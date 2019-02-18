Haşdi Şabi Komutanı: ABD, ek askerler göndererek Kerkük'ü karıştırmak istiyor

ABD'nin Irak'ın Kerkük kentine yeni bir askeri sevkiyat yaptığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Kerkük Komutanı Muhamed Mehdi Bayatlı, ABD'nin Kerkük'e askerler gönderdiğini belirterek, ABD'nin Kerkük'ü karıştırmak istediğini savundu.

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Irak'ın Kerkük kentine asker gönderdi. Irak işgalinden bu yana Kerkük'te askeri kuvvetleri bulunan ABD'nin, son dönemlerde Kürtler ile Haşdi Şabi ve Irak arasında yaşanan Kerkük geriliminin yaşandığı bir dönemde kentte bulunan K1 Askeri Üssü'ne takviye güç göndermesi dikkat çekti.

© AP Photo / Khalid Mohammed Kerkük'te askeri güç değişimi

Sputnik'e konuşan Irak Başbakanlığına bağlı olan Haşdi Şabi'nin Kuzey Bölgesi ve Kerkük sorumlusu Muhamed Mehdi Bayatlı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"ABD, ağır silahlar ve zırhlı araçlardan oluşan ek askeri gücü K1 Askeri üssüne gönderdi. ABD, Kerkük'teki askerlerini çoğaltıyor. Biz ABD'nin Irak ve Kerkük'te asker bulundurmasını istemiyoruz. Irak'taki siyasi partiler ve halk ABD'nin Irak'taki varlığına karşılar. ABD Irak'tan bir an önce çıksın."

ABD'nin Kerkük'ü karıştırmak istediğini savunan Bayatlı, ABD'nin Kürtler ile Türkmenler ve Arapları 'birbirine kırdırmak istediğini' öne sürdü.

Bağdat yönetiminden askerlerin hangi gerekçeyle kentte varlık gösterdiğini açıklamasını isteyen Bayatlı, ABD'li askerlerin Kerkük'ün çevresiyle Havice ilçesi kırsalında birkaç defa devriye gezdiğini aktardı.

IŞİD'i gerekçe göstererek Irak'ta 5 bin askeri bulunan ABD'nin Musul, Duhok, Kerkük, Zaho, Şengal, Mahmut, Bağdat, Süleymaniye ve Erbil'de askeri üsleri bulunuyor. Haşdi Şabi ise, Irak'ta işgalci güç olarak gördüğü ABD'nin ülkede bulunmasına karşı çıkıyor.