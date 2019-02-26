‘Ukrayna’nın yeni roket fırlatma rampası, Türkiye için tehlikeli’

Ukrayna, Herson bölgesinde Karadeniz’in kıyısında hafif taşıyıcı roket fırlatma rampasını kurmayı planlıyor. Bu platformdan fırlatılacak olan “Cyclone-1M” roket taşıyıcılarının uçuş yolu ise, Kırım’a yakın ve Türkiye üzerinden geçecek.

Ukrayna’nın bu projesinin hedefi nedir? Türkiye açısından ne gibi sonuçları doğurabilir?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:

Ukrayna uzun bir zamandır birtakım tehlikeli, provokatif, askeri teşebbüslerde bulunuyor. Örneğin, yakın zamanda Kerç boğazında üç tane gemi göndererek yapmış olduğu provokatif hareket oldukça tehlikeliydi.

Ukrayna’nın, Kırım’ın hemen üstünde Herson’da bir hafif taşıyıcı roket fırlatma rampasını kurması ve fırlatılacak olan roketlerin uçuş yolunun Kırım ve Türkiye’nin üzerinde olabilecek şekilde tasarlanması, Türkiye için de sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla bu projeyle Ukrayna, Türkiye’nin kendisine yönelik izlemiş olduğu siyasete de büyük bir yara vermiş olacak. Ukrayna’nın böyle bir plandan derhal vazgeçmesi gerekir.

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Ukrayna şu anda seçim döneminde. Ve anlaşılıyor ki, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Poroşenko, böyle adımlar atarak Batı’nın nezdinde kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışmakta. Nitekim Ukrayna’nın bundan önce işte Kırım Tatarları’na yönelik Herson’daki Müslüman Kırım Tatar taburu ile ilgili faaliyetleri, Kiev’de alternatif bir müftülük yaratarak müslüman unsurun ikiye bölünmesine yönelik çabaları, Ortodoks dünyasını yine aynı şekilde ikiye bölerek Ukrayna kilisesinin Moskova Patrikhanesi’nden ayrılmasına yönelik çalışmaları ve bunları takip eden askeri manevraları oldukça büyük tehlike arz etmektedir.

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Dünyamızın böylesince sıkışık bir sürecinde Ukrayna’nın, gündemini Ukrayna üzerinden yaratmaya çalışması, aslında Ukrayna’nın kendisine zarar verecektir. Çünkü Ukrayna halkının tamamının böyle hareketler için onay verdiğini zannetmiyorum. Seçim sürecinden sonra Ukrayna’da yeni siyasi bölünmelerin ve yeniden siyasi görüşmelerin açık tartışılacağı bir süreç yaşanacak. Poroşenko’nun bir an önce aklını başına toplayıp böylesi tehlikeli oyunlardan vazgeçmesi gerekmekte.