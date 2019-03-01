'Türkiye için Poseidon-2019 ve Sea Breeze arasında fark yok'

Toplamda, Poseidon-2019 tatbikatına, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'ye ait mayın tarama gemisi dahil 14 savaş gemisi ve 1100 asker katılıyor. Ayrıca Romanya savaş uçaklarının yardımına da başvurulacak.
Karadeniz bölgesinde NATO tatbikatlarının sıklığı ve yoğunluğunun artmasının sebebi ne? Poseidon-2019'un özelliği ne? Bu tür tatbikatlar Türkiye'nin çıkarlarına uygun mu?
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
Bu tatbikatın Ankara için askeri politikasına ve Rusya'yla ilişkilerine prensipte yeni bir şey katmadığını düşünüyorum. Ankara zaman zaman Rusya'yla da ortak deniz tatbikatları gerçekleştiriyor.
Diğer yandan Türkiye'nin, NATO'nun Karadeniz programlarının aktif bir katılımcısı olduğunu ve ittifakın tüm etkinliklerine katılması ötesinde, onları kontrol etmeye ilgi duyduğunu unutmamak gerekir. Türkiye'nin geçen yılkı NATO Zirvesi'nde Ankara'yı, NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın merkezlerinden biri olarak kullanma teklifi, 2021'de NATO Mukabele Kuvveti'nin başına geçmek istemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak askeri harcamaları artırma önerisi, Türkiye'nin etkinlikleri kontrol etmek istediğini gösteriyor.
Böylelikle Türkiye için, Poseidon-2019 bir yandan NATO içindeki itibarını korumanın geleneksel bir şekli, diğer yandan da Karadeniz bölgesindeki askeri ve politik süreçleri kontrol etme isteğidir."
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