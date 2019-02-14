‘Türkiye ile Çin, ilişkileri zora sokmak istemiyor’

Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Bu konuda iki görüş olamaz. Her iki taraf stratejik işbirliğine ilgi duyuyor. Dev ekonomik güce sahip Çin'in Türkiye'yle ortak projeleri var. Her iki tarafın, bu krizi maksimum derecede zayıflatmaya çalışacak. Bu yönde hareket edecekler, çünkü hiçbir taraf, ilişkileri zora sokmak ve bu konunun sadece uyaran olmaktan çıkarak daha ciddi boyut kazanmasını istemiyor".

'ÇİN'İN MEVCUT GERİLİMDE ATTIĞI ADIMLAR SEYAHAT TAVSİYESİYLE KISITLI KALACAK'

Çin'de yaşayan Uygurların ve diğer Müslüman toplulukların durumuyla ilgili endişeler dikkate alınarak Türk temsilcilerine, Çin'i ziyaret ederek dini azınlıkların yaşadığı yerleri görme fırsatının sağlanması en uygun yol olacağını kaydeden Fitin, Pekin'in böyle bir teklifte bulunması durumunda, Ankara'nın bu teklifi geri çevirmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Çin'in, vatandaşlarına Türkiye'ye ziyaretten vazgeçme tavsiyesini değerlendiren Fitin, Pekin'in muhtemelen bunun dışına çıkmayacağını belirterek, "Çin'in mevcut gerilimde attığı adımlar bununla kısıtlı kalacak" diye kaydetti.