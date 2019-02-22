'Venezüella'nın Türkiye ve Rusya'yla işbirliği, ABD'nin ekonomik ablukasına yanıt'

© AFP 2018 / Yuri CORTEZ Rusya ile Türkiye, Venezüella'ya tıbbi malzeme ve ilaç gönderdi

Venezüella'da yerel şirketlerden Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da banka hesapları açıp tedarikçilerle ilişki kurmaları talep edildiği bildirildi.

Sputnik'e konuşan Lidovskoy, "Venezüella'nın Türkiye ve Rusya'yla işbirliği, ABD'nin resmi Caracas'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırım politikasına yanıt. Venezüella'nın bulunduğu zor ekonomik durumdan tek çıkış yolu, kendini güvenilir ve kalıcı olarak kanıtlayan ve en önemlisi dış etkiye tabi olmayan ülkelerle ilişkiler geliştirmek. Bu, öncelikle Rusya, Çin ve Türkiye. Bu ülkeler dış politikalarında ABD'nin yasalarını değil, uluslararası hukuku esas alıyor" dedi.

‘TEK ÇIKIŞ, ABD'YE BAKMADAN BAĞIMSIZ TİCARET GELİŞTİRMEK'

Uzman, ülkeler arasında, ABD'ye hiçbir bağımlılığın olmayacağı ekonomik işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi gerektiği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezüella lideri Nicolas Maduro arasında yapılan birçok görüşmede, ekonomik işbirliğinin artırılması gerektiği açıklamaların yapıldığını hatırlatan Lidovskoy, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Ve Erdoğan'ın sözünü tuttuğunu görüyoruz. Venezüella ve Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesi, dünyanın ekonomide yavaş yavaş ABD bağımlılığından uzaklaştığı sürecin ilk belirtisi. Venezüella, durumunun şu anda son derece istikrardan uzak olmasına rağmen aslında ABD politikasından bağımsız ülkelerle işbirliğini geliştirerek geleceğe büyük yatırım yapıyor. Çünkü eğer dünya, karşılıklı saygının olduğu çok kutuplu dünyada yaşamak istiyorsa tek çıkış yolu var: ABD'ye bakmadan bağımsız ticareti geliştirmek. Bu açıdan Venezüella, Türkiye, Rusya ve Çin arasındaki işbirliği onlara, yeni dünya düzeninin lokomotifleri olma fırsatını sağlayacak. Yeni dünya düzeni er geç başlayacak."