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20:25 21 Şubat 2019
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    Avrupa Birliği ve Türkiye.

    ‘AB, Türkiye’yi bağımsız politikası yüzünden istemiyor’

    © REUTERS / MURAD SEZER
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    Maksim Durnev
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    Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması önerisinin değerlendiren Dolgov, AB’nin Türkiye’yi, bağımsız politika yürüttüğü için birlik içine almayı reddettiğini belirtti.

    Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri
    © AA /
    Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi: Türkiye ile müzakereler askıya alınsın
    Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye Raportörü Kati Piri'nin 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisini onayladı. Öneri, 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi, 10 üye de çekimser kaldı.

    ‘TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİNİN UZAMASI POLİTİK SORUN'

    Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Sputnik'e açıklamasında, AB'nin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin politik sebepleri olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    "Öncelikle Türkiye'nin AB serüveninin uzun bir geçmişi olduğunu söylemek gerekir. Görüşüme göre, bu öncelikle Türkiye'nin kendi iç ve dış politikasıyla ve Batı'ya yönelik tutumuyla AB'nin politikasına ne kadar uygun olmasıyla ilgili politik bir konu. Bu en önemli nokta. Çünkü AB'yi rahatsız eden veya görüşüne göre standartlarına uymayan demokrasi ihlali, iç süreçler, tüm bunlar ikincil öneme sahip".

    ‘AB, İÇİNDEKİ DURUM HAKKINDA SUSUYOR, TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRİYOR'

    Suriyeli göçmenler
    © AP Photo / Marko Drobnjakovic
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    Batı ülkelerinin, kendi topraklarında yaşanan ve insan hakları ihlalleri olarak değerlendirilebilecek olaylar hakkında sessizlik koruduğunu vurgulayan uzman, "Eğer AB üyesi olan herhangi bir ülkeyi alırsak her yerde hak ihlallerini bulabiliriz. Misal Fransa, AB'nin en demokratik ülkesi olarak gösteriliyor. Dünyanın örnek demokrasilerden biri olarak gösteriliyor. Ama ne görüyoruz? Sarı Yelekler'in aylardır süren gösterileri ve nasıl baskılandığını. Ölüler bile var. Ve hiçbir şey yapılmıyor, AB bu konuda hiçbir tedirginliğini dile getirmiyor, insan haklarına uyulması yönünde hiçbir açıklama görmedik. Oysa Türkiye'ye yıllardır iç politikasının AB standartlarına uygun olmadığı söyleniyor" yorumunda bulundu.

    AB'yi rahatsız eden konunun, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki tutuklamaların olduğunu hatırlatan Dolgov, "Gözaltılar, tutuklamalar, tüm bunlar var. Ama darbe girişimi de kendi başına devlet ve demokrasi için büyük bir tehdit. Bu darbe girişimi silah yoluyla yapıldığından demokrasiye aykırı" ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ İÇ VE DIŞ POLİTİKASI AB YOLUNDA ENGEL'

    Türkiye'nin belli bir bağımsız dış ve iç politikasının olduğunu söyleyen Rus uzman, "Türkiye'nin Rusya, İran gibi ülkelere yönelik bağımsız politika yürütmesi, Suriye'deki çözümle ilgili, Venezüella'yla ilgili duruşu, Batı ülkelerinin görüşüne göre Batı'nın uyguladığı politikanın tam karşısı" dedi.

    Ancak Türkiye'nin AB üyeliği yönündeki adımların devam edeceğini kaydeden Dolgov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü ülkede, AB üyeliğine ve Batı ile daha yakın işbirliğine ilgi duyan politik güçler, finansal ve ekonomik yapılar var. Bu güçler, hemen olmasa da en azından AB üyeliği için tüm koşulların oluşturulması yönünde çalışacak".

    Etiketler:
    Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB), Kati Piri, Almanya, Fransa, Türkiye, Avrupa
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