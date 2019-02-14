Türkiye'ye kaçan Iraklı kadın, IŞİD üyesi eşini polise ihbar ederek yakalattı

IŞİD'çi eşiyle Irak'ın Anbar kentinden Türkiye'ye kaçan Iraklı kadın Ferdus Barchud, IŞİD militanı olan eşi Abdulhamit Barchud'u Türk polisine ihbar edip yakalattı. Sputnik'e konuşan şiddet mağduru Ferdus, eşi kampta kendisini çok dövdüğü ve IŞİD'ten nefret ettiği için ihbarda bulunduğunu söyledi.

IŞİD militanı olan eşiyle Irak'ın Anbar kentinden Türkiye'ye kaçan 3 çocuk annesi 22 yaşındaki Ferdus Barchud, Adana'da kaldığı mülteci kampında kendisine şiddet uyguladığı ve IŞİD'den nefret ettiği için örgüt üyesi eşini polise ihbar ederek yakalattı.

Edinilen bilgilere göre, eşinin tutuklanmasının ardından Adana'dan Mersin'e gelerek tek odalı ve barakalı bir evde çok zor koşullar altında yaşayan Ferdus, komşularının desteği ve Kızılayın para yardımıyla geçinmeye çalışıyor.

Sputnik'e konuşan Ferdus Barchud, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Irak'ın Anbar kenti nüfusuna kayıtlıyım. Anbar'da ailemin baskısı sonucu, 15 yaşındayken halamın oğlu 31 yaşındaki Abdulhamit Barchud ile evlendirildim. Şimdi 22 yaşındayım. Eşim 2015 yılında Anbar'da IŞİD'e katıldı. Katıldığı zaman haberim yoktu. Eşim birçok kez eve farklı arabalarla gelince örgüte katıldığını anladım. Çünkü eşim, maddi durumu kötü olmasına rağmen eve pahalı arabalarla geliyordu. Eşime IŞİD'e neden katıldığını sorduğumda ise 'Çıkarı gereği katıldığını' söyledi.

'ÖRGÜTÜ KULLANIYORDU'

"Eşimin örgüt içinde birçok görevi vardı. Onlara kamyonlarla silah taşıyordu ve Irak Ordusu'na ait bilgileri IŞİD'e aktarıyordu. IŞİD'e ait bilgileri ise Irak Ordusu'na aktarıyordu. İki taraflı hareket ediyordu. Örgüt içindeyken ayrılmasını istedim ama beni dinlemedi. Ayrılması konusunda çok ısrar edemedim çünkü korkuyordum. Beni IŞİD'e anlatır diye korktum. Çünkü örgüte IŞİD dahi demek yasaktı, İslam devleti demeyenleri dahi tutukluyorlardı. IŞİD'de yaşam çok kötüydü. IŞİD'e yakınlık duymayanlara kötü davranıyorlardı. Tutukluyorlardı. Eşim çıkarı için örgüte katılmıştı. Örgütü kullanıyordu."

'EŞİM IŞİD MİLİTANIDIR'

"2017 yılında Anbar IŞİD'in elinden düşünce IŞİD militanları her biri bir tarafa kaçtı. Eşim Irak ordusunun kendisini yakalayacağından korktuğu için birlikte Suriye'ye kaçtık" diyen Ferdus, sözlerine şöyle devam etti:

"Oradan ise kaçak yollarla Türkiye'ye kaçtık. Anbar'dan Musul'a oradan Deyr ez Zor'a oradan ise Azez'e kaçıp Eylül ayında büyük zorluklar yaşayarak Türkiye'ye geçiş yaptık. Türkiye'ye ilk geldiğimizde Adana'da bir mülteci kampına yerleştirildik. Kampta 3 çocuğumla zor şartlar altında yaşıyorduk. Eşim kampta beni çok dövüyordu. Bana çok kötü davranıyordu, çok zalimdi. Kampın içinde bize verilen yardım ve paraları kendine alıyordu. Beni dövmemesi için çok uyardım ama dinlemiyordu. Bir gün beni yine çok dövünce IŞİD'in ne kadar kötü bir örgüt olduğunu tam olarak anladım ve eşimi polise ihbar etmeye karar verdim. Kampın içindeki polislerin yanına gidip dedim eşim IŞİD militanıdır."

'AKRABALARIM EV KİRALADILAR'

© Sputnik / Hikmet Durgun Ferdus Barchud

"Eşimin Irak'ın Anbar kentinde örgüt saflarında yer aldığını söyledim. İhbar sonucunda ise polisler eşimi hemen gözaltına alıp tutukladılar. Eşimin birkaç ay önce tutuklanmasından sonra kendisinden hiçbir haber alamadım. Zaten peşine düşmedim. Eşim sorguda IŞİD'e katıldığını itiraf etmiş. Eşimi ihbar ettikten sonra kampta güvenlik sorunu olur diye Mersin'e akrabalarımın yanına geldim. Akrabalarım Mersin'de olduğu için Mersin'e taşınmaya karar verdim. Bana bir ev kiraladılar."

'EŞİMİN AİLESİ BANA ZARAR VEREBİLİR'

"IŞİD Irak'ta bitti, neden Irak'a dönmiyorsun?" sorusuna ise Ferdus şöyle cevap verdi:

"Irak'a dönmek istemiyorum çünkü hala korkuyorum. Eşimi ihbar ettiğim için eşimin ailesi bana Irak'ta zarar verebilirler. Ayrıca eşimin IŞİD militanı olduğundan kaynaklı Irak'ta sorun yaşayabilirim. Bu nedenlerle Irak'a gitmek istemiyorum. Anne ve babam ile kardeşlerim Irak'ta yaşıyorlar. Annemi çok özlüyorum. Türkiye'de zor şartlar altında yaşıyorum. Mersin'de tek odalı evde 300 lira ev kirası ödüyorum. Kızılay ise bana aylık 480 lira veriyor. Zar zor geçiniyorum. Bazen komşularım bana yardım ediyor. Çocuklarım çok zor koşullar altında yaşıyor. Genelde ekmek yiyerek yaşıyorlar."