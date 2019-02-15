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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bir toplantı sonrası kameralara poz verirken. (9 Mayıs 2010)

    ‘Adana Mutabakatı, Türkiye-Suriye ilişkilerin iyileşmesi için uluslararası hukuk zemini oluşturuyor’

    © AFP 2018 / IBRAHIM USTA
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    Tatiana Şuvalova
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    Bugün Soçi’de gerçekleşen üçlü zirvede Türkiye ve Rusya liderlerinin dile getirdiği Adana Mutabakatı’nı değerlendiren Rus uzmanlar, bu anlaşmanın Türkiye ve Suriye arasındaki temasların ve işbirliğinin 8 yıl aradan sonra yeniden canlanmasına hukuki bir zemin oluşturabileceğini ifade etti.

    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve
    © AA / Sefa Karacan
    Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suriye gündemiyle Soçi'de bir araya geldiği üçlü zirve sonrasında Rus lider, Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenliği sağlama gerekliliğini anlayışla karşıladığını belirtti ve bu bağlamda Suriye ve Türkiye'nin 1998'de imzaladıkları Adana Mutabakatı'na değindi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "1998'deki Adana Mutabakatı çerçevesi içinde geleceğimizi buna göre yorumladığımızı ifade etmek istiyorum. Siyasi çözüm yolunda ciddi mesafeler aldık. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız. Süreci muhakkak başarıya ulaştırmalıyız. Mültecilerin geri dönmesine sıcak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sputnik'e konuşan Rus uzmanlar, Adana Mutabakatı'nın Türkiye ve Suriye arasındaki temasların ve işbirliğinin 8 yıl aradan sonra yeniden canlanmasına hukuki bir zemin oluşturabileceğini ifade etti.

    'ADANA MUTABAKATI HALA GEÇERLİ'

    Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Rus lider Vladimir Putin'in daha önce de Adana Mutabakatı'na değindiğini kaydetti.

    İnfografik
    © Sputnik /
    Türkiye ile Suriye arasındaki Adana Mutabakatı
    Fitin, "Bu anlaşma konusu daha önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 23 Ocak'ta yapılan görüşmede gündeme gelmişti ve bu bağlamda bugün de ele alınmasının bir nedeni olduğu açıkça ortada" diye konuştu.

    Hiç kimsenin Adana Mutabakatı'nı feshetmediğini ve dolayısıyla bu belgenin geçerli kabul edilmesi ve ilerideki çözüm sürecinde kullanılması gerektiğini söyleyen Fitin, sözlerine şöyle devam etti:

    "Adana Mutabakatı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki faaliyetlerinin yasallaşmasını mümkün kılacak ve muhtemelen sınır güvenliği ile ilgili bir takım sorunları ortadan kaldıracak. Bu her şeyden önce güvenli bölge ile ilgili".

    'DİYALOG SON DERECE ZOR ANCAK ANLAMLI'

    Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Viktor Nadein-Rayevskiy ise, Adana Mutabakatı'nın imzalanmasından sonra 20 yılı aşkın süre geçmişken ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin çöküşünden sonra diyaloğa dönmenin hem Ankara, hem de Şam için son derece zor olacağını, fakat söz konusu belgenin Soçi'de dile getirilmesinin anlam ifade ettiğini vurguladı:

    "Tüm zorluklara rağmen Adana Mutabakatı şeklinde uluslararası bir hukuki zemin mevcut ve o, iki ülkeye normal ilişkilere ve bölgede ortak faaliyetlere dönme fırsatı veriyor."

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Etiketler:
    Adana Mutabakatı, Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad, Soçi, İran, Rusya, Türkiye, Suriye
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