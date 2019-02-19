IKBY’de Meclis Başkan Yardımcılığı ilk kez Türkmenlere verildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) katılmadığı dünkü oylamada Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kadın adayı Vala Ferid parlamento geçici başkanı olarak seçildi.
IKBY bölgesinde ilk kez Parlamento 2. Başkan Yardımcılığı'nın Türkmenlere verilmesi, Türkmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Türkmen parlamenterler bu makam için 2 ayrı adayla yarıştı.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise Parlamento Başkanlığı birinci yardımcılığına partinin liste başkanı Hemin Hewrami'yi aday gösterdi.
TÜRKMENLERİ ÇOK MEMNUN ETTİ
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Muna Kahveci, Türkmenlere bu görevin verilmesinin tarihi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bir kadın olarak Kürdistan Parlamentosu 2. Başkan Yardımcılığı'na seçilmem çok önemlidir. Kürdistan bölgesinde Türkmenlere ilk kez Meclis Başkan Yardımcılığı veriliyor. Bunu çok anlamlı buluyoruz. Bu görevin Türkmenlere verilmesi Türkmenleri çok memnun etti."
Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed İlhanlı, ise KDP ile yaptıkları görüşme sonucunda, Parlamento İkinci Başkanı koltuğunun Türkmen bileşenlere verilmesi konusunda anlaştıklarını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.
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