14 öğretmenin gözaltına alındığı halı sahanın sahibi: Ücreti alamadık, mağduruz

Diyarbakır'da halı saha saati yüzünden savcı tarafından öğretmenlerin gözaltına alınması ile ilgili konuşan halı saha sahibi "Halı saha ücretini alamadık, biz de mağdur edildik" dedi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nde öğretmenler ve bir savcı arasında maç saati nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucunda 14 öğretmen gözaltına alınmış ve gözaltılar tepkilere neden olmuştu. Yaşanan gözaltı olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da gözaltılara Twitter hesabı üzerinden tepki göstererek "Öğretmenler bu ülkenin üvey evladı değildir, sahipsiz hiç değildir" açıklamasında bulunmuştu. Halı saha sahibine ulaşan Sputnik, yaşan olayın detaylarına ulaştı.

‘HALI SAHA OLARAK HATAMIZ YOK'

Halı saha sahibi Ahmet Kara, "Bizim sahamızla ilgili bir durum değil. Maçı alan kişinin kendi yanlış anlamasından kaynaklanan bir durumdur" dedi. Kara "Maçı alan kişinin, bizim tarafımızdan gönderilen bilgi mesajlarını dikkate almaması ve arkadaşlarına başka saat söyleyip o şekilde gelmesinden kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu. Kara yaşanan olayı şöyle anlattı: "Dün akşam bende buradaydım kimlik kontrolü için polisler geldi. Maçın 15. yada 20. dakikasında öğretmenleri GBT kontrolü yapmak için sahadan çıkardılar. Halı saha olarak bizim herhangi bir hatamız yoktur. Çünkü biz bütün müşterilerimize maç öncesi bilgilendirme mesajı atıyoruz."

‘ÜCRETİ ALAMADIK'

© AA / Diyarbakır Valiliği Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi 5

Yaşanan olayda kendilerinin de mağdur olduğunu söyleyen Kara, "Bizde mağdur edildik. 9-10 saatleri arasında öğretmenlerin tuttuğu maçın ücretini alamadık. Yaşanan olayda halı saha ile ilgili bir sıkıntı yok. Kiralamada yaptığım işlemlerim anında mesaj olarak müşterilere gidiyor" şeklinde konuştu.

Maç saatini karıştıran savcı, öğretmenlerin saatinde halı sahayı kullanmak istemiş ve öğretmenlerin duruma itiraz etmesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrası 14 öğretmen gözaltına alınmış, karakola götürülen öğretmenler yaklaşık bir saat süren ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.