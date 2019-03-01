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16:40 01 Mart 2019
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    Azez

    Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde ilk tapu dairesi açıldı: Kimin nerede arsası varsa ortaya çıkacak

    © Sputnik / Hikmet Durgun
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    Hikmet Durgun
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    Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez kentinde Türkiye desteğiyle tapu dairesi açıldı. Sputnik'e konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Yöneticisi Abdullah Gedo, tapu dairesinin açılmasının bir ilk olduğunu belirterek, dairenin açılmasıyla birlikte gayrimenkulde hak gasbının önüne geçileceğini söyledi.

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    Suriye savaşının başlangıcından bu yana bölgede emlak alanında ciddi sorunlar yaşanıyordu. Savaş boyunca, çoğu kişinin evi ve arsası ile iş yeri başkaları tarafından sahte evraklarla satıldı. Savaştan dolayı Suriye dışında olan insanların gayrimenkulleri cihatçı örgütler tarafından çok ucuz miktarlara satıldı. 

    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Halep'in kuzey kırsalında bulunan Azez kentindeki yerel meclis, bölgede her türlü emlak işleminin yapılacağı Emlak (Tapu) İşleri Dairesi Kurumu'nu açtı. 

    Azez'de yeni açılan tapu dairesi, ev ve arsaların gerçek sahibini ve haksız bir şekilde gayrimenkul sahibi olanları belirleyecek.

    SATIŞLAR RESMİYETE DÖKÜLMÜYORDU

    Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle, çok sayıda insan mülkiyet hakkını kanıtlayan tapu ve diğer evraklarını kaybetmişti. Tapu dairesi ise bu kayıtlara ulaşmaya çalışacak. Ülkede Suriye Ordusu'nun denetiminin dışında bulunan bölgelerde çoğunlukla tapu dairesi olmadığı için, yapılan ev veya arsa satışları resmiyete dönülmüyordu.

    Azez'de açılan emlak dairesi ise Fırat Kalkanı bölgesinde bir ilk oldu. Dairenin aynı zamanda El Bab, Cerablus, Mare ve Çobanbey'de de açılacağı öğrenildi.

    Türkiye'nin Kilis ilinin karşısında bulunan Azez kenti, 2012 yılından bu yana Türkiye destekli ÖSO gruplarının denetiminde bulunuyor. 300 bin kişinin yaşadığı Azez'deki yerel meclis ve onlara bağlı çalışanların maaşları da Türkiye tarafından ödeniyor. Yeni açılan tapu dairesinin çalışanlarının maaşları da Türkiye tarafından ödenecek.

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    © AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR
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    Azez Yerel Meclisi, Türkiye destekli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu'na (SMDK) bağlı çalışıyor.

    'SAVAŞTAN ÖNCE HERKESİN TAPUSU VARDI'

    Sputnik'e konuşan SMDK Yöneticisi Abdullah Gedo, Tapu dairesinin açılmasının bir ilk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Bu Tapu dairesi Azez ve kırsal alanında kimlerin gerçekten mal ve mülk sahibi olduğunu tespit edecek. Tapu daireleri Suriye savaşından önce her yerde vardı ve herkesin de tapusu vardı. Savaştan sonra ise çoğunun tapusu kayboldu.

    Azez'de yeni açılan tapu dairesi, arşiv kayıtlarını inceledi ve kimlerin gerçekten mal ve mülk sahibi olduğunu ortaya çıkardı. Kimin nerede evi ve arsası varsa ortaya çıkacak. Tapu dairesinin açılması, kentte ve civar bölgelerde çeşitli tesislerin çoğalmasına katkıda bulunacak ve yerel yatırımcının güvenini artırarak bölgeyi canlandıracak."

    Etiketler:
    Tapu dairesi, Azez Yerel Meclisi, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Abdullah Gedo, Azez, Halep, Suriye, Türkiye
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