‘Türkiye'nin Mavi Vatan 2019 Tatbikatı, ABD'ye mesaj olabilir’

© AA / Şahin Oktay Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı 'Mavi Vatan 2019' başladı 6

Moskova merkezli Deniz Kuvvetleri Gazileri Birliği Genel Direktörü, Emekli Nükleer Denizaltı Albayı Vladimir Mamaykin, Sputnik'e açıklamasında, "Bu tür tatbikatlar, yakın ve uzak komşulara askeri gücünü göstermeye yönelik olabilir. Bu tatbikatın da Türkiye'nin büyük askeri potansiyele sahip olduğu yönünde Amerikalılara bir mesaj olabilir diye düşünüyorum. Türkiye bu tür tatbikatları sıkça yapmaz, bu yüzden bu tatbikata dikkatle yaklaşmalı ve ilgili sonuçlar çıkarılmalı, misal ABD'yi düşündürmeli" dedi.

Bu tür tatbikatların temel amacının yeni silahları test etmek, özel operasyonlara hazırlık ve birlikler arasında koordinasyonu ayarlamak olduğunu anlatan Mamaykin, "Bu tatbikatta büyük ihtimalle karargahlar arasındaki uyum, filoların diğer silahlı kuvvetlerin acil müdahale birlikleriyle işbirliği, düşman denizaltıları tespit ederek yok etme çözümleri işlenecek" ifadelerini kullandı.