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13:29 25 Şubat 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

    ABD - Kuzey Kore zirvesi öncesinde gözler Asya'da: Kalıcı ve kararlı bir barış ortamı sağlanmadan, Kore yarımadasında birleşme olmaz

    © REUTERS / Kim Kyung-hoon
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    Kuzey Kore ile ABD arasında Vietnam'da gerçekleştirilecek ikinci zirve öncesinde dikkatler yeniden Asya-Pasifik bölgesinde. Zirve öncesinde Sputnik'e konuşan Güney Kore merkezli Ulusal Birleşme Enstitüsü eski başkanı Tae-Hwan Kwak, "Kalıcı ve kararlı bir barış ortamı sağlanmadan, Kore yarımadasında bir birleşme söz konusu olamaz" dedi.

    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho
    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    Kuzey Kore, ABD’yle ortak yayınlanan bildiriyi hayata geçirmeye kararlı
    Kuzey Kore ile ABD arasında devam eden uzun süreli kriz, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede imzalanan kapsamlı anlaşmalarla ilk kez ‘yumuşama' sinyalleri göstermişti.

    Kore yarımadasında barış umutlarını yeşerten bu görüşmelerin ikincisi, 27-28 Şubat tarihlerinde bu sefer Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirilecek.

    Nükleer silahlanma, ekonomik ambargolar ve uluslararası siyaset gibi kritik konu başlıklarında büyük öneme sahip bu zirveyi, Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü eski başkanı, Dr. Tae-Hwan Kwak ile konuştuk.

    Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesi ve barış rejiminin inşası konusunda ABD Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un önemli çabalar sarf ettiğini belirten Tae-Hwan, "ABD ve Kuzey Kore'nin karşılıklı olarak anlayış farklılıklarını daralttığını görüyorum. ABD, Kuzey Kore'ye ilişkin nükleersizleşme yaklaşımını ‘önce nükleersizleştirme' anlayışından, aşamalı bir arındırma yaklaşımıyla değiştirdi" dedi.

    'KARŞILIKLI TAVİZLER VERİLİRSE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIR'

    Nükleer silah
    © AFP 2018 /
    Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer silah çıkışı
    Düzenlenecek zirvede, karşılıklı tavizler yoluyla önemli ölçüde bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini vurgulayan Tae-Hwan, ‘yetenekli bir müzakereci' olan Trump'ın Başkan Kim'le ‘içtenlikle' görüşeceğini söyleyerek "Eğer Trump ile Kim karşılıklı tavizler verirlerse, bu ikinci zirve bölgenin nükleer silahlardan arındırılması sürecinde çok önemli adımların atılmasına sahne olacak" ifadelerini kullandı.

    Trump'ın Amerikan politikalarını belirleme konusunda bilinenden daha fazla etkiye sahip olduğunu öne süren Tae-Hwan, Trump'ın görüşleri ile Amerikan politikası arasında herhangi bir çelişki oluşmayacağını iddia etti ve "En yüksek kanun koyucu olarak Trump, Amerikan politikaları konusunda genellikle istediğini alıyor" diyerek, ABD Başkanı'nın Kore meselesindeki tutumunun anahtar bir role sahip olacağını vurguladı.

    Donald Trump'ın Kim Jong-un ile imza attığı 'önemli ve kapsamlı' belge.
    © AP Photo / Jonathan Ernst
    Donald Trump'ın Kim Jong-un ile imza attığı 'önemli ve kapsamlı' belge.

    'İLİŞKİLERİN AHENK İÇERİSİNDE İLERLEMESİ GEREKİYOR'

    ABD — Kuzey Kore görüşmelerinin Kuzey ve Güney Kore yönetimleri arasındaki ilişkiyi de ‘hızla' etkileyeceğini söyleyen Tae-Hwan, görüşmelerin Kore yarımadasındaki muhtemel etkilerine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

    "ABD — Kuzey Kore ile Kuzey — Güney Kore arasındaki ilişkilerin birlikte ve ahenk içerisinde ilerlemesi gerekiyor. ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin gelişimi, iki Kore arasındaki ilişkinin olumlu yönde ilerlemesini de teşvik eder. Bu nedenle, Hanoi zirvesinin olumlu geçmesi, yarımadadaki barış ve ilerleme yönündeki ilişkileri de hızlı bir şekilde ilerletecektir. Güney Kore lideri Moon Jae-in de, Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi adına, ABD'ye Kuzey Kore için ekonomik yardım çağrısında bulundu."

