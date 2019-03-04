Perinçek: ABD güdümlü örgütler Batı Asya’nın yanısıra Çin, Türkiye ve Rusya’yı da hedef alıyor

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ‘Çin'in etnik politikaları’ konulu toplantıda konuşan Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek “Doğu Türkistan İslami Hareketi gibi çeşitli etnik ve dinsel adlar altında sahneye sürülen terör örgütleri, Batı Asya ülkeleri yanında Rusya, Çin ve Pakistan gibi Asya ülkelerine karşı da harekete geçirildi” dedi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "Çin'in Etnik Politikaları ve Millî Dayanışma: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygulamalar" konulu bir toplantı gerçekleştirdi. 27 Şubat'ta Urumçi kentinde düzenlenen toplantıya, Türkiye ve Rusya dahil 25 ülkeden, siyasi partiler, meclis başkanlığı ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı seviyesinde katılım oldu. Türkiye'yi temsilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Rusya adına Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Aleksey Leskin, onur konuşmacıları arasında yer aldı.
Toplantıda konuşma yapan Perinçek "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni 1977 yılından bu yana dördüncü kez ziyaret ediyorum. Her gelişimde yepyepi bir Urumçi, yepyeni bir Sincan görüyorum. Burada gerçekleştirilen ekonomik ve toplumsal kalkınma gerçekten göz kamaştırıcı. Çin Devrimi, feodal güçleri temizleyerek, hem köylüyü özgürleştirmiş, hem kalkınmanın yolunu açmış, öte yandan milliyetler meselesini devrimci yoldan çözen büyük başarılara imza attı. Çin hükümeti, inanan ve inanmayan herkesin özgürlüğünü güvence altına almakla birlikte, toplumu ve devleti dünyevi ve laik esaslara göre yöneterek çağdaş bir Sincan inşa etti. Çin'deki eğitim merkezleri, iş becerisi, dil ve hukuk öğreten yönleriyle, bizim Atatürk Devriminde tanık olduğumuz benzer kurumlar gibi çağdaşlaşma için insan kaynağı yetiştirdi" diye konuştu.
‘ABD GÜDÜMLÜ ÖRGÜTLER ASYA'NIN TAMAMINI HEDEF ALIYOR'
"ABD, Batı Asya'ya, Orta Asya'ya ve Kuzey Afrika'ya terör ihraç ediyor" diyen Perinçek "Son zamanlarda Sincan üzerinden Çin'i hedef alan kara propaganda, bütün insanlık açısından ortak bir tehdidi içeriyor. ABD emperyalizmi, Afganistan, Irak ve Suriye'yi işgal ettiği ve iç savaşlar kışkırttığı süreçlerde Batı Asya'yı, terör örgütü yetiştiren bir fidelik olarak kullandı. Doğu Türkistan İslami Hareketi gibi çeşitli etnik ve dinsel adlar altında sahneye sürülen terör örgütleri, Batı Asya ülkeleri yanında Rusya, Çin ve Pakistan gibi Asya ülkelerine karşı da harekete geçirildi. İslam maskeli terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı da silahlı eylemlerde bulundu" dedi.
‘RUSYA'DA 193 ETNİK GRUP, PUTİN'İN POLİTİKALARI SAYESİNDE KARDEŞÇE YAŞIYOR'
Rusya'da 193 farklı etnik grubun birlikte ve kardeşçe yaşadığına işaret eden Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Aleksey Leskin "Rusya, Sovyet döneminden bu yana her zaman içerisinde çok etnik grup barındıran bir ülke oldu. Rusya'da 193 etnik grup var ve her bir etnik grubun ülkeye katkısının büyük önemi var. Rusya, bu çok çeşitli etnik grupların birlikte yaşadığı bir ev gibi. Zira, Moskova'nın politikası, etnik kültürlerin gelişiminin ön açmak, bu gruplar arasında uyum oluşturmak ve her birine eşit haklar vermekten geçiyor. Ülkelerde çok genç yaşlardan itibaren, çocuklara arkadaşça bir tutumun önemi anlatılmalı. Böylece kalıcı bir dostluk ortamının temeli atılabilir. Hem Rusya hem de Çin bu etnik çeşitlilik sebebiyle büyük benzerlikler taşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikaları sayesinde Rusya, etnik harmoninin oluşturulduğu bir ülke" ifadelerini kullandı.
‘ETNİK BİRLİK SAĞLANMAZSA ÜLKELER PARÇALANMAYA MAHKUM OLUR'
Urumçi Sergi Sarayı'nda düzenlenen uluslararası toplantıda Çin adına Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İlişkiler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Guo Yeju, Sincan Uygur Bölgesi yetkilisi Aksu İli, ÇKP Sekreter Yardımcısı Niyaz Asim, Kaşgar İli Şufu İlçesi ÇKP Sekreter Yardımcısı Tang Liming ve ÇKP Sincan Eyalet Komite üyesi Wu Gang, ÇKP Siyasal Büro üyesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Chen Quanguo ve ÇKP Uluslararası İlişkiler Bakanı Song Tao yaptı.
Song "Etnik birlik çok önemli. Çünkü ülkeler bu birliği sağlanmadığında bölünür, tarihte de olan bu. Ülkeler gerçek anlamda refaha kavuşmak için hiç bir etnik grubu geride bırakmamalı. Bu yüzden tüm grupların gelişimleri sağlanmalıdır. Çin'in de yaptığı bu" diye konuştu.
Chen ise "Çin'de hem inanan inanmakta, hem de inanmayan inanmamakta özgür. Bu özgürlükleri garanti altında. Bu kapsamda camileri yüksek teknolojiyle donattık. Galoş otomatından, yüksek çözünürlü ekranlara kadar bütün bu donanım, inananların inanma özgürlüklerini güvenceye alma kapsamındaki çalışmalarımızın sonucudur. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz sosyal reformlarla daha kenetli hale geleceğiz" diye ekledi.
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