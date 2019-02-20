‘Türkiye, ABD silahları için diz çökmeyecek’

Londra merkezli Middle East Eye sitesinden Ragıp Soylu, Pence'in, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımından ABD lehine vazgeçmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ‘gizli' bir telefon görüşmesi yaptığını iddia etmişti. Pence'in, Türkiye'nin alternatif olarak Patriot sistemlerine yönelmesini istediği aktarılmıştı. Habere göre bu tekliften fazla etkilenmeyen Erdoğan, Patriotların şu üç özellik nedeniyle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığını iletti: Zamanında teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi.

‘NATO, ABD'NİN TEKELİNDE'

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi'nden Doç. Aleksandr Perendjiyev, Sputnik'e açıklamasında, ABD'nin silah pazarındaki payını kaybetmekten korktuğunu belirterek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"ABD, NATO içinde tekel olarak kalması gerektiğinden hareketle müttefiklerine ve diğer bloklara silah satıyor. ABD'nin yönetimindeki tüm bu askeri ve politik ittifaklar ve öncelikle NATO, ABD'nin tekelinde. Müttefiklerden biriyle ortak üretim oluşturmak, bu müttefikle pazarı paylaşmak anlamına gelir. ABD, ortak üretimin, müttefikin gelecekte bu silah üzerinde hak iddia ederek tek başına üretmeye başlamasından korkuyor. Bu durumda ABD, öncelikle NATO içindeki tekelini kaybetmiş olacak".

‘ABD İÇİN TÜRKİYE, NATO İÇİNDE EN RAHATSIZ EDİCİ PARTNER'

ABD'nin sadece "silahı sadece topraklarımızda üretiyoruz ve sadece satıyoruz, ortak proje yok" ilkesine göre hareket ettiğini kaydeden Perendjiyev, "Onlar hiçbir zaman özellikle Türkiye ile ortak üretime girişmez. Çünkü Türkiye şu anda ABD için NATO içinde en rahatsız edici partner olarak gösteriliyor. Neden rahatsız edici? Çünkü Türkiye, ABD için en uzlaşmaz, kendi başına hareket eden ve bağımsızlığını sert bir şekilde savunan bir ülke. Örnek olarak Japonya ve Güney Kore gibi ülkeleri alalım. Bu ülkeler bağımsızlıklarını o kadar savunmuyor. Türkiye ise ciddi bir istisna oluşturuyor. Bu durum Washington'da ciddi rahatsızlık kaynağı. Türkiye, NATO'da yer alıyor ve ABD ona, uslu olması ve söylenenleri yapması gerektiğini hatırlatmaya çalışıyor. Ankara ise tam aksine bu argümanları hoş karşılamıyor ve giderek daha sert konum alıyor" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, AMERİKAN SİLAHINA BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYOR'

Türkiye'nin, Amerikan silahına bağımlı olmamak için Rusya ile askeri-teknik alanda işbirliğine gittiğini dile getiren uzman, yorumunu şöyle sürdürdü:

© AP Photo / Pavel Golovkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz: S-400'ler konusunda biraz daha duyarlı davranmamız gerekirdi

"Türkiye bu konuda ihtiyatlı tutum sergiliyor. Neden Rusya'yla askeri-teknik işbirliğine gidiyor? Çünkü bu konuda bağımsız olmaya çalışıyor. ABD silahına bağımlı olmak ve diğerleri gibi diz çökerek, ‘Bana silah ver' diye yalvarmak istemiyor. Seçim yapabilme imkanını sağlamak istiyor. Türkiye yönetiminin şu anda en çok aradığı şey, silah pazarında seçim imkanı. Bu elbette ABD'yi rahatsız ediyor".

Perendjiyev, "S-400 hava savunma sistemini alma kararı, Türkiye'nin bağımsız seçimi. Rusya buna destek veriyor ve işbirliğine hazır" diye vurguladı.