubat'ta Ankara'da seçim bildirgesini açıklayacak.

    "İYİ PARTİ CHP ARASINDA BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİ KONUŞULUYOR"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim kampanyasına resmen başlatmadan önce yerel seçimleri aralarında Sputnik'in de bulunduğu bir grup gazeteciye değerlendirdi.

    Koray Aydın
    © AA /
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    Seçim işbirliği yaptıkları CHP ile şu an belediye meclis üyeliklerinin konuşulduğunu kaydeden Akşener, "Ama sahada konuşuluyor. Orada genel merkezler işin içinde yok ama sorun çıkmaz" dedi. Akşener, CHP ile yapılan ittifakın genişleyip genişlemeyeceği, ayrı adaylarla girilecek bazı illerde adayın teke düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin soruya da, "Yok bildiğim kadarıyla görüşmeler bağladık, bitti" yanıtını verdi.

    "YIKILMAZ ALGISI PATIR KÜTÜR ÇÖKÜYOR ŞU ANDA"

    Bu seçimin gerçek öznesinin ekonomi olacağını vurgulayan Akşener, Cumhur İttifakı'nın bazı illerde adayları teke düşürme kararına ilişkin soruyu da yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar hiç yapmadığı işleri yapmış olacağını kaydeden Akşener, "Gördüğüm kadarıyla Tayyip Bey hiç bugüne kadar yapmadığı işleri yapmış olacak bu durumda. Yani bu korku işaretidir. Kimi aday gösterirse göstersin ağzından çıkmışsa hiç adayı geri çekmedi farkındaysanız. Doğru eğri, durdu arkasında. Şimdi ilk defa bunu yapacak. Şimdi bunun sahadaki algısı ne olacak? Yani yıkılmaz algısı patır kütür çöküyor şu anda" diye konuştu.

    "KORKU ENDİŞE HATA YAPTIRIR, ODAKLANMAYI ENGELLER"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ‘çerçeveleme ustası' olduğunu belirten Akşener, millet bahçeleri gibi projelerin de bilerek, dikkat çekmek üzere yapılmış işler olduğunu söyledi. Akşener, "Tayyip Bey'in o çerçeveleme modelinde konuşması yok. Mermiyi niye söylersin, onun yapmayacağı bir iş bu. Bir endişe var gerçekten de bir endişe var. Korku ve endişe hata yaptırır. Daha doğrusu şöyle odaklanmayı engeller. Ben endişeli görüyorum, endişe asabiyet yaratır" dedi.

    "BEKA MESELESİ TUTMAMIŞ KOLTUKLARIN BEKASI TUTMUŞ DURUMDA"

    Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    Akşener'den Erdoğan'a: Senin beka, yanındaki arkadaşlarının zeka sorunu var
    İYİ Parti Lideri Akşener, sahadaki izlenimlerine ilişkin soruyu yanıtlarken de AK Parti'nin güçlü olduğu Ankara'da ismini vermeyeceği bir ilçe ile İstanbul'da evinin de bulunduğu Üsküdar'ı pilot olarak çalıştığını anlattı. Bu çalışmadan bazı sonuçlar aldıklarını kaydeden Akşener, "Bakın göründüğü gibi olmayacak, şimdi korkmamaya başladı insanlar. Çok ilginç, korkmuyor, söylüyor ve beka meselesi tutmadı. Koltukların bekası tutmuş mesela" dedi.

    "EKREM BEY'İN AZ TANINMASI BİR AVANTAJ"

    İstanbul'da parti olarak destek verdikleri CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ciddi manada büyük bir şansı olduğunu kaydeden Akşener, sistemden kaynaklanan bir yanlış tutum olmadığı taktirde İmamoğlu'nun seçimi alacağını ifade etti. Akşener, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın güçlü bir isim olduğunun hatırlatılması üzerine de, "Ekrem Bey'i kavgaya çekemeyecekler. Yani saygılı, samimi bir modelde gidiyor. Az tanınması bir avantaj, genç birisi" dedi.

    "BAŞARI KRİTERİ 9 İLÇE 2 BELDENİN ÜZERİNE KONAN BİR İLE BAŞLAYAN HER ŞEYDİR"

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor
    İYİ Parti'nin şu an 9 ilçe 2 belde belediye başkanı bulunduğunu hatırlatan Akşener, başarı kriterlerinin de bunun üzerine çıkmak olduğunu söyledi. Akşener, "Bana başarı nedir diye soruluyor. Başarı bunun üzerine konan bir ile başlayan her şeydir. Biz burada kalıcı olacağız. Asıl hedef bu" diye konuştu.

    "KADINLARDAN MÜRAACAT AZ OLDU, MECLİS ÜYELİKLERİNE MÜRAACAT VAR"

    Yerel seçimlerde kadın adayların neden az olduğuna ilişkin soru üzerine de Akşener, "Bizde müracaat oranı çok azdı. Kazanabilir yerlerde erkek aday çoktu, kadın adaylar cesaret edip işin içine girmediler" dedi. Akşener, bunun nedenine ilişkin soruya ise, "Bilmiyorum. Ama belediye meclis üyeliklerinde müracaat var o daha herhalde pişmek için uygun. Milletvekilliğine de çok başvuru oluyor" yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, MHP, HDP, CHP, İYİ Parti, AK Parti, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ankara, İstanbul, Türkiye
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