    'ÇİN, KORE'NİN EN BÜYÜK MÜTTEFİKİ'

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Çin lideri Şi Cinping
    © REUTERS /
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    Söz konusu görüşmelerde Çin'in konumunu da değerlendiren Tae-Hwan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın geçen yıl Çin'i 4 defa ziyaret ettiğini hatırlatarak, Çin'in Pyongyang'ın ‘en yakın müttefiki' olduğunu ve Kuzey Kore'nin Çin'in temel ilgi alanını oluşturduğunu vurguladı. Tae-Hwan ayrıca, bölgede yaşanması muhtemel herhangi bir askeri hareketlilik ile ilgili olarak ise "ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı bir askeri saldırı başlatması durumunda, Çin'in Kuzey Kore'ye yardım etmek için askeri yolları da kullanacağı doğrulandı" ifadelerini kullandı.

    Tae-Hwan'a göre, Kuzey Kore'ye karşı yapılacak bir askeri müdahalenin, aynı zamanda da Çin'e karşı yapılmış olacağı gerçeği, ABD'yi bu adımı atmaktan alıkoyan en önemli unsur.

    Öte yandan Tae-Hwan, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının Kuzey Kore ile yürütülen müzakereleri etkileyip etkilemeyeceği sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

    "ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Kuzey Kore ile devam eden müzakereler üzerinde çok az etkisi oldu, ancak, Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkiler bozulursa, bunun Çin ile ilişkiler üzerinde de olumsuz etkisi olur. ABD için, Pyongyang yönetimiyle ilişkilerin geliştirilmesi, Çin ile ilişkilerin gelişimi açısından da yardımcı bir role sahip olabilir. Çünkü, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi artsa da, Kuzey Kore ile ilişkiler gelişim sürecinde."
    İki ülke arasında gerçekleşen zirvenin, Güney Koreliler açısından da olumlu karşılandığını belirten Tae-Hwan, "Güney Koreliler ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin gelişiminden yana. Güney Korelilerin çoğunluğu, zirveden çıkacak olumlu sonuçların Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi ve bölgenin nükleer silahlardan arındırılarak barış sürecinin hızlandırılması konusunda umutlu" ifadelerini kullandı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7-8 Mayıs'ta Çin'in Dalian kentinde görüştü. İki lider 2 ay içinde 2 kez görüştü
    © REUTERS / KCNA
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7-8 Mayıs'ta Çin'in Dalian kentinde görüştü. İki lider 2 ay içinde 2 kez görüştü

    'GÜNEY KORELİLERİN ÇOĞUNLUĞU BARIŞ İSTİYOR'

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS /
    Güney Kore 2010'dan bu yana ilk kez Kuzey Kore'ye 'düşman' demedi
    Kore yarımadasının geleceğiyle ilgili de konuşan Tae-Hwan, yarımadanın geleceğiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

    "Kore yarımadasında barış ve refahının sağlanmasını umuyorum. İki Kore'nin barış içerisinde yaşayabilmesi garanti altına alındığında, Kuzey ve Güney yönetimleri ekonomik bir ortaklığa doğru ilerleyecekler. Kalıcı ve kararlı bir barış ortamı sağlanmadan, Kore yarımadasında bir birleşme söz konusu olamaz. Günümüzde ise, Güney Korelilerin tümü, bölgenin nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve kalıcı bir barış rejimi oluşturmak için her türlü çabayı gösteriyor ve yarımadada kalıcı bir barışın sağlanmasını umuyor."

    DR. TAE-HWAN KWAK KİMDİR?

    Kyungnam Üniversitesi baş profesörü ve ABD Kentucky Üniversitesi'nde Emeritus profesör Dr. Tae-Hwan Kwak, Güney Kore hükümeti için çalışan Ulusal Birleşme Enstitüsü'nün (KINU) eski başkanı ve Kyungnam Üniversitesi Uzakdoğu Çalışmaları Enstitüsü (IFES) eski direktörü.

    Tae-Hwan Kwak
    One Korea Global Campaign
    Tae-Hwan Kwak

    Tae-Hwan, Kuzeydoğu Asya, Kore yarımadası ve Kore'de barış ve birleşme ilişkileri üzerinde uzman bir emekli akademisyen. Kentucky Üniversitesi'nde ve Kore üniversitelerinde 30 yıldan fazla bir süre Doğu Asya üzerine eğitim veren Tae-Hwan, ‘Kore yarımadasında barış ve birleşme arayışı' (1986), ‘Dünya politikasında Kore yarımadası' (1999) isimli iki kitabın yazarlığını, 31 kitabın ise editörlüğünü üstlendi. Tae-Hwan'ın ayrıca Japonca, Korece ve İngilizce 300'den fazla kitapta bölümü bulunuyor.

    Tae-Hwan ayrıca, Kore Yarımadası Geleceğin Stratejileri Enstitüsü başkanlığını da yürütüyor.

    Etiketler:
    analiz, zirve, ABD - Çin Ticaret Savaşı, Kore Yarımadası Geleceğin Stratejileri Enstitüsü, Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü, Tae-Hwan Kwak, Donald Trump, Şi Cinping, Kim Jong-un, Hanoi, Vietnam, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Singapur, ABD
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