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20:25 01 Mart 2019
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    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi - Açılış

    Moskova Büyükelçisi Samsar: Diplomatların açtığı sergi, Türkiye-Rusya ilişkilerine katkıda bulunacak

    © Fotoğraf : MGIMO / Yunus Emre Enstitusu
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    Tatiana Şuvalova
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    Moskova'da açılan ‘Diplomatların gözünden Rusya ve Türkiye' başlıklı sergi ile ilgili konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanı İgor Mityakov'un hazırladığı serginin ikili ilişkilere katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    İHA
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
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    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde ‘Diplomatların gözünden Rusya ve Türkiye' başlıklı sergi açıldı.

    Serginin açılışını fotoğrafları çeken Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği çalışanı İgor Mityakov'un yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO)Rektörü Anatoliy Torkunov yaptı.

    Sputnik'e konuşan Samsar, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de ve Rusya'da görev yapmış iki diplomatın böyle bir fotoğraf sergisinin açmış olmalarından memnuniyet duyuyorum. Özellikle MGİMO gibi Rusya'ya diplomat yetiştiren üniversitede açılması da çok önemli. Serginin diplomatların yürüttükleri görevi ve kendilerini tanıtma konusunda büyük katkıları var. Sergi sayesinde hem Moskova hem Ankara'da görev yapan diplomatların gözünden ülkemizi gördük. Bu özel bir etkinlik zira, Rusya ile Türkiye arasında çok yakın ilişkiler var. Bu ilişkilerin daha da gelişmesi gerekiyor. Serginin de ilişkiler üzerine olumlu katkıları olacağına inanıyorum."

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    Diplomat İgor Mityakov da "Türkiye'de bulunup da gördüğünüz güzellikler karşısında büyülenmemek mümkün değil. Deniz, dağlar, vadiler, ovalar… Her yerde pozitiflik, her yerde insanlar tarafından karşılanıyorsunuz, herkes ikramlarda bulunuyor. Çok özel bir atmosfer var" dedi.

    İş seyahati öncesinde babasının hediye ettiği fotoğraf makinasını Türkiye'de gezdiği hiçbir yerde yanından ayırmadığını belirten Mityakov, açıklamalarına şöyle devam etti: "Orhan'ın da fotoğrafçılıkla ilgilendiğini biliyorum. Çalışmalarından Rusya ile çok içiçe olduğu belli. Bizim de aklımıza ülkelerimizi kendi gözlerimizden gösterme fikri geçti. Fotoğrafları ilk önce Instagram'a yükledik, sonra sergi fikri aklımıza geldi. Türkiye çok güzel bir ülke. Tarihiyle, kültürüyle, Hititler'den Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye'ye birçok kültür katmanı olan, çok yönlü bir ülke. Nereye giderseniz gidin dostça karşılanıyorsunuz. Bu da ülkede çalışmak ve yaşamak için özel koşullar sunuyor."

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    Mityakov, Türkiye'deki insanların her zaman yakın davranıp yardımcı olmaya çalıştığını, bu bakımdan iki ülke halkının birbirine yakın hissettiğini ve Rusların bu yüzden Türkiye'ye çok sık geldiğini, ikili ilişkilerin bu nedenle hızlı geliştiğini ifade etti.

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    GAZİGİL: YAŞADIĞINIZ ÜLKEYİ SEVİYORSANIZ, GÜZEL FOTOĞRAFLARINIZ OLUR

    Gazigil de fotoğraflarının sırrıyla ilgili soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Bulunduğunuz ülkeyi seviyorsanız ve ona sevgiyle bakıyorsanız doğal olarak güzel fotoğraflar çekersiniz. Rusya'da çok fazla seyahat ediyorum. Kuzey Kutbu'na kadar gittim ve her zaman yaşadığım ülkenin güzelliklerini göstermeye çalışıyorum. Türkiye'deki meslektaşım da çok seyahat edip fotoğraf çekiyordu, biz de böyle bir sergi yapıp çalışma imkanı bulduğumuz ülkeyi göstermek istedik. Fikri açan ilk kişi, sayın Büyükelçi'ydi. Bizi çok destekledi."

    Çeviren: Tuğba Bolat

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    Etiketler:
    sergi, Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Orhan Gazigil, İgor Mityakov, Anatoliy Torkunov, Mehmet Samsar, Moskova, Türkiye, Rusya
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