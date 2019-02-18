İdlib'de bomba yüklü iki araçla intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü iki araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 11 kişi ölürken, 30 kişi ise yaralandı.

Bugün saat 15:30 sularında İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur'da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırı sonucu 11 kişi ölürken, 30 kişi ise yaralandı.

Yaralılar İdlib'deki hastanelere kaldırılırken, kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Saldırının IŞİD'in uyuyan hücreleri tarafından yapıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kentin yarısı Türkiye destekli 23 örgütün çatısı konumundaki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin elinde olurken, yarısı ise El Nusra'nın öncülük ettiği Heyeti Tahriri Şam (HTŞ)'ın elinde bulunuyor.

2015 yılının Mart ayında El Nusra ve Ahraru Şam örgütünün öncülük ettiği Fetih Ordusu tarafından Suriye ordusunun elinden alınan İdlib'de Mart 2015'ten bu yana güven ve istikrar hiç olmadı.