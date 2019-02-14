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10:51 14 Şubat 2019
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    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen

    CHP Çankaya adayı Taşdelen: Ankara'yı en az 4 puan farkla alacağımıza inanıyorum

    © AA /
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    Yurdagül Şimşek
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (184)
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    CHP tarafından Çankaya Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Alper Taşdelen, yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni en az 4 puan farkla alacaklarını savundu. AK Parti hükümetinin Ankara'nın içini boşalttığını ileri süren Taşdelen, "Hükümetin Ankara'yı sevmediği çok açık. Onlar Ankara'nın İstanbul'a dönüşünü seviyor" dedi.

    CHP'den yeniden aday gösterilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, aralarında Sputnik'in de bulunduğu internet medya temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Geçen beş yılda Çankaya Belediyesi olarak büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini anlatan Taşdelen, "Bütün bu yatırımları yaparken hiç borç almadık, bir kuruş belediyeyi borçlandırmadık, bir kuruş kredi çekmedik. Belediyeyi borçlandırmadan bunu başardık" dedi.

    'ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ULUSLARARASI STANDARTLARDA OLACAK'

    Mansur Yavaş
    © AA /
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    Ankara'nın uluslararası standartlarda tek kültür merkezi olma niteliğindeki Atatürk Kültür Merkezi'ni yeni dönemde açmayı planladıklarını belirten Taşdelen, "Baktığınız zaman hükümet ya da Ankara büyükşehir belediyesi Ankara'yı yönettikleri 20 yılda Ankara'ya bir tane kültür merkezi kazandırmadılar örneğin. Ama biz ilçe belediyesi olarak Ankara'ya dört tane kültür merkezi hayata geçirdik" diye konuştu. Taşdelen, kültür merkezinin Viyana Filarmoni Orkestrası'nın gelip konser verebileceği, bir Broadway Müzikali'nin gelip oynayabileceği standartlarda olacağını anlattı.

    'YENİ BİR AOÇ'Yİ ANKARA'YA KAZANDIRACAĞIZ'

    Önümüzdeki dönem büyük projelere imza atacaklarını ifade eden Taşdelen, Bademlidere'de Ankara'nın en büyük parkını yapacaklarını kaydetti. Bu parkın yeni bir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) olacağını ifade eden Taşdelen, "Biliyorsunuz AOÇ yağmalandı, Ankara'nın ciğerlerinden biri söküldü biz buna karşılık 750 dönümlük bir parkı, yeni bir AOÇ'ni Ankara'ya kazandıracağız" dedi. Yine Ankara'nın en büyük gençlik merkezi ve kütüphanesini de Çankaya Belediyesi olarak yapmayı planladıklarını ifade eden Taşdelen, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan bir Kurtuluş Savaşı müzesi açacaklarını belirtti. Taşdelen, bir diğer projelerinin de ‘adak ve aş evi' olduğunu söyledi.

    PROJELERİN KAYNAĞI NEREDEN?

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    "Belediyeleri düzgün yönetirseniz kaynak var, yeter ki siz işin ehli olun, işinin ehli insanlarla çalışın" diyen Taşdelen, kendisinden önceki dönemlere ait 710 milyon lira borç ödediklerini, belediyenin şu anda kısa ve orta dönemini ciddi anlamda rahatlattıklarını kaydetti. Göreve geldikten sonra belediyenin gelirlerini yüzde 35 artırdıklarını giderlerini yüzde 28 kıstıklarını anlatan Taşdelen, bunun da çok ciddi saha denetimleriyle sağlandığını, kendisinin de beş yılda temsil ödeneğini hiç kullanmadığını da kaydetti.

    'ANKARA'DA EN SEVMEDİĞİM ŞEY HAYATIN AVM'LERE SIKIŞMIŞ OLMASI'

    "Ankara'da en sevmediğiniz şey nedir?" sorusuna, "Benim Ankara'da en sevmediğim şey hayatın AVM'lere sıkışmış olması" yanıtını veren Taşdelen, bütün çağdaş ülkelerde hayatın sokaklarda olduğunu vurguladı. Taşdelen, dünyanın hiçbir yerinde AVM'lerin kent merkezinde olmadığını ifade ederken, AVM'nin kent merkezinde olmasının ticareti de trafiği de olumsuz etkilediğini anlattı.

    'HÜKÜMET ANKARA'NIN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜNÜ SEVİYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
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    Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, soruları yanıtlarken de hükümetin Ankara'nın içini boşalttığını söyledi. Taşdelen, "Cumhuriyetle bir rövanş içinde oldukları için ve Ankara'yı değil de İstanbul'u sevdikleri için Ankara'nın içini boşalttılar. Bankalar gitti, kamu kurumlarının çoğunu taşıdılar. Yani hükümetin Ankara'yı sevmediği çok açık, çok net zaten, sevmiyor Ankara'yı. Onlar Ankara'nın İstanbul'a dönüşünü seviyor" diye konuştu.

    'ANKARA'YI ALACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM'

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağına inandığını vurgulayan Taşdelen, "Ben Ankara'yı alacağımıza yürekten inanıyorum. En az 4 puan farkla alacağımıza inanıyorum, altını çizeyim en az 4 puan farkla" dedi.

    'AK PARTİ VE MHP SEÇMENLERİNDEN OY ALACAĞIMI GÖRÜYORUM'

    Çankaya'ya 2014 seçimlerinde yüzde 64 oy alarak belediye başkanı seçildiğini ifade eden Taşdelen, bunun CHP'nin genelde ve yerelde aldığı en yüksek oy olduğunu söyledi. Taşdelen, bu seçimde yeni bir rekor kıracaklarına inandığını belirterek, "Çünkü normalde bize oy vermeyen AK Parti ve MHP seçmenlerinden de oy alacağımı görüyorum. Yani yaptığımız hizmetlerle çok sayıda seçmeni kazandığımızı görüyorum, yeni bir rekor kıracağız" diye konuştu.

    'ADAY TARTIŞMALARI HER DÖNEM YAŞANIYOR AMA…'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Sorular üzerine CHP'deki adaylarla ilgili tartışmaları da değerlendiren Alper Taşdelen, CHP'de demokratik bir süreç olduğunu, tartışmaların da bu nedenle yaşandığını kaydetti. Taşdelen, "Aday tartışmaları her dönem yaşanıyor ama önemli olan aday ilan edildikten sonra bu tartışmaları geride bırakıp o adayın etrafında kenetlenip seçim çalışmasına bir an önce başlamak. Ben partimizin bu seçimde çok ciddi başarılar kazanacağına inanıyorum" dedi.

    Taşdelen, İYİ Parti ile kurulan ittifakı da ‘doğru strateji' olarak nitelendirdi, bunun da olumlu sonuçlarının görüleceğini söyledi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (184)
    Etiketler:
    aday, belediye, anket, yerel seçim, Çankaya Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, Alper Taşdelen, Çankaya, Ankara, Türkiye
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