'Türkiye için Poseidon-2019 ve Sea Breeze arasında fark yok'

Karadeniz’de başlayan Poseidon-2019 tatbikatını değerlendiren Boldırev, Türkiye için bu tatbikat ile geleneksel Sea Breeze arasında fark olmadığını belirtti.

Karadeniz'de Poseidon-2019 tatbikatı başladı. NATO'nun açıklamasında, tatbikatın amacı olarak NATO üyesi ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve denizaltı tehditleri bertaraf etme imkanlarının genişletilmesi gösterildi. Romanya Donanması tarafından komutası gerçekleştirilen tatbikat, 8 Mart'a kadar sürecek.

Toplamda, Poseidon-2019 tatbikatına, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'ye ait mayın tarama gemisi dahil 14 savaş gemisi ve 1100 asker katılıyor. Ayrıca Romanya savaş uçaklarının yardımına da başvurulacak.

Karadeniz bölgesinde NATO tatbikatlarının sıklığı ve yoğunluğunun artmasının sebebi ne? Poseidon-2019'un özelliği ne? Bu tür tatbikatlar Türkiye'nin çıkarlarına uygun mu?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel olarak Poseidon-2019 tatbikatı, NATO'nun önceki tatbikatlarının konseptine, ittifakın 2008'den beri üzerinde çalıştığı tekniğe uyuyor. Türkiye'nin bu tatbikata katılımı geleneksel nitelik taşıyor, tıpkı her yıl Karadeniz ülkelerinin düzenlediği Sea Breeze tatbikatı gibi.

Bu tatbikatın Ankara için askeri politikasına ve Rusya'yla ilişkilerine prensipte yeni bir şey katmadığını düşünüyorum. Ankara zaman zaman Rusya'yla da ortak deniz tatbikatları gerçekleştiriyor.

Diğer yandan Türkiye'nin, NATO'nun Karadeniz programlarının aktif bir katılımcısı olduğunu ve ittifakın tüm etkinliklerine katılması ötesinde, onları kontrol etmeye ilgi duyduğunu unutmamak gerekir. Türkiye'nin geçen yılkı NATO Zirvesi'nde Ankara'yı, NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın merkezlerinden biri olarak kullanma teklifi, 2021'de NATO Mukabele Kuvveti'nin başına geçmek istemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak askeri harcamaları artırma önerisi, Türkiye'nin etkinlikleri kontrol etmek istediğini gösteriyor.

Böylelikle Türkiye için, Poseidon-2019 bir yandan NATO içindeki itibarını korumanın geleneksel bir şekli, diğer yandan da Karadeniz bölgesindeki askeri ve politik süreçleri kontrol etme isteğidir."