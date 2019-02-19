IKBY’de Meclis Başkan Yardımcılığı ilk kez Türkmenlere verildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclis Başkan Yardımcılığı Türkmenlere verildi. Türkmen kadın Milletvekilli Muna Kahveci Meclis Başkan Yardımcısı oldu. Sputnik'e konuşan Muna Kahveci, Türkmenlere bu görevinin verilmesinin ilk olduğunu ve bunun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosunda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) katılmadığı dünkü oylamada Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kadın adayı Vala Ferid parlamento geçici başkanı olarak seçildi.

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE IKBY'de KDP'nin başkanlık ve başbakanlık adayları belli oldu

IKBY parlamentosunda 76 milletvekilinin katıldığı oturumda yapılan oylamada KDP adayı Vala Ferid 64 oy alırken, Yeni Nesil Hareketi adayı Sipan Salim 8 oyda kaldı. Ayrıca oylamada, IKBY parlamentosunun birinci başkan yardımcılığına KDP'li Hemin Havrami, ikinci başkan yardımcılığına ise KDP'ye yakın Türkmen Reform Partisi adayı Muna Kahveci seçildi.

IKBY bölgesinde ilk kez Parlamento 2. Başkan Yardımcılığı'nın Türkmenlere verilmesi, Türkmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Türkmen parlamenterler bu makam için 2 ayrı adayla yarıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise Parlamento Başkanlığı birinci yardımcılığına partinin liste başkanı Hemin Hewrami'yi aday gösterdi.

© AFP 2018 / SHWAN MOHAMMED IKBY'de nihai seçim sonuçları açıklandı: KDP lider parti

Türkmenlere verilen Parlamento Başkanlığı ikinci yardımcılığı için ise Türkmen üyelerden Türkmen Reform Partisi Liste Başkanı Muna Kahveci ve Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed İlhanlı yarıştı. Yarış sonucunda Muna Kahveci, KDP'nin kendisini desteklemesiyle 60 oyla Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

TÜRKMENLERİ ÇOK MEMNUN ETTİ

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Muna Kahveci, Türkmenlere bu görevin verilmesinin tarihi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bir kadın olarak Kürdistan Parlamentosu 2. Başkan Yardımcılığı'na seçilmem çok önemlidir. Kürdistan bölgesinde Türkmenlere ilk kez Meclis Başkan Yardımcılığı veriliyor. Bunu çok anlamlı buluyoruz. Bu görevin Türkmenlere verilmesi Türkmenleri çok memnun etti."

Türkmen Kalkınma Partisi Başkanı Muhammed İlhanlı, ise KDP ile yaptıkları görüşme sonucunda, Parlamento İkinci Başkanı koltuğunun Türkmen bileşenlere verilmesi konusunda anlaştıklarını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.