‘40 metre ileride cami varken, parkın içine neden cami yapılır?'

Diyarbakır'ın en yeşil alanlarından biri olan Park Orman içinde cami yapılacağı iddiası tartışmalara neden oldu. TMMOB İKK Sekreteri Doğan Hatun, "Yeşil alandaki ağaçları sökerek cami yapmanın bilimle, akılla, vicdanla, ahlakla bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır" diyerek hukuksal süreci başlattıklarını söyledi.
Diyarbakır'da Merkez Kayapınar İlçesi'ndeki Mahabad Bulvarı üst bölgesinde bulunan 2 bin 946 dönüm Kent Ormanı'nın Konut Rezerv Alanına dönüştürüleceği ve Park Ormanı'nda cami yapılacağı iddiaları tartışmalara neden oldu. İddiayı gündeme getiren TMMOB, projeye tepki gösterdi. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, "Kent planları yapılırken nüfus ve ihtiyaca göre toplumun ibadet, yeşil alan ve diğer sosyal ihtiyaçlarına uygun gerekli alanlar ayrılmaktadır. Ancak son iki yılda özellikle Kayapınar bölgesinde 17 adet yeşil alan ve sosyal tesis olarak belirlenen parseller kayyumlu belediyelerce ‘Dini Tesis' alanına dönüştürülmüştür" dedi.
'40 METRE İLERİDE CAMİ VARKEN, PARKIN İÇİNDE NEDEN CAMİ YAPILIR'
"Oysaki bu parsellerin ortalama 300-400 metre ötesinde kulanım da olan camiler mevcuttur" diyen Hatun "Bu niteliği değiştirilen parsellerden biri de herkesçe bilinen Park Ormanın içerisindedir. Plan esasları göz ardı edilerek inanç istismarı amaçlı Park Ormanın içine yani yeşil alandaki ağaçları ve çimleri sökerek cami yapmanın bilimle, akılla, vicdanla, ahlakla bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır. Üstelik bu alanın 30-40 metre yakınında cami varken buna rağmen kim niye ne için parkın içinde cami yapar!" şeklinde konuştu.
Dini inanca karşı olmadıklarını ama bu projelerin iyi niyetli olmadığını söyleyen Hatun, "Bizler kimsenin inancına ve bunun gereğini yapmasına karşı değiliz ve olamayız. Ama Hz. Muhamed'in sırf siyaseten yapılan camileri (Mescid-i Dırar) yıktırdığını bilen bir toplumuz. Yine Mahabad Bulvarı (75 Metrelik Cadde) üst bölgesinde bulunan 2.946 dönümlük yeşil alan olan Kent Ormanı'nın Konut Rezerv Alanı olarak değiştirilmesi çabasını görmekteyiz. Kentte yüzlerce boş, kullanılmayan konut varken yeşil alanı konuta çevirmenin iyi niyetli çaba olarak yorumlanamayacak kadar açıktır. Bunun adı rant amaçlı peşkeştir. Kentin nefes alma bölgesi olan bu alan için daha önce denenmiş bu yanlış ve kötü niyetli girişimler hukuk yolu ile engellenmişti. Şimdi bu seçim arifesinde tekrardan bu yolu denemek büyük bir suç teşkil etmektedir" dedi.
‘HUKUKSAL SÜRECİ BAŞLATTIK'
Konu hakkında hukuksal süreci başlattıklarını dile getiren Hatun şunları söyledi: "Bu tür yanlış, kasıtlı ve kent suçu olarak değerlendirdiğimiz uygulamaların hizmetle, bilimle, teknikle, hukukla ve ahlakla hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtiyor ve takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Bu tutumla bu kentin asıl sahiplerini, tüm kent dinamiklerini duyarlılığa davet ediyoruz. Seçim sürecinde gider ayak yapılmak istenen bu yanlış uygulamalara karşı sesimizi yükseltelim. Bu kent bizim ve kentimize sahip çıkalım. Bizler TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu olarak özellikle Park Orman'daki cami yapımı ve Kent Ormanı'nı Konut Rezerv Alanı'na dönüştürme çalışmaları ile ilgili sorumlu mercilere görevlerini hatırlatıyor ve bu konu ile ilgili hukuksal süreci başlattığımızın bilgisini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
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