‘Kürtler çözüm konusunda ABD’ye güvenirlerse, stratejik hata olur’

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon’un Komutanı Korgeneral Paul LaCamera, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rusya ya da Suriye lideri Beşar Esad’la işbirliğine gitmesi halinde Amerika’nın SDG’ye askeri yardımı kesmek zorunda kalacağını söyledi.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Danışmanı ve Rusya'nın eski Suudi Arabistan Büyükelçisi Andrey Glebov, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Amerikalıların hiçbir zaman güvenilir ortak olmadığını ve işleri bitince Suriye Kürtlerini desteklemeyi bırakacaklarını söyledi:
"Amerikalılar, bundan tam iki ay önce IŞİD'e karşı zafer kazandıklarını ilan etmeleri ve bölgeden çekileceklerine dair açıklama yapmalarına rağmen, Suriye'den bir türlü çekilmiyor ve meşru hükümet ve müttefiklerinin sorunu çözmelerine imkan vermiyorlar. ABD, Suriye'de sadece yeni sorunlar yaratıyor. Kürtlerin kendilerine daha samimi davranan, daha sağlam, belki her zaman hoşa gidecek şeyler söylemeyen ancak onlara notalar çekmeyen ve daha dürüst pozisyon alan ortaklar seçmeleri gerekiyor. Şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla Amerikalılar dürüst bir pozisyona sahip değil. Ne askerlerin çekilmesi ne de müttefiklik konusunda sözlerinde durmuyorlar. Kürtler çözüm konusunda ABD'ye güvenirlerse, stratejik hata yapmış olurlar".
'ABD, BİRÇOK KEZ MÜTTEFİKLERİNE İHANET ETTİ'
ABD'nin tarihsel olarak birçok defa müttefiklerine ihanet ettiğini belirten Rus diplomat, bunun Mısır'da böyle olduğunu ve şimdi de Kürtlerle aynı şeyin olacağını ifade etti:
"ABD'ye ortak olarak güvenilip güvenilmeyeceğini anlayabilmek için yakın geçmişe bakmak yeterli olacaktır. Mısır'da elçi-danışman olarak çalıştığım dönemle ilgili size bir örnek vereyim. Hüsnü Mübarek cumhurbaşkanıyken, Mısırlı diplomatlar Amerikalı meslektaşlarına, terörizme yakın sertlik yanlısı İslamcı muhalefetle neden temas halinde olduklarını sordular. Amerikalılar, bunu var olan tehlike konusunda uyarmak için yaptıklarını söylediler ve sonuçta sözlerini tutmadılar. Rejim devrildi ve Müslüman Kardeşler iktidar oldu. Buna ek olarak, Mübarek zor dönemler geçirdiği zaman, ondan uzaklaştılar. Maalesef Amerikalıların sağlam ortaklar olmadıkları ortaya çıktı. Tarihsel emsaller incelenirse ABD'nin güvenilir müttefik olup olmadığına dair sonuç çıkarmak zor olmayacaktır".
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