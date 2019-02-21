‘AB, Türkiye’yi bağımsız politikası yüzünden istemiyor’

‘TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİNİN UZAMASI POLİTİK SORUN'
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, Sputnik'e açıklamasında, AB'nin Türkiye'ye yönelik eylemlerinin politik sebepleri olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
"Öncelikle Türkiye'nin AB serüveninin uzun bir geçmişi olduğunu söylemek gerekir. Görüşüme göre, bu öncelikle Türkiye'nin kendi iç ve dış politikasıyla ve Batı'ya yönelik tutumuyla AB'nin politikasına ne kadar uygun olmasıyla ilgili politik bir konu. Bu en önemli nokta. Çünkü AB'yi rahatsız eden veya görüşüne göre standartlarına uymayan demokrasi ihlali, iç süreçler, tüm bunlar ikincil öneme sahip".
‘AB, İÇİNDEKİ DURUM HAKKINDA SUSUYOR, TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRİYOR'
AB'yi rahatsız eden konunun, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki tutuklamaların olduğunu hatırlatan Dolgov, "Gözaltılar, tutuklamalar, tüm bunlar var. Ama darbe girişimi de kendi başına devlet ve demokrasi için büyük bir tehdit. Bu darbe girişimi silah yoluyla yapıldığından demokrasiye aykırı" ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ İÇ VE DIŞ POLİTİKASI AB YOLUNDA ENGEL'
Türkiye'nin belli bir bağımsız dış ve iç politikasının olduğunu söyleyen Rus uzman, "Türkiye'nin Rusya, İran gibi ülkelere yönelik bağımsız politika yürütmesi, Suriye'deki çözümle ilgili, Venezüella'yla ilgili duruşu, Batı ülkelerinin görüşüne göre Batı'nın uyguladığı politikanın tam karşısı" dedi.
Ancak Türkiye'nin AB üyeliği yönündeki adımların devam edeceğini kaydeden Dolgov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü ülkede, AB üyeliğine ve Batı ile daha yakın işbirliğine ilgi duyan politik güçler, finansal ve ekonomik yapılar var. Bu güçler, hemen olmasa da en azından AB üyeliği için tüm koşulların oluşturulması yönünde çalışacak".
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