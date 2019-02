Destici: Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kalarak seçim stratejisi yürütüyoruz

Sputnik'e konuşan BBP lideri Destici, hem seçim stratejilerini anlattı hem de kulislerdeki iddialara yanıt verdi.

Destici, AK Parti'den aday gösterilmeyen bazı isimlerin kendi partilerine başvurması nedeniyle kulislerde BBP'nin, CHP'den istifa edenlerin kapısını çaldığı DSP'ye benzetilmesine ilişkin soruya, "Benzetmeyi de şık bulmuyorum. Dolayısıyla O tür bir benzetmenin muhatabı değilim" yanıtını verdi.

Destici, "AK Parti'den aday olmayan bazı isimler size mi geldi adaylık için?" sorusu üzerine de, "Biz kendi adaylarımızla giriyoruz. Her partide gidip gelenler vardır. Biz oralarda da yine hassasiyet gösterdik. Yani bize her başvuranı aday yapmadık. Biz baktık, bizim ölçülerimiz, bizim stratejimiz, bütün bunlara uyuyorsa ona göre aday yaptık. Yoksa biz her gelene kapıyı açmış ya da her bulduğumuz yerde aday gösterelim mantığıyla hareket etmedik" dedi.

'SİYASETTE BU TÜR ŞEYLER OLUR SEÇİM SATTI MAHELLERİNDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ta yaptığı konuşmada, "Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın" diye konuşmuş, Cumhur İttifakı'nın da AK Parti ve MHP'den oluştuğunu vurgulamıştı.

Destici, Erdoğan'ın Sivas konuşmasının hatırlatılması üzerine de, "Siyasette bu tür şeyler olur seçim sattı mahallerinde. Önemli olan ana hedefe bakmak lazım, ana gövdeye bakmak lazım" diye konuştu.

Destici, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere farklı bir strateji ile hazırlandıklarını vurgulayarak, "30 büyükşehirde, Güneydoğu'da PKK'nın siyasi uzantısının güçlü olduğu yerlerde, Osmaniye ve Rize'de Cumhur İttifakını destekleyeceğiz. Yine bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın kritik olduğu noktalarda yine Cumhur İttifakı adaylarını destekliyoruz" dedi.

'İDDİALI OLDUĞUMUZ YERDELERDE KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRİYORUZ'

BBP olarak iddialı olabilecekleri yerlerde seçime girdiklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler AK Parti-MHP-BBP örneğin Ankara'nın Çubuk ilçesinde geçtiğimiz seçimlerde yüzde 90'nın üzerinde oy almış. Orada BBP adayı var. Yani biz iddialı olabileceğimiz, yarışabileceğimiz yerlerde Sivas il başta olmak üzere Sivas'ın Şarkışla, Gemerek, Kangal, Yıldızeli ilçeleri, Eskişehir'in Sivrihisar, Günyüzü ilçeleri, Sakarya, Hendek, Karasu, Kaynarca, Karapürçek, Manisa, Turgutlu… Bunu sayabiliriz yüzlerce, buralarda kendi adaylarımızla giriyoruz. Yerel seçimlerde parti oyu büyükşehir olmayan illerde il genel meclisinden çıkıyor. Dolayısıyla biz oralarda ful il genel meclisi adaylarımızla giriyoruz. Diğer büyükşehirlerdeki ilçelerde de bütün ilçelerde kendi meclis listelerimizle giriyoruz. Çünkü partinin oyu oradan çıkıyor."

500 civarında yerde seçime girdiklerini, bu seçimlerde BBP olarak hem oylarını hem de kazandıkları belediye sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Destici, "Biz Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kalarak devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikrarını önceleyerek bir seçim stratejisi yürütüyoruz" dedi.

Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya'ya gittiğini belirten Destici, "Muş'ta da aynı şeyi söyledim diyelim ki orada iddialı olduğumuz beldeler var ilçeler var ama Muş merkezde AK Parti'nin adayını yani Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz" diye konuştu.