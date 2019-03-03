HTŞ İdlib'de IŞİD militanlarını kurşuna dizerek öldürdü

Suriye'nin İdlib kentinde El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin öncülük ettiği Heyet Tahrir eş-Şam, sağ yakaladığı 10 IŞİD militanını toplu bir şekilde öldürdü.

Suriye'de cihatçı örgütler arasında çatışma ve hesaplaşmalar devam ediyor.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nusra Cephesi'nin liderliğindeki Heyeti Tahrir eş-Şam (HTŞ), geçen ay sağ yakaladığı 10 IŞİD militanını kurşuna dizerek öldürdü.IŞİD iki gün önce İdlib kent merkezinde HTŞ militanlarının lokantada yemek yediği esnada bomba yüklü aracı lokantanın önünde patlatmış ve patlama sonucu 8 militan ölmüştü.

Bunu takiben HTŞ, IŞİD militanlarının öldüğü Fusion lokantasının önünde IŞİD üyesi 10 kişiyi öldürdü. Gözleri kapalı olan HTŞ militanları, ellerindeki uzun namlulu silahlarla elleri arkadan kelepçelenen ve yan yana dizilen IŞİD militanlarını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

HTŞ, yaptığı açıklamada olayı üstlendi. HTŞ'ye ait Ebaa ajansı tarafından yapılan açıklamada, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 10 kişinin, haklarında verilen 'kısas' kararı sonucu infazlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ajans, ayrıca infazı gerçekleştirilen kişilerin görüntülerini yüzleri kapalı bir şekilde servis etti. Yayınlanan görüntülerde ise infaz anlarına dair kareler yer alıyor.