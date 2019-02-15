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    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve

    ‘ABD, Türkiye’yi Suriye’deki yerini almaya davet etti ancak bunun tuzak olduğu ortaya çıktı’

    © AA / Sefa Karacan
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    Tatiana Şuvalova
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    Soçi’de gerçekleşen Astana Zirvesi’ni değerlendiren Rus uzmanlar, bu görüşmelerin düzenli olarak gerçekleşmesinin olumlu sonuçları olacağından emin.

    Recep Tayyip Erdoğan - Hasan Ruhani - Vladimir Putin - Soçi Üçlü Zirve
    © AA / Sefa Karacan
    Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti
    Soçi Zirvesi'nin bölgedeki istikrarsızlığa karşı mücadele açısından çok önemli olduğunu belirten Moskova merkezli Tahminler ve Siyasi Çatışmaların Çözümü Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Kuznetsov, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurarak Astana Üçlüsü'nü bölmeyi amaçladığını kaydetti. Sputnik'e konuşan Kuznetsov, bu konuda şu yorumda bulundu:

    "Amerikan idaresi, askerlerini çıkararak Türkiye'yi onların yerini almaya davet ediyordu ama bunun, kurnazlık ve tuzak olduğu ortaya çıktı. Gerçekte Amerikalılar, Ankara'ya verilen sözlere rağmen, YPG ile işbirliğini sonlandırmadı ve onlara silah yardımını sürdürüyor. Ancak Astana formatının bölünmesi gerçekleşmedi, çünkü tüm katılımcıları, birbirileri olmadan Ortadoğu'da ve özellikle de Suriye'deki ulusal çıkarlarını ilerletemeyeceklerini anlıyor".

    'TRUMP'IN ASKERLERİ ÇEKME KARARI ASTANA ÜÇLÜSÜ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKARDI'

    Moskova Devlet Dil Üniversitesi Bölgesel Çalışmalar Bölümü'nden Doç. İkbal Dyurre ise ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini çekme kararının bir yandan Astana Üçlüsü içindeki bazı çelişkileri ortaya çıkardığını, diğer yandan da bu formata yeni ivme kazandırdığını ve önemini artırdığını söyledi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'nda bir araya geldi.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar
    Soçi’de üçlü zirve: Teröre karşı ortak mücadele vurgusu
    Sputnik'e konuşan Dyurre, Suriye istikametindeki en önemli rolün Rus-Türk işbirliğine ait olduğunu belirterek, "Rusya için Türkiye, bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha önemli bir partner" dedi.

    'SOÇİ'DEKİ EN ÖNEMLİ AN ADANA MUTABAKATI'NIN ANIMSATILMASI'

    Soçi'deki zirvenin en önemli anının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Mutabakatı'nı anımsatması olduğunu vurgulayan uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu, ilişkilerin canlandırılacağının sinyali mi, henüz belli değil, ama bu noktada birkaç ilginç husus var. Öncelikle eğer Ankara, bu mutabakata razı olursa mevcut Suriye hükümetini kabul ediyor anlamına gelecek. İkincisi, bu mutabakata göre, Türk güçler Suriye topraklarına en fazla 5 km derinliğe girebilir, oysa şimdi Türk güçler 70 km derinlikte bulunuyor. Üçüncüsü, bu mutabakata göre Türk güçler bir gün bu toprakları terk etmek zorunda, uzun zaman orada kalamaz. Ve nihayetinde, bu mutabakattan hareketle Suriye hükümeti de Türkiye sınırında operasyon düzenleme hakkına sahip. Bu hilelere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Adana Mutabakatı'nın gelecek adımlar için temel alınabileceğine işaret etti. Bu, görüşme sırasında seslendirilen en önemli ifadeydi".

    Etiketler:
    IŞİD, YPG, İkbal Dyurre, Aleksandr Kuznetsov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi, Avrupa, İran, Suriye, Türkiye, Rusya, ABD
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