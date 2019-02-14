CHP Çankaya adayı Taşdelen: Ankara'yı en az 4 puan farkla alacağımıza inanıyorum

CHP'den yeniden aday gösterilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, aralarında Sputnik'in de bulunduğu internet medya temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Geçen beş yılda Çankaya Belediyesi olarak büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini anlatan Taşdelen, "Bütün bu yatırımları yaparken hiç borç almadık, bir kuruş belediyeyi borçlandırmadık, bir kuruş kredi çekmedik. Belediyeyi borçlandırmadan bunu başardık" dedi.
'ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLACAK'
'YENİ BİR AOÇ'Yİ ANKARA'YA KAZANDIRACAĞIZ'
Önümüzdeki dönem büyük projelere imza atacaklarını ifade eden Taşdelen, Bademlidere'de Ankara'nın en büyük parkını yapacaklarını kaydetti. Bu parkın yeni bir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) olacağını ifade eden Taşdelen, "Biliyorsunuz AOÇ yağmalandı, Ankara'nın ciğerlerinden biri söküldü biz buna karşılık 750 dönümlük bir parkı, yeni bir AOÇ'ni Ankara'ya kazandıracağız" dedi. Yine Ankara'nın en büyük gençlik merkezi ve kütüphanesini de Çankaya Belediyesi olarak yapmayı planladıklarını ifade eden Taşdelen, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan bir Kurtuluş Savaşı müzesi açacaklarını belirtti. Taşdelen, bir diğer projelerinin de ‘adak ve aş evi' olduğunu söyledi.
PROJELERİN KAYNAĞI NEREDEN?
'ANKARA'DA EN SEVMEDİĞİM ŞEY HAYATIN AVM'LERE SIKIŞMIŞ OLMASI'
"Ankara'da en sevmediğiniz şey nedir?" sorusuna, "Benim Ankara'da en sevmediğim şey hayatın AVM'lere sıkışmış olması" yanıtını veren Taşdelen, bütün çağdaş ülkelerde hayatın sokaklarda olduğunu vurguladı. Taşdelen, dünyanın hiçbir yerinde AVM'lerin kent merkezinde olmadığını ifade ederken, AVM'nin kent merkezinde olmasının ticareti de trafiği de olumsuz etkilediğini anlattı.
'HÜKÜMET ANKARA'NIN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜNÜ SEVİYOR'
'ANKARA'YI ALACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM'
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağına inandığını vurgulayan Taşdelen, "Ben Ankara'yı alacağımıza yürekten inanıyorum. En az 4 puan farkla alacağımıza inanıyorum, altını çizeyim en az 4 puan farkla" dedi.
'AK PARTİ VE MHP SEÇMENLERİNDEN OY ALACAĞIMI GÖRÜYORUM'
Çankaya'ya 2014 seçimlerinde yüzde 64 oy alarak belediye başkanı seçildiğini ifade eden Taşdelen, bunun CHP'nin genelde ve yerelde aldığı en yüksek oy olduğunu söyledi. Taşdelen, bu seçimde yeni bir rekor kıracaklarına inandığını belirterek, "Çünkü normalde bize oy vermeyen AK Parti ve MHP seçmenlerinden de oy alacağımı görüyorum. Yani yaptığımız hizmetlerle çok sayıda seçmeni kazandığımızı görüyorum, yeni bir rekor kıracağız" diye konuştu.
'ADAY TARTIŞMALARI HER DÖNEM YAŞANIYOR AMA…'
Taşdelen, İYİ Parti ile kurulan ittifakı da ‘doğru strateji' olarak nitelendirdi, bunun da olumlu sonuçlarının görüleceğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)