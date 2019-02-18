RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Aret Vartanyan, “Bildiğimiz tüm değerler yok olacak. Belki de son özgür nesiliz. Yakın gelecekte tek bir kavram var olacak, o da samimiyet. Sahte hiçbir şeyin yaşama şansı yok, bu yüzden gerçeğinizi yaratın” dedi.

Bu hafta Gündem Dışı'na Yazar ve Yaşam Atölyesi'nin Kurucusu Aret Vartanyan katıldı. Aret Vartanyan'la, ‘Gitme Zamanı ve Siyah Gözyaşı' ile başlayan dörtlemesinin üçüncü kitabı ‘Eski Sevgililer Oteli' üzerine yapılan söyleşide Vartanyan, "Benim yapmak istediğim bir tane şey var: Kendimi bulmak istiyorum ve kendimi arıyorum. Ama bunu yaparken de paylaşma ihtiyacını hissediyorum" dedi.

‘KİŞİSEL GELİŞİME EN FAZLA KARŞI OLAN KİŞİ BENİM'

"Kişisel gelişime en fazla karşı olan kişi benim" diyen Vartanyan, "Edebiyat, sanat, psikoloji, felsefe olmadan nereye gelişiyorum? Keşke gerçekten öyle bir kurs olsa da birkaç gün gidip gelişsek" şeklinde konuştu.

‘YASAK İLİŞKİ ÇOK GÜZELDİR, SEBEBİYSE…'

"Yasak ilişki çok güzeldir. Sebebi şudur: Hep limitli zamanda yaşanır ama iş 7/24'e döndüğünde foyalar çıkar ortaya. İlişki kolay bir süreç değil ve düşünerek başlanacak bir şey değil. Düşünerek hareket ederseniz gerçek bir ilişki yaşama şansımız yok. O yüzden ara ara aşka inanmıyorum dememin sebebi de bu şartlar."

'CİNSELLİK OLMADAN İLİŞKİ OLMAZ'

Daha önce bir röportajında "Cinselliği ya tabulaştırarak öldürüyoruz ya da dejenere ederek. Cinselliği organik bedenlerin sürtünmesine çevirdik" diyen Vartanyan yayında "Cinsellik olmadan ilişki olmaz. Her erkek, her kadın arzulamak ve beğenilmek ister. Cinselliği sadece mekanik bir birleşme olarak görürsek hiçbir zaman tatmin olamayız. Beyinde tatmin olmadıkça bedensel tatminin bir anlamı yok" diye konuştu.

"Altını silmek için ağaç kesen tek tür biziz. Tamamen yok ediyoruz dünyayı" diye konuşan Vartanyan, "Bildiğimiz tüm değerler yok olacak. Belki de son özgür nesiliz. Yakın gelecekte tek bir kavram var olacak, o da samimiyet. Sahte hiçbir şeyin yaşama şansı yok, bu yüzden gerçeğinizi yaratın. Bizim toplumumuzun en büyük problemi özgüven eksikliği. Ve bu, unvanla, parayla kapanmıyor" dedi